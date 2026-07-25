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- ಶಾರ್ಕ್ ದಾಳಿಯಿಂದ ಪಾರಾದ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೆಟರ್! ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದಲೇ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್
ಶಾರ್ಕ್ ದಾಳಿಯಿಂದ ಪಾರಾದ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೆಟರ್! ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದಲೇ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್
ಶಾರ್ಕ್ ದಾಳಿಯಿಂದ ಪಾರಾದ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೆಟರ್ ಹೆನ್ರಿ ಗಿಬ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದಲೇ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ಇಷ್ತೊಂಡು ಅಪಾಯಕಾರಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಗಿಬ್ಸ್ ಶಾರ್ಕ್ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ದ್ವೇಷವಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪೂರ್ತಿ ಓದಿ
ಹೆನ್ರಿ ಗಿಬ್ಸ್ ಶಾರ್ಕ್ ದಾಳಿ!
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಆಗಿರುವ ಹೆನ್ರಿ ಗಿಬ್ಸ್ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಫಿಜಿಯಲ್ಲಿ ಡೈವಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ವೇಳೆ ಹಠಾತ್ ಶಾರ್ಕ್ ದಾಳಿಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಶಾರ್ಕ್ ದಾಳಿ ಎಷ್ಟು ಭೀಕರವಾಗಿತ್ತು ಎಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಸರ್ಜರಿ ಬಳಿಕ ಅವರು ಈಗ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದಲೇ ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ Instagram ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೆನ್ರಿ ಗಿಬ್ಸ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಫೋಟೋಗಳು
ಇದೇ ಜುಲೈ 24ರಂದು ಹೆನ್ರಿ ಗಿಬ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಾರಗಳ ಬಳಿಕ ಮೊದಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಫಿಜಿ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಡೈವ್ ಮಾಡಿದ ವೇಳೆ ಈ ದುರ್ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದಲೇ ಐದು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಜೀವ ಉಳೀತು!
ಶಾರ್ಕ್ ದಾಳಿ ನಡೆದ ತಕ್ಷಣ ಹೆನ್ರಿ ಗಿಬ್ಸ್ನ ಇಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರು ತಕ್ಷಣವೇ ನೀರಿನಿಂದ ಅವರನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೊರತಂದು ತಡ ಮಾಡದೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು. ಅವರ ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದಲೇ ತಮ್ಮ ಜೀವ ಉಳಿಯಿತು ಎಂದು ಗಿಬ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಲ್ಕು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಕಾಲಿಗೆ ಚರ್ಮ ಕಸಿ!
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಗಿಬ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಶಾರ್ಕ್ ದಾಳಿ ಎಷ್ಟು ಭೀಕರವಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನ ಊಹಿಸಬಹುದು. ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಅವರಿಗೆ ಬಲಗಾಲಿಗೆ ವೈದ್ಯರು ಚರ್ಮ ಕಸಿ (Skin Grafting) ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಗುಣಮುಖರಾಗುವ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಚಕಾರ ತಂದರೂ, ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಕ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಹೆನ್ರಿ ಗಿಬ್ಸ್'ನನಗೆ ಶಾರ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ದ್ವೇಷ ಇಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನಾನು ಶಾರ್ಕ್ಗಳು ಇರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಡೈವಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅದು ತನ್ನ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಕ್ ತಪ್ಪು ಇಲ್ಲ. ರಾಂಗ್ ಟೈಂ, ರಾಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಡೈವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಈ ಘಟನೆಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಅನುಭವದಿಂದ ಪಾಠ ಕಲಿಯಿರಿ
ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿರುವ ಗಿಬ್ಸ್, ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ
ಘಟನೆ ನಡೆದ ಬಳಿಕ ಫಿಜಿ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನಿಂದ ಕರೆ, ಸಂದೇಶಗಳು ತುಂಬಾ ಬಂದಿವೆ. ಬರುತ್ತಲಿವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಕುರಿತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆನ್ರಿ ಬಿಗ್ಸ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಘಟನೆ ಜೀವನದ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿಸಿದೆ
'ನಾನು ಬದುಕುಳಿದಿರುವುದು ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ. ಈ ಘಟನೆ ಜೀವನದ ಮಹತ್ವ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಗಿಬ್ಸ್ ಭಾವುಕರಾಗಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.