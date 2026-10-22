Karisma Kapoors Fitness Secret: ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಕರಿಷ್ಮಾ ಕಪೂರ್ ತಮ್ಮ 52ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ತುಂಬಾನೆ ಫಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಹೊಳೆಯುವ ಸ್ಕಿನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಟೀನೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ವಯಸ್ಸಾದರೂ ಫಿಟ್ ಆಗಿರುವ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರುಜುತಾ ದಿವೇಕರ್.
ಕರಿಷ್ಮಾ ಕಪೂರ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್
52ರ ಹರೆಯದಲ್ಲೂ ನಟಿ ಕರಿಷ್ಮಾ ಕಪೂರ್ ತಮ್ಮ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಿಸ್ಟ್ ರುಜುತಾ ದಿವೇಕರ್ ಮಹಿಳೆಯರು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಇರಲು ಹಾಗೂ ಕರಿಷ್ಮಾ ಕಪೂರ್ ನಂತೆ 52ರಲ್ಲೂ ಫಿಟ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಕಿನ್ ಪಡೆಯಲು ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಲಹೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ದೇಹವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿ
ಕರಿಷ್ಮಾ ಕಪೂರ್ ಅವರಂತೆ 52ರಲ್ಲೂ ಫಿಟ್ ಆಗಿರಲು ವಾರಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಲು ರುಜುತಾ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ವಾಕಿಂಗ್, ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್, ನೃತ್ಯ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ನಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸ್ನಾಯುಗಳ ಬಲ ಮತ್ತು ಮೂಳೆಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ತೂಕ ಇಳಿಸುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಊಟ ಬಿಡಬೇಡಿ
ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನ್ನ, ರೊಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರೋಟೀನ್, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬು, ವಿಟಮಿನ್ ಮತ್ತು ಖನಿಜಾಂಶಗಳಿರುವ ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.
30ರ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ
ಮಹಿಳೆಯರು 40 ಅಥವಾ 50ರ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೆ ಕಾಯದೆ, 30ರ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು. ವ್ಯಾಯಾಮ, ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಲು ನೆರವಾಗಬಹುದು.
ಕರಿಷ್ಮಾ ಕಪೂರ್ ತೂಕ ಇಳಿಸುವಾಗಲೂ ಅನ್ನ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು
ಕರಿಷ್ಮಾ ಕಪೂರ್ ಈ ಹಿಂದೆ ತೂಕ ಇಳಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ರಾತ್ರಿ ಫಿಶ್ ಕರಿ ಮತ್ತು ಅನ್ನ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ಮಾತ್ರ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆಹಾರದ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಜೀವನಶೈಲಿಯೂ ಮುಖ್ಯ.
ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಮೂಳೆ ಮತ್ತು ಸ್ನಾಯುಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ
ಪ್ರೋಟೀನ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ, ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶವಿರುವ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ನಿರಂತರ ದಣಿವು ಅಥವಾ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಕಂಡುಬಂದರೆ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಬೇಕು.
ಫಿಟ್ ಆಗಿರಲು ಇಷ್ಟದ ಆಹಾರ ತ್ಯಜಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ
ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿ ಎಂದರೆ ಇಷ್ಟದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಡುವುದಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸುವ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಿ, ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮದಿಂದ ವಯಸ್ಸಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದೇ?
ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಲು ನೆರವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ವಯಸ್ಸಾಗುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ದೇಹ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಅಗತ್ಯಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಕರಿಷ್ಮಾ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ನಿಂದ ನಾವು ಏನು ಕಲಿಯಬಹುದು?
ಕರಿಷ್ಮಾ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯವು ಒಂದೇ ದಿನದ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ರುಜುತಾ ದಿವೇಕರ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ; ಬದಲಾಗಿ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ 30ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಊಟವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟು, ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರಕ್ರಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಇದು ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.