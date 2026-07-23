Viral Snake Video with Boy: ಬಾಲಕನೊಬ್ಬ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಟೂನ್ ನೋಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಹಾವೊಂದು ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗಬೇಡ? ಸದ್ಯ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಎದೆ ಝಲ್ಲೆನಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ವಿಚಿತ್ರ ವಿಡಿಯೋದ ಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುವ ಸಾವಿರಾರು ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೂ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಹಾಯಾಗಿ ಮಲಗಿ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಟೂನ್ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಆತನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಹಾವು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿ ಮಲಗಿರುವುದು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?
ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 7 ರಿಂದ 8 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಬಾಲಕನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಬೆಡ್ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ದಿಂಬಿಗೆ ಒರಗಿಕೊಂಡು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಟೂನ್ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅತ್ಯಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಆತನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಹಾವೂ ಸಹ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು, ಬಾಲಕನ ಜೊತೆಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಡೆಗೆ ನೋಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಹಾವಿನ ಈ ವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ಬಾಲಕನ ನಿರ್ಭಯ ನಡೆ ಕಂಡ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಸ್ತಬ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೂ ಆತಂಕಕಾರಿ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಬಾಲಕನ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೇ ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರೂ ಸಹ ಹಾವನ್ನು ಬಾಲಕನಿಂದ ದೂರ ಸರಿಸಲು ಅಥವಾ ಆತನನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕರೆತರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ನೆಟ್ಟಿಗರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಸಾಕು ಹಾವೇ ಅಥವಾ ಸತ್ಯವೇ?
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಹಾವು ವಿಷಪೂರಿತವಲ್ಲದ ಪ್ರಭೇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಇದು ಅವರ 'ಸಾಕು ಹಾವು' (Pet Snake) ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೂ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇಷ್ಟು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳಂತಹ ಸರೀಸೃಪಗಳ ಜೊತೆ ಬಿಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ವನ್ಯಜೀವಿ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ವರ್ತನೆ ಯಾವಾಗ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಇಂತಹ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನೆಟ್ಟಿಗರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
montosh__stories ಎಂಬ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ನೆಟ್ಟಿಗರು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, "ಓಗ್ಗಿ ಅಂಡ್ ದಿ ಕಾಕ್ರೋಚಸ್ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಹಾವುಗಳಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾದಂತಿದೆ" ಎಂದು ಕೆಲವರು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು "ಇದು ತಮಾಷೆಯಲ್ಲ, ಬಾಲಕನ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ತರುವಂತಹ ಮೂರ್ಖತನ" ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲಿಯದ್ದು ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.
ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಭಾವನೆಗಳಿವೆಯೇ? (Do Snakes have Emotions?)
ವನ್ಯಜೀವಿ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಹಾವುಗಳಿಗೆ ನಾಯಿ ಅಥವಾ ಬೆಕ್ಕುಗಳಂತೆ ಪ್ರೀತಿ, ಮಮತೆ ಅಥವಾ ಗೆಳೆತನದಂತಹ ಭಾವನೆಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾವುಗಳು ಮನುಷ್ಯರ ಬಳಿ ಇರುವುದು ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಮನುಷ್ಯರ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಗಾಗಿ (Body Warmth). ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹಾವು ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿರುವುದು ಬಾಲಕನ ಗೆಳೆತನಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಬೆಡ್ ಮತ್ತು ಬಾಲಕನ ದೇಹದಿಂದ ಸಿಗುವ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಅನುಭವಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ.
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕ್ರೇಜ್
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಲೈಕ್ಸ್ ಪಡೆಯಲು ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇಂತಹ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ವರ್ತನೆ ಎಂದು ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಭಯವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಬಹುದು ನಿಜ, ಆದರೆ ಅಪಾಯದ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಅವರು ಕಾಡು ಹಾವುಗಳ ಹತ್ತಿರವೂ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.