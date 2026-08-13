ಗಗನಕ್ಕೇರಿದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆಯಿಂದ ಬೇಸತ್ತ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಬಿ.ಕಾಂ ಪದವೀಧರ ರೂಪೇಂದ್ರ ಆನಂದ್, ತಮ್ಮ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೈಕನ್ನು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೇಶಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದಾಗಿ, ಅವರ ಮಾಸಿಕ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಖರ್ಚು ₹12,000 ದಿಂದ ₹2,500 ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದು, ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಆವಿಷ್ಕಾರದ ತಾಯಿ ಎಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಾತಿದೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಎದುರಾಗುವ ಸವಾಲುಗಳು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹೊಸ ದಾರಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಮಾತು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ನಿಜ ಎಂಬುದನ್ನು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಗೋರಖ್‌ಪುರದ ನಿವಾಸಿ, ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಬಿ.ಕಾಂ ಪದವೀಧರ ರೂಪೇಂದ್ರ ಆನಂದ್ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಗನಕ್ಕೇರಿರುವ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆಯಿಂದ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದ ಅವರು, ತಮ್ಮದೇ ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆವಿಷ್ಕಾರವೊಂದು ಈಗ ಇಡೀ ದೇಶವೇ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಯಾರಿಗೂ ಹೊಳೆಯದ ಐಡಿಯಾ; ದೈನಂದಿನ ಗಡಿಬಿಡಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್!

ರೂಪೇಂದ್ರ ಆನಂದ್ ಅವರು ಸ್ವಿಗ್ಗಿ, ಜೊಮಾಟೊ, ರ್ಯಾಪಿಡೊ ಮತ್ತು ಓಲಾದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಡೆಲಿವರಿ ಹಾಗೂ ರೈಡ್-ಶೇರಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಯುವಕ. ದಿನನಿತ್ಯ ನಗರದಾದ್ಯಂತ ಓಡಾಡಿ ಪಾರ್ಸಲ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ತಲುಪಿಸುವುದು ಇವರ ಕೆಲಸವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ದಿನನಿತ್ಯದ ಗಡಿಬಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಬೈಕ್‌ಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 400 ರಿಂದ 500 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಪೆಟ್ರೋಲ್** ಭಸ್ಮವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಹಣದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್‌ಗಳಿಗೇ ಪಾವತಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದುದನ್ನು ಕಂಡು ರೂಪೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆೀವ ತೀವ್ರ ನಿರಾಶೆಯಾಯಿತು. ಈ ಭಾರಿ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಅವರು, ಕಳೆದ 5-6 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಯೋಜನೆಯ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲವೇ ಈ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಬೈಕ್.

RTO ಕಿರಿಕಿರಿ ಇಲ್ಲದ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಬೈಕ್!

ರೂಪೇಂದ್ರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೈಕ್‌ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಚಾಣಾಕ್ಷತನದಿಂದ ವಿಶೇಷ Non-RTO ಮೋಟಾರ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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ಎರಡೂ ಇಂಧನಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ; ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ (EB) ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಎರಡರಿಂದಲೂ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಓಡಿಸಬಹುದು.

ವೇಗ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲ; ಈ ಮೋಟಾರ್ ಗಂಟೆಗೆ 35 ರಿಂದ 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಗರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಡೆಲಿವರಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ದಾಖಲೆಗಳ ಕಿರಿಕಿರಿ ಇಲ್ಲ; ಇದು Non-RTO ಮೋಟಾರ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಆರ್‌ಟಿಒ ನಿಯಮಗಳು, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಗದದ ಪತ್ರಗಳ ಹಸೀಲಿ ಅಥವಾ ಕಾನೂನು ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಸುರಕ್ಷತೆ; ಬೈಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಲೀಡ್-ಆಸಿಡ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮಳೆ, ನೀರು ಅಥವಾ ಧೂಳಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ವಿಶೇಷ ಸುರಕ್ಷಿತ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯೊಳಗೆ ಇರಿಸಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿತಾಯ!

ಈ ನವೀನ ಜುಗಾಡ್ ಆವಿಷ್ಕಾರವು ರೂಪೇಂದ್ರ ಅವರ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ. ಈ ಯುವಕ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ಗಾಗಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ 12,000 ದಿಂದ 15,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಜೇಬಿನಿಂದ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ಅವರ ಮಾಸಿಕ ವೆಚ್ಚ ಕೇವಲ 2,500 ರಿಂದ 3,000 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಅಂದರೆ, ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 10,000 ರೂ.ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಅವರ ಜೇಬಿನಲ್ಲೇ ಉಳಿಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಗೆ ಸುಮಾರು 35,000 ದಿಂದ 40,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ವೆಚ್ಚ ಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಸುದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿದರೆ ಈ ಹೂಡಿಕೆಯು ಅವರ ಪಾಲಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ವರದಾನವಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಶಂಸೆಯ ಸುರಿಮಳೆ!

ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆಯಿಂದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ತಂಪುನೆರಳಿಗಾಗಿ ಪರದಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ರೂಪೇಂದ್ರ ಆನಂದ್ ಅವರ ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರವು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಿ.ಕಾಂ ಪದವೀಧರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಈ ದೇಶಿ 'ಜುಗಾಡ್' ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮತ್ತು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಸಾಹಸವನ್ನು ಮುಕ್ತಕಂಠದಿಂದ ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.