ಶುದ್ಧ ತುಪ್ಪ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಹೇಗೆ? ಅದರಲ್ಲೂ ನಾಟಿ ತುಪ್ಪ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್!
Pure Organic GHEE: ಅಸಲಿ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಹೇಗೆ? ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ತುಪ್ಪ ಅಂದ್ರೇನು? ನಾಟಿ ಹಸುವಿನ ತುಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಹಸುವಿನ ತುಪ್ಪದ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳೇನು? ತುಪ್ಪದ ಬಣ್ಣ, ವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿನ ಕಲಬೆರಕೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ನೀಡುವ ಶುದ್ಧ ತುಪ್ಪ!
ತುಪ್ಪ ಅಂದಾಕ್ಷಣ ಅದರ ಘಮ ಮತ್ತು ರುಚಿ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ಇಡ್ಲಿ, ದೋಸೆ, ಪೊಂಗಲ್, ಅನ್ನ ಹೀಗೆ ಹಲವು ಊಟಗಳಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವರವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅಡುಗೆಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲೂ ತುಪ್ಪಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಎಲ್ಲಾ ತುಪ್ಪಗಳು ಒಂದೇ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾ ಅಂದರೆ, ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ತುಪ್ಪ, ನಾಟಿ ಹಸುವಿನ ತುಪ್ಪ, A2 ತುಪ್ಪ, ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಹಸುವಿನ ತುಪ್ಪ ಅಂತ ಹಲವು ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇವುಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು? ಅಸಲಿ ತುಪ್ಪದ ಬಣ್ಣ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ವಾಸನೆ ನೋಡಿ ಅಸಲಿ ತುಪ್ಪ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದಾ? ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಕಲಬೆರಕೆ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ತುಪ್ಪ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೋಡೋಣ.
ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ತುಪ್ಪ ಅಂದ್ರೇನು?
ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ತುಪ್ಪ (Organic Ghee) ಅಂದರೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಹಾಲನ್ನು ಬಳಸಿ, ಸೂಕ್ತ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರಕಾರ ತಯಾರಿಸಿದ ತುಪ್ಪವಾಗಿದೆ.
- ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಮೇವು ನೀಡುವುದು, ಅವುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿಯಮಗಳಿವೆ.
- ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಳಸಿದ ಮೇವುಗಳನ್ನು ಬಳಸದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಜಾನುವಾರುಗಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ.
ನಾಟಿ ಹಸುವಿನ ತುಪ್ಪ ಅಂದ್ರೇನು?
ನಾಟಿ ಹಸುವಿನ ತುಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಭಾರತದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನಾಟಿ ತಳಿಯ ಹಸುಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಹಾಲನ್ನು ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸುವ ತುಪ್ಪ. ಕಾಂಗೇಯಂ, ಉಂಬಳಚೇರಿ, ಗಿರ್, ಸಾಹಿವಾಲ್ ಮುಂತಾದವು ಭಾರತದ ನಾಟಿ ಹಸುವಿನ ತಳಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳು.
- ನಾಟಿ ಹಸುಗಳ ಹಾಲು, ಅವುಗಳ ತಳಿ, ಆಹಾರ, ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಹಾಲು ಕೊಡುವ ಅವಧಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಕೊಬ್ಬು ಹಾಗೂ ಇತರ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು.
- ನಾಟಿ ಹಸುವಿನ ಹಾಲಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ತುಪ್ಪ ಹಳದಿ ಅಥವಾ ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು.
ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಹಸುವಿನ ತುಪ್ಪ ಅಂದ್ರೇನು?
ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಹಸುಗಳು ಅಂದರೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಸುವಿನ ತಳಿಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹಸುಗಳು.
- ಇವುಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಹಾಲಿನಿಂದಲೂ ತುಪ್ಪವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಹಸುಗಳ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಅವುಗಳ ತಳಿ, ಮೇವು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಇಂತಹ ಹಸುಗಳ ಹಾಲಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ತುಪ್ಪ ಕೂಡ ಶುದ್ಧವಾಗಿರಬಹುದು.
- ನಾಟಿ ಹಸುವಿನ ತುಪ್ಪಕ್ಕಿಂತ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಹಸುವಿನ ತುಪ್ಪ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ.
ಶುದ್ಧ ಅಥವಾ ಅಸಲಿ ತುಪ್ಪ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ?
ಶುದ್ಧ ಅಥವಾ ಅಸಲಿ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಣ್ಣ, ವಾಸನೆ ಮತ್ತು ರುಚಿ ಕೆಲವು ಮೂಲಭೂತ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಆದರೂ, ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ತುಪ್ಪದ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
1. ಬಣ್ಣ: ಅಸಲಿ ತುಪ್ಪ ಬಿಳಿ ಮಿಶ್ರಿತ ಹಳದಿ, ತಿಳಿ ಹಳದಿ, ಚಿನ್ನದ ಹಳದಿ ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಹಸುವಿನ ಮೇವಿನಲ್ಲಿ ಬೀಟಾ ಕ್ಯಾರೋಟಿನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ ತುಪ್ಪದ ಬಣ್ಣ ಹಳದಿಯಾಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲು ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಮೇವುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಹಸುಗಳ ಹಾಲಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರಬಹುದು.
ಅದೇ ರೀತಿ, ಕೆಲವು ತುಪ್ಪಗಳು ಬಿಳಿ ಮಿಶ್ರಿತ ಬಣ್ಣದಲ್ಲೂ ಇರಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ, ಕಡು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಅಸಲಿ ತುಪ್ಪ, ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದು ಕಲಬೆರಕೆ ತುಪ್ಪ ಅಂತ ನಿರ್ಧರಿಸಬಾರದು.
2. ವಾಸನೆ: ಅಸಲಿ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಿಹಿಯಾದ, ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಹಾಲಿನ ಕೊಬ್ಬಿನ ವಾಸನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಮೊಸರಿನಿಂದ ಬೆಣ್ಣೆ ತೆಗೆದು, ಅದನ್ನು ಕರಗಿಸಿ ತುಪ್ಪ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುರಿದ ಬೇಳೆಯಂತಹ ಸಿಹಿ ವಾಸನೆ ಕೂಡ ಬರಬಹುದು.
ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಹುಳಿ ವಾಸನೆ, ಕೆಟ್ಟುಹೋದ ಎಣ್ಣೆಯಂತಹ ದುರ್ವಾಸನೆ ಅಥವಾ ಅಸಹಜವಾದ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಾಸನೆ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಆದರೂ, ವಾಸನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ತುಪ್ಪ ಕಲಬೆರಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಖಚಿತಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
3. ರುಚಿ: ಗುಣಮಟ್ಟದ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾದ ಹಾಲಿನ ಕೊಬ್ಬಿನ ರುಚಿ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕಾ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಲேசಾದ ಹುರಿದ ವಾಸನೆಯೊಂದಿಗೆ ರುಚಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕಹಿ, ಹುಳಿ ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ಎಣ್ಣೆಯಂತಹ ರುಚಿ ಇದ್ದರೆ ತುಪ್ಪದ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಬಹುದು.
4. ಹದ: ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಬಿಸಿಯಾದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಕರಗುವುದು ಸಹಜ. ಕೆಲವು ತುಪ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಕಣಗಳು ಅಥವಾ ತರಿತರಿಯಾದ ರಚನೆ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ತಯಾರಿಕಾ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ.
ಕಲಬೆರಕೆ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚೋದು ಹೇಗೆ?
ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಜನ್ಯ ಎಣ್ಣೆಗಳು, ಅಗ್ಗದ ಕೊಬ್ಬುಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಲಬೆರಕೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಕೆಲವು ಬಾರಿ ತುಪ್ಪದ ಬಣ್ಣ, ವಾಸನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಯೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು.
ಕಲಬೆರಕೆ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವುಗಳಿಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಧಾರವಿಲ್ಲ.
1. ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ನೋಡುವುದು
ತುಪ್ಪವನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಕರಗುವುದು ಸಹಜ. ಅತಿಯಾಗಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದರೆ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ವಾಸನೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ಕರಗುವ ವೇಗ ಅಥವಾ ಬರುವ ಹೊಗೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಲಬೆರಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
2. ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು
ತುಪ್ಪವನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸಿದರೆ ಅದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ಅಸಲಿ ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಕಲಬೆರಕೆ ಕೊಬ್ಬುಗಳು ಕೂಡ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ, ತುಪ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಅದರ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
3. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ನೋಡುವುದು
ತುಪ್ಪ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಸಲಿ ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಹಲವು ರೀತಿಯ ಕಲಬೆರಕೆ ಕೊಬ್ಬುಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೇಲುವುದು ಅಥವಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬೇರೆಯಾಗುವುದು ಶುದ್ಧತೆಯ ಲಕ್ಷಣವಲ್ಲ.
4. ವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವುದು
ಅಸಹಜ ವಾಸನೆ, ಕಹಿ ರುಚಿ, ವಿಚಿತ್ರವಾದ ನೋಟ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಳಪೆಯಾಗಿರುವುದರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಕಲಬೆರಕೆ ಮಾಡಿದ ತುಪ್ಪದ ವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣ ಕೂಡ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಇರಬಹುದು.
ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶ: ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಕಲಬೆರಕೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಖಚಿತವಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳೇ ನಂಬಿಕಾರ್ಹ ದಾರಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಸಸ್ಯಜನ್ಯ ಎಣ್ಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಕೊಬ್ಬುಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸಲಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಕ್ತ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಬೇಕಾಗಬಹುದು.
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