ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸಾಲ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದಾಗ, ಪತ್ನಿ ತಪಸಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ತಮ್ಮ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಅಡವಿಟ್ಟು ಸುಭಾಶಿಶ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವರ ಕನಸಿಗೆ ಬಂಡವಾಳ ಒದಗಿಸಿದರು. ಆ ನಂಬಿಕೆಯೇ ಇಂದು ₹2,000 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಡಿಟಿಡಿಸಿ (DTDC) ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಹೋರಾಟ, ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದೇಶ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ‘ಇಲ್ಲ’ ಎಂದಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಿತು ನಿಜವಾದ ಬೆಂಬಲ..!
ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಗಳ ಹಿಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಬೆಂಬಲವೇ ಇರಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಚಲ ನಂಬಿಕೆಯೇ ಒಂದು ಕನಸನ್ನು ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಉದ್ಯಮವಾಗಿ ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಡಿಟಿಡಿಸಿ (DTDC) ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಸುಭಾಶಿಶ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವರ ಬದುಕಿನ ಕಥೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸಾಲ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪತ್ನಿ ತಪಸಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ತಮ್ಮ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಅಡವಿಟ್ಟು ಮೊದಲ ಬಂಡವಾಳ ಒದಗಿಸಿದರು.
ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆಗೆ ಉದ್ಯಮದ ಕನಸು..!
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಸ್ವಂತ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಕನಸನ್ನು ಸುಭಾಶಿಶ್ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರ ತಂದೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಉದ್ಯಮ – ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆಗ ಸುಭಾಶಿಶ್, “ಎರಡರಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಿ ಮಾತ್ರ ಮನೆಗೆ ಮರಳುತ್ತೇನೆ” ಎಂಬ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಬದುಕಿನ ಪಯಣ ಆರಂಭಿಸಿದರು.
ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯವಹಾರ
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ರಾಸಾಯನಿಕ ವಿತರಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಲುಪಿದರೂ, ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳು ತಡವಾಗಿ ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದವು. ಇದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೊಸ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಂಡರು. ದೇಶಕ್ಕೆ ವೇಗವಾದ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಕೊರಿಯರ್ ಸೇವೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂಬ ಅರಿವು ಡಿಟಿಡಿಸಿಯ ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.
ಪತ್ನಿಯ ಆಭರಣಗಳೇ ಮೊದಲ ಹೂಡಿಕೆ
ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರ ಆರಂಭಿಸಲು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಂದ ಸಾಲ ಸಿಗದೆ ನಿರಾಸೆಯಾಗಿದ್ದಾಗ, ತಪಸಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ತಮ್ಮ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಅಡವಿಟ್ಟು ಪತಿಯ ಕನಸಿಗೆ ಬಲ ನೀಡಿದರು. ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವಿನ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ನೀಡಿದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯೇ ಡಿಟಿಡಿಸಿಯ ನಿಜವಾದ ಬಂಡವಾಳವಾಯಿತು.
ಸಣ್ಣ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ದೇಶದ ದೊಡ್ಡ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ..!
ಸೀಮಿತ ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಡಿಟಿಡಿಸಿ, ಮನೆ-ಮನೆಗೆ ತಲುಪುವ ಸೇವೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಗುರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಬಂಡವಾಳದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಅವಕಾಶವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಸಂಸ್ಥೆ, ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಫ್ರ್ಯಾಂಚೈಸ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯಾಗಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿತು.
ಇಂದಿನ ಡಿಟಿಡಿಸಿಯ ಯಶೋಗಾಥೆ..!
ಇಂದು ಡಿಟಿಡಿಸಿ 16,500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಾನೆಲ್ ಪಾಲುದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, 7 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಭಾರತದ ಸುಮಾರು 96% ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತಲುಪುವ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 190 ಮಿಲಿಯನ್ ಸಾಗಣೆಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಗ್ರಾಹಕರ ವಿಶ್ವಾಸದ ಜೊತೆಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶವನ್ನೂ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ.
ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಸುಭಾಶಿಶ್ ನೀಡಿದ ಸಂದೇಶ!
ಸುಭಾಶಿಶ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕನಸುಗಾರನಿಗೂ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. “ನಿರಾಕರಣೆ ನಿಮ್ಮ ಕಥೆಯ ಅಂತ್ಯವಲ್ಲ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಂಬುವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದರೂ ಸಾಕು. ಅದೇ ನಂಬಿಕೆ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಹಾಪೂರ!
ಈ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಕಥೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದೆ. “ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕ ಪಯಣ”, “ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯ ಬೆಂಬಲ ಅಸಾಧ್ಯವನ್ನೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುತ್ತದೆ”, “ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಕೊರಿಯರ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು” ಎಂಬ ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಹರಿದು ಬಂದಿವೆ.
ಯಶಸ್ಸಿನ ನಿಜವಾದ ಅಡಿಪಾಯ..!
ಡಿಟಿಡಿಸಿಯ ಯಶಸ್ಸು ಕೇವಲ ವ್ಯವಹಾರದ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲ; ಅದು ವಿಶ್ವಾಸ, ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಪರಿಶ್ರಮದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿದಾಗ, ಮನೆಯೊಳಗಿನ ನಂಬಿಕೆಯೇ ಹೊಸ ದಾರಿಯನ್ನು ತೆರೆದಿತು. ಇಂದು ಆ ನಿರ್ಧಾರವೇ ಭಾರತದ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಯಶೋಗಾಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.