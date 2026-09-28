saree ironing tips : ಸೀರೆಗೆ ನೀವೇ ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ದುಬಾರಿ ಸೀರೆಗೆ ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡೋ ಭರದಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ಯಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ಸೀರೆಗೆ ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಎಲ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆವಹಿಸಿ.

ಸೀರೆಗೆ ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡದೆ ಇದ್ರೆ ಸೀರೆ ಅಂದ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಗೆರೆಯಾದ ಸೀರೆ ಧರಿಸೋದು ಕಷ್ಟ. ಸೀರೆ ಎಷ್ಟೇ ದುಬಾರಿಯಾಗಿರಲಿ, ಸುಂದರವಾಗಿರಲಿ, ಸರಿಯಾಗಿ ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ಅದು ಲುಕ್ ಕಾಣೋದು. ಆದ್ರೆ ಸೀರೆಗೆ ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸೋದು ಮುಖ್ಯ. ಸೀರೆ ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ?

ಒಂದೇ ಹೀಟ್‌ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ

ಕಾಟನ್, ಸಿಲ್ಕ್, ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಶಾಖವನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಸ್ತ್ರಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಸೀರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೇರ್ ಲೇಬಲ್ ಇದ್ದರೆ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಇಸ್ತ್ರಿಯ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ. ಲೇಬಲ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಖಚಿತತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನದಿಂದಲೇ ಆರಂಭಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸೀರೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಬಿಸಿ ಇಸ್ತ್ರಿ ಹಾಕಬೇಡಿ

ಸಿಲ್ಕ್, ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಬಿಸಿ ಇಸ್ತ್ರಿ ಹಾಕುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಸೀರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ತೆಳುವಾದ ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅದರ ಮೇಲೆ ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಇಸ್ತ್ರಿ ಮತ್ತು ಸೀರೆಯ ನಡುವೆ ಒಂದು ಸುರಕ್ಷತಾ ಪದರ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ.

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ಜರಿ ಮತ್ತು ಕಸೂತಿ ಇರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಖ ಕೊಡಬೇಡಿ

ಜರಿ, ಸೀಕ್ವಿನ್ ಅಥವಾ ಭಾರವಾದ ಕಸೂತಿ ಇರುವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಬಿಸಿ ಇಸ್ತ್ರಿ ಹಾಕಿದರೆ ಅದರ ಲುಕ್ ಹಾಳಾಗಬಹುದು.ಇಂತಹ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸೀರೆಯ ಒಳಭಾಗದಿಂದ ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಮೇಲೊಂದು ತೆಳುವಾದ ಬಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಅಲಂಕಾರ ಇರುವ ಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಇಸ್ತ್ರಿಯನ್ನು ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಇಡಬೇಡಿ.

ಕೊಳೆಯಾಗಿರುವ ಇಸ್ತ್ರಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಇಸ್ತ್ರಿ ಬೇಡ

ಇಸ್ತ್ರಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಕೆಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಸುಟ್ಟ ಬಟ್ಟೆ, ಅಂಟು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕೊಳೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅದು ಸೀರೆಯ ಮೇಲೆ ಕಲೆ ಅಥವಾ ಗುರುತು ಬಿಡಬಹುದು. ತಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೀರೆ ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಇಸ್ತ್ರಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಕೆಳಭಾಗ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.

ಇಸ್ತ್ರಿಯನ್ನು ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಇಡಬೇಡಿ

ಇಸ್ತ್ರಿಯನ್ನು ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಬಿಡಬೇಡಿ. ಇದರಿಂದ ಆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಖ ತಲುಪಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಳಾಗಬಹುದು. ಇಸ್ತ್ರಿಯನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತಾ ಇರಿ. ಜೊತೆಗೆ ಸೀರೆಯ ಬಟ್ಟೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ.

ಸೀರೆಯನ್ನು ಒಳಭಾಗದಿಂದ ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡಿ

ಪ್ರಿಂಟ್, ಜರಿ, ಕಸೂತಿ ಅಥವಾ ಹೊಳೆಯುವ ಫಿನಿಶ್ ಇರುವ ಸೀರೆಗಳಿಗೆ ಒಳಭಾಗದಿಂದ ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇದರಿಂದ ಅಲಂಕಾರ ಇರುವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಬಿಸಿ ಇಸ್ತ್ರಿ ತಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಸೀರೆಯ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಮತ್ತು ಕೇರ್ ಲೇಬಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿಯೇ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿ.

ತುಂಬಾ ಒದ್ದೆಯಾದ ಸೀರೆಯನ್ನು ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡಬೇಡಿ

ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತೇವಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಒದ್ದೆಯಾಗಿರುವುದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಒದ್ದೆಯಾದ ಸೀರೆಯನ್ನು ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆವಿ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಸೀರೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತೇವಗೊಳಿಸಿದ್ದರೂ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಹಾಕಬೇಡಿ.

ಸೀರೆ ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡುವ ಸರಳ ವಿಧಾನ

ಮೊದಲು ಸೀರೆಯ ಬಟ್ಟೆಯ ವಿಧ ಮತ್ತು ಕೇರ್ ಲೇಬಲ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇಸ್ತ್ರಿಯ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ. ಸೀರೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಸಮತಟ್ಟಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹರಡಿ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ತೆಳುವಾದ ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಇಡಿ. ನಂತರ ಇಸ್ತ್ರಿಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸೀರೆ ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡಿ. ದುಬಾರಿ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಜರಿ-ಕಸೂತಿ ಇರುವ ಸೀರೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಪ್ರೆಸ್ ಅಥವಾ ಡ್ರೈ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಗೆ ನೀಡುವುದು ಉತ್ತಮ.