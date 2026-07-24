ಬಿಸಿನೆಸ್ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹಲವರು ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಕನಸನ್ನು ಅರ್ಧದಲ್ಲೇ ಕೈಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಹೇಶ್ ಹನುಮಂತ ಕೊಳೂರು ಅವರ ಕಥೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ.
ಬಿಸಿನೆಸ್ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹಲವರು ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಕನಸನ್ನು ಅರ್ಧದಲ್ಲೇ ಕೈಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಹೇಶ್ ಹನುಮಂತ ಕೊಳೂರು ಅವರ ಕಥೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ₹500ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ಮಶ್ರೂಮ್ ಕೃಷಿ ಇಂದು ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು, ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹3 ಲಕ್ಷದ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
₹500ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಹಣದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯ್ತು ಉದ್ಯಮ!
ಕೃಷಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪಡೆದಿದ್ದ ಮಹೇಶ್, 2021ರಲ್ಲಿ ಮಶ್ರೂಮ್ ಕೃಷಿ ಆರಂಭಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕೇವಲ 10x10 ಅಡಿ ಕೋಣೆಯನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಮಶ್ರೂಮ್ ಬೆಳೆ ಕುರಿತು ಒಂದು ದಿನದ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಬಳಿಕ, ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹೂಡಿಕೆಗಾಗಿ ಕಾಯದೆ ಪ್ರಯೋಗಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದರು.
ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1 ಕೆ.ಜಿ. ಆಯ್ಸ್ಟರ್ ಮಶ್ರೂಮ್ ಸ್ಪಾನ್ಗೆ ₹65 ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ, ಒಟ್ಟು 30 ಮಶ್ರೂಮ್ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದರು. ಗೋಧಿ ಹುಲ್ಲು, ಸ್ಪಾನ್ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಬ್ಯಾಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ₹500ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು.
ಆದರೆ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಅವರಿಗೆ ಸವಾಲು ಎದುರಾಯಿತು. ಅನುಭವದ ಕೊರತೆಯಿಂದ 10 ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು ಹಾಳಾದವು. ಉಳಿದ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 10 ಕೆ.ಜಿ. ಮಶ್ರೂಮ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಯಿತು. ಇದನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹180ರಿಂದ ₹220ರ ದರದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ, ಸುಮಾರು ₹2,000 ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಮೊದಲ ಯಶಸ್ಸು ಮಹೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ನೀಡಿತು.
ಮೊದಲ ಲಾಭವನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೂಡಿಕೆ
ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಬದಲು, ಮಹೇಶ್ ಅದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ 200 ಮಶ್ರೂಮ್ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸಿದರು.
ಸುಮಾರು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ 250 ಕೆ.ಜಿ. ಮಶ್ರೂಮ್ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿದರು. ಇದನ್ನು ಸರಾಸರಿ ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹300ರ ದರದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಅನುಭವದ ಬಹುಪಾಲು ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮತ್ತು ತಪ್ಪುಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿ ಮಹೇಶ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆಯ್ಸ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಮಿಲ್ಕಿ ಮಶ್ರೂಮ್ ಕೂಡ
2022ರಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ತಮ್ಮ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಿದರು. ಆಯ್ಸ್ಟರ್ ಮಶ್ರೂಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಲ್ಕಿ ಮಶ್ರೂಮ್ ಬೆಳೆಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದ ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ತಳಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ದುಬಾರಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಉತ್ಪಾದನೆ ನಡೆಸುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿದರು.
ಆದರೆ ಮಶ್ರೂಮ್ ಬೆಳೆಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅದನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಯಿತು. ತಾಜಾ ಮಶ್ರೂಮ್ಗಳ ಶೆಲ್ಫ್ ಲೈಫ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಮಾರಾಟವಾಗದಿದ್ದರೆ ಉತ್ಪನ್ನ ಹಾಳಾಗಿ ನಷ್ಟವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಮಹೇಶ್ ಕಂಡುಕೊಂಡ ಪರಿಹಾರವೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಡೆಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು.
ಮಶ್ರೂಮ್ನಿಂದ ಕುಕ್ಕೀಸ್, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ಪೌಡರ್!
ತಾಜಾ ಮಶ್ರೂಮ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಮಶ್ರೂಮ್, ರಾಗಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲ ಬಳಸಿ ಕುಕ್ಕೀಸ್ ತಯಾರಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಮಶ್ರೂಮ್ನಿಂದ ಚಕ್ಕುಲಿ, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ಮಶ್ರೂಮ್ ಪೌಡರ್ ಮತ್ತು ಒಣಗಿಸಿದ ಮಶ್ರೂಮ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು.
ಇದರಿಂದ ಮಾರಾಟವಾಗದೆ ಉಳಿದ ಮಶ್ರೂಮ್ಗಳಿಂದ ಆಗುತ್ತಿದ್ದ ನಷ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಮಶ್ರೂಮ್ ನೇರವಾಗಿ ತಿನ್ನದವರೂ ಕುಕ್ಕೀಸ್, ಸೂಪ್ ಅಥವಾ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿದರು.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಮಾರಾಟ
ತಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲೇ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ಮಹೇಶ್ ಪ್ರತಿ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತೆರಳಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರು. ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದರಿಂದ ಅವರ ಅಗತ್ಯ ಮತ್ತು ಅಭಿರುಚಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು.
ಈಗ ದಿನಕ್ಕೆ 50 ಕೆ.ಜಿ. ಮಶ್ರೂಮ್ ಉತ್ಪಾದನೆ
ವ್ಯವಹಾರ ವಿಸ್ತಾರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮನೆಯ ಸಣ್ಣ ಕೋಣೆ ಸಾಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ 2023ರಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ 30x20 ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಶ್ರೂಮ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1,000 ಮಶ್ರೂಮ್ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಇಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ.
ಇಂದು ಅವರ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 50 ಕೆ.ಜಿ. ಆಯ್ಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಮಿಲ್ಕಿ ಮಶ್ರೂಮ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 45 ಕೆ.ಜಿ. ಮಶ್ರೂಮ್ಗಳನ್ನು ಕುಕ್ಕೀಸ್, ಚಕ್ಕುಲಿ, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ಪೌಡರ್ ಮತ್ತು ಒಣಗಿಸಿದ ಮಶ್ರೂಮ್ಗಳಂತಹ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಡೆಡ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ತಾಜಾ ಮಶ್ರೂಮ್ ಕೆ.ಜಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹400ರ ದರದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿವೆ. 200 ಗ್ರಾಂ ಮಶ್ರೂಮ್ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ₹150 ಹಾಗೂ 200 ಗ್ರಾಂ ಮಶ್ರೂಮ್ ಪೌಡರ್ ₹500ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
₹500ರಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹3 ಲಕ್ಷದ ವಹಿವಾಟು
ಕೇವಲ ₹500ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ಈ ಉದ್ಯಮ ಇದೀಗ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹3 ಲಕ್ಷದ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಮಹೇಶ್ ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಶ್ರೂಮ್ ಕೃಷಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಅದರಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಡೆಡ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟವೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ.
ಇದೀಗ ಅವರು ಮಶ್ರೂಮ್ ಬೆಳೆಗಾರರಾಗಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.