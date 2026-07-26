ಗಂಡನ ಶವ ಕೊಳೆತು ನಾರುತ್ತಿದೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತೆ ಊರಿನ ಜನರಿಗೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡರೂ, ಹಣ ಕೊಡದ ಮಹಿಳೆ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ. 3 ದಿನ ಗಂಡನ ಶವದ ಮುಂದೆಯೇ ಕುಳಿತ ಹೆಂಡತಿ. ಮುಂದೇನಾಯ್ತು ಕಡುಬಡತನದ ಕಣ್ಣೀರ ಕಥೆಯ ನೈಜ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್.
ನಮ್ಮ ದೇಶದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕತೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಕಡುಬಡತನ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಗಂಡನ ಸಾವಾಗಿದ್ದು, ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೆ ಹಣವಿಲ್ಲದೆ ಪರದಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ನಂತರ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಮನೆ-ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೂ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಗಂಡನ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೆ ಹೆಗಲು ಕೊಟ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತೆ ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲೇ ಊರಿನ ಜನರ ಪಾದ ತೊಳೆದರೂ ಯಾರೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸೂ ಕರಗಲಿಲ್ಲ. ಅಸಹಾಯಕಳಾಗಿ ಕೊನೆಗೆ 3 ದಿನ ಗಂಡನ ಶವವನ್ನೇ ಕಾಯುತ್ತಾ ಕುಳಿತಿದ್ದಾಳೆ. ಮುಂದೇನಾಯ್ತು ನೋಡಿ.
ಒಂದು ಹೊತ್ತು ಅನ್ನವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಗಂಡನ ಹೆಣ ಕೊಳೆತು ನಾರುವಂತಾಗಿದೆ ಹೆಗಲು ಕೊಟ್ಟು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಎಂದರೂ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಬಾರದ ಕಟುಕ ಸಮಾಜದ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ಮನುಕುಲವೇ ತಲೆತಗ್ಗಿಸುವಂತಹ, ಹೃದಯ ವಿದ್ರಾವಕ ಘಟನೆ ಬಿಹಾರದ ಖಗರಿಯಾ (Khagaria, Bihar) ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಬಡತನ (Poverty) ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಭೀಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ, ಮೃತಪಟ್ಟ ಗಂಡನ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಲು ಬಿಡಿಗಾಸಿಲ್ಲದೆ, ಶವದ ಮೇಲೆ ಹೊದಿಸುವ ಕಫನ (Shroud) ಖರೀದಿಸಲೂ ಗತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಅಸಹಾಯಕ ಪತ್ನಿಯೊಬ್ಬಳು ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕೊಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಗಂಡನ ಶವದ (Dead body) ಮುಂದೆಯೇ ಕುಳಿತಿದ್ದಾಳೆ.
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಬಲಿಯಾದ ಪತಿ, ಬೀದಿಗೆ ಬಂದ ಕುಟುಂಬ!
ಖಗರಿಯಾ ನಗರದ ಚಿತ್ರಗುಪ್ತ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ (Chitragupta Nagar Police Station) ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಾಮಚಂದ್ರಪುರ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಮನ್ನೋ ಸಾಹ್ ಎಂಬಾತ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ (Liver Cancer) ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ. ಆತನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಆ ಬಡ ಕುಟುಂಬ ತಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನೂ ಮಾರಿತ್ತು. ಸಾಲ ಶೂಲ ಮಾಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅಲೆದಿದ್ದರೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಆತ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ, ಅಸಲಿ ದುರಂತ (Tragedy) ಶುರುವಾಗಿದ್ದೇ ಆತನ ಸಾವಿನ ನಂತರ.
3 ದಿನ ಶವದ ಬಳಿಯೇ ಕಾವಲು ಕುಳಿತಿದ್ದ ಪತ್ನಿ!
ಗಂಡನ ಸಾವಿನ ನಂತರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ (Funeral) ಮಾಡಲು ಆ ಬಡ ಕುಟುಂಬದ ಬಳಿ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ಉಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಡೆ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಕಫನ (Kafan) ಖರೀದಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯೂ ಆ ಮಹಿಳೆಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಗಂಡನ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತೆ ಆಕೆ ಊರಿನವರಲ್ಲಿ (Villagers) ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಆದರೆ, ದುರಂತ ಎಂದರೆ ನೆರವಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ ಸಮಾಜ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಕುಳಿತಿತ್ತು. ಶವಕ್ಕೆ ಹೆಗಲು ಕೊಡಲೂ ಊರಿನ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಮುಂದೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ದಾರಿಯಿಲ್ಲದೆ ಆ ಅಸಹಾಯಕ ಮಹಿಳೆ ಸತತ 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮೃತದೇಹದ (Dead body) ಬಳಿಯೇ ಅಳುತ್ತಾ, ಯಾದಾದರೂ ದೇವದೂತರು ಬಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಕಾಯುತ್ತಾ ಕುಳಿತಿದ್ದಾಳೆ. 3 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಶವ ಕೊಳೆತು ದುರ್ವಾಸನೆ (Foul smell) ಬರುವವರೆಗೂ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಆಕೆಯ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಕ್ರೂರತೆಯನ್ನು (Social apathy) ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಕೊನೆಗೂ ನೆರವಿಗೆ ಬಂದ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು!
ಶವದಿಂದ ತೀವ್ರ ದುರ್ವಾಸನೆ ಬರಲಾರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ, ಈ ವಿಷಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು (Social workers) ಮತ್ತು ನಗರ ಆಡಳಿತದ (Municipal administration) ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹಣ ಹೊಂದಿಸಿ, ಮೃತನಿಗೆ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ (Last rites) ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆ ಬಡತನದ ಭೀಕರತೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮರಗಟ್ಟಿದ ಸಂವೇದನೆಯನ್ನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೂ ಗಂಭೀರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.