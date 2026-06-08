Bangalore monthly expenses debate: ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕುಟುಂಬವೊಂದರ ತಿಂಗಳ ಖರ್ಚಿನ ಪಟ್ಟಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಕೆಲವರು ಇದು ನಗರ ಜೀವನದ ವಾಸ್ತವ ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಇದೊಂದು ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್ ಆಯ್ಕೆ ಅಂತ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚರ್ಚೆ, ಆಧುನಿಕ ಭಾರತದ ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಖರ್ಚು-ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಆದ್ಯತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ತಮ್ಮ ತಿಂಗಳ ಮನೆ ಖರ್ಚು ಬರೋಬ್ಬರಿ 1.66 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಯನ್ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಅವರು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಈ ಖರ್ಚಿನ ವಿವರವಾದ ಪಟ್ಟಿ, ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಭಾರತದ ಟೆಕ್ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಲು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಈ ಕುಟುಂಬ ತಮ್ಮ ತಿಂಗಳ ಖರ್ಚಿನ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ, ಮಕ್ಕಳ ಆರೈಕೆ, ಜಿಮ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್, ದಿನಸಿ, ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಯುಟಿಲಿಟಿ ಬಿಲ್ಗಳಂತಹ ಹಲವು ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದೆ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೋಡಿ ಕೆಲವರು ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ದೊಡ್ಡ ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಇಂತಹ ಖರ್ಚುಗಳು ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ
ಹಣ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ?
ವೈರಲ್ ಆದ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಕುಟುಂಬದ ಬಜೆಟ್ನ ದೊಡ್ಡ ಪಾಲು ಮನೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆರೈಕೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ತಿಂಗಳ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಯೇ ಸಿಂಹಪಾಲು ಪಡೆದರೆ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಆಯಾ ಖರ್ಚು ಕೂಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಬಳಕೆದಾರರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ಬಾಡಿಗೆ, ಮಕ್ಕಳ ಆರೈಕೆ, ಜಿಮ್ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸದಸ್ಯತ್ವ, ದಿನಸಿ ಮತ್ತು ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾದ ವಸ್ತುಗಳು, ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇಂಧನ, ಯುಟಿಲಿಟಿ ಬಿಲ್ಗಳು, ಡೈನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್ ಖರ್ಚು, ಮಕ್ಕಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಖರ್ಚುಗಳು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿವೆ.
ಕೆಲಸ, ಪಾಲನೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಯ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನ ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ನಗರವಾಸಿ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಖರ್ಚುಗಳು ಎಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ವಿವರವಾದ ಪಟ್ಟಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
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ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಎರಡು ಭಾಗವಾಗಿವೆ.
ಕೆಲವು ಬಳಕೆದಾರರು, ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ವೆಚ್ಚಗಳು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜೀವನದ ವಾಸ್ತವತೆಯನ್ನು ಈ ಖರ್ಚುಗಳು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಕೆಲವು ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದು, ಉತ್ತಮ ಬಜೆಟ್ ಮೂಲಕ ಕೆಲವು ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. "ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತವೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಹಳಷ್ಟು ಖರ್ಚುಗಳು ಐಚ್ಛಿಕ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ನಗರ ಜೀವನದ ವೆಚ್ಚ
ಈ ವೈರಲ್ ಚರ್ಚೆಯು ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ದೊಡ್ಡ ಕಳವಳವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬಾಡಿಗೆ, ಹಣದುಬ್ಬರ, ಶಿಕ್ಷಣದ ವೆಚ್ಚ, ಆರೋಗ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಖರ್ಚುಗಳು ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲುಗಳಾಗಿವೆ.
ಅದರಲ್ಲೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವಲಯದ ನಿರಂತರ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ವೃತ್ತಿಪರರ ವಲಸೆಯಿಂದಾಗಿ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ದರಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರಿವೆ.
ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಆದಾಯದ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿರಬಹುದಾದರೂ, ಆರಾಮದಾಯಕ ನಗರ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಟ್ಟಾರೆ ವೆಚ್ಚವೂ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮನದಾಳದ ಮಾತು
ಈ ಕುಟುಂಬದ ತಿಂಗಳ ಬಜೆಟ್ ಅನೇಕ ನಗರವಾಸಿ ಕುಟುಂಬಗಳು ಇಂದು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ವಾಸ್ತವವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅಗತ್ಯ ಖರ್ಚು ಎಂದು ನೋಡಿದರೂ ಸರಿ, ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಹಣದುಬ್ಬರ ಎಂದು ನೋಡಿದರೂ ಸರಿ, ಈ 1.66 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯ ಖರ್ಚಿನ ಪಟ್ಟಿ, ಆಧುನಿಕ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ನಗರ ಜೀವನದ ಕೈಗೆಟುಕುವಿಕೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಆದ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಯನ್ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದು, ಭಾರತದ ದೊಡ್ಡ ನಗರ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚಗಳು ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತಿದೆ.