ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ 13 ವರ್ಷದ ಅಮಿತಾಭ್ ಗುಪ್ತಾ ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಎದುರು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಬಳಿಕ ನಡೆದ ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಹೊಸ ತಿರುವು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬದ ಒಳಗಿನ ವಿವಾದ ಹಾಗೂ ಬಾಲಕನ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಹೊಸ ಸಂಗತಿಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿವೆ.
13 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನ ಧೈರ್ಯದ ಮಾತಿಗೆ ಬೆರಗಾದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ;
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಲಖಿಂಪುರ ಖೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ 'ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮಾಧಾನ ದಿವಸ್' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 13 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನೊಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಎದುರು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಂತರ ನಡೆದ ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆ ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಹೊಸ ತಿರುವು ನೀಡಿದೆ.
ಕುಟುಂಬದ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ಬಾಲಕ..!
8ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ಅಮಿತಾಭ್ ಗುಪ್ತಾ, ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಂಜನಿ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಎದುರು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾನೆ. ತಂದೆ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿದ್ದು, ತಾಯಿ ಮನೆಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಪೂರ್ವಜರ ಮನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಕರು ಬೀಗ ಹಾಕಿದ್ದು, ಹಲವು ಬಾರಿ ದೂರು ನೀಡಿದರೂ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾನೆ.
'ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನಬೇಡಿ, ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ'
ಸಂಭಾಷಣೆಯ ವೇಳೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು "ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ, ಅಮಿತಾಭ್ ತಕ್ಷಣವೇ "ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಡಿ, ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ" ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಬಾಲಕನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ನೇರ ಮಾತು ಅಲ್ಲಿದ್ದವರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು, ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು.
ಓದಿನತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುವಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸಲಹೆ..!
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ಆದರೆ, ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಓದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಮಿತಾಭ್ ಹೇಳಿದನು. ತನ್ನ ತಾಯಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹3,000 ಮಾತ್ರ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅದರಿಂದ ಮನೆ ಖರ್ಚು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದನು.
ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಯಲಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಸತ್ಯ
ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಅಮಿತಾಭ್ ಅವರ ತಾಯಿ, ಮಗನಿಗೆ ಓದಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಬೇರೆಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದವೂ ಬಾಲಕ ಹೇಳಿದಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.
ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದದ ಹಿನ್ನೆಲೆ..!
ಪೊಲೀಸರ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಅಮಿತಾಭ್ ಅವರ ತಂದೆ ಎರಡು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮೊದಲ ಪತ್ನಿಯ ಮಗನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೊಠಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಾದವೇ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು. ಹೀಗಾಗಿ, ಇದು ಕೇವಲ ಆಸ್ತಿ ಕಲಹವಲ್ಲ, ಕುಟುಂಬದ ಒಳಗಿನ ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಆಗಿದೆ.
ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮುಂದಿನ ನಡೆ ಏನು?
ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದ ಹಾಗೂ ಬಾಲಕನ ಶಿಕ್ಷಣ—ಈ ಮೂರನ್ನೂ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿದರೆ, ತನಿಖೆ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ವಾಸ್ತವ ಚಿತ್ರಣವನ್ನೂ ಬೆಳಕಿಗೆ ತಂದಿದೆ.