Check-in ಮುಗಿದ ಬಳಿಕವೂ Airportನಲ್ಲಿ luggage stores ಏಕೆ ಇರುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಮಗಳ ಸರಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. Luggage ಹಾಳಾಗುವುದು, ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು, ಹೆಚ್ಚುವರಿ shopping ಅಥವಾ ಹೊಸ bag ಅಗತ್ಯವಾಗುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು airportನಲ್ಲೇ suitcase ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
ಮಗಳ ಸರಳ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕುತೂಹಲ!
ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ Check-in ಮುಗಿಸಿ, ದೊಡ್ಡ ಲಗೇಜ್ಗಳನ್ನು airlineಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು security check ದಾಟಿ boarding gate ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ airport ಒಳಗೆ luggage ಮತ್ತು suitcase ಮಾರುವ ಅಂಗಡಿಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾದರೆ Check-in ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಹೊಸ suitcase ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು? ಇದೇ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಮಗಳ ಮಾತಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸರಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಹಲವು ಮಂದಿ ತಮ್ಮದೇ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Check-in ಆದ್ಮೇಲೆ Suitcase ಬೇಕಾಗುವುದು ಹೇಗೆ?
ಮೊದಲ ಕಾರಣ ಲಗೇಜ್ ಹಾಳಾಗುವುದು. ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಳೆ suitcaseನ wheel, zip ಅಥವಾ handle ಹಾಳಾದರೆ ಹೊಸ bag ಖರೀದಿಸುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ airportನಲ್ಲೇ luggage ಖರೀದಿಸುವುದು ಸುಲಭ.
ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರಣ ಲಗೇಜ್ ಹೆಚ್ಚು ತೂಕ ಹೊಂದಿರುವುದು. Check-in counterನಲ್ಲಿ baggage allowanceಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತೂಕ ಇದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾದರೆ, ಕೆಲವು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬೇರೆ bagಗೆ ಹಾಕಲು ಹೊಸ carry-on ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
Shopping ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಹೊಸ Bag ಬೇಕಾಗಬಹುದು
ಪ್ರಯಾಣಿಕರು airport ತಲುಪುವ ಮೊದಲು ತಮ್ಮ luggageನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ shopping ಮಾಡಿದರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಮತ್ತೊಂದು bag ಬೇಕಾಗಬಹುದು.
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ suitcase ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು airportಗೆ ಬಂದ ಬಳಿಕವೇ ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ. ತುಂಬಾ ಭಾರವಾಗಿರುವುದು, ಚಕ್ರ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿರುಗದಿರುವುದು ಅಥವಾ ಗಾತ್ರ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಹೊಸ luggage ಖರೀದಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
Airport Storesಗೆ ಇದು Business ಕೂಡ!
Airportಗಳಲ್ಲಿ luggage stores ಇರುವುದು ಕೇವಲ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಂಚರಿಸುವುದರಿಂದ, luggage brandsಗೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ retail opportunity ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಕಾಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ನೋಡುವ, ಹೋಲಿಸುವ ಮತ್ತು ಖರೀದಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಹೀಗಾಗಿ “Check-in ಆದ್ಮೇಲೆ suitcase ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು?” ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಒಂದೇ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ. ತುರ್ತು replacement, overweight baggage, ಹೆಚ್ಚುವರಿ shopping ಅಥವಾ ಕೇವಲ convenience—ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ airport ಒಳಗೇ luggage ಖರೀದಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಬಹುದು.