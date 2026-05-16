Viral emotional video debate: ಮದ್ಯದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ಫುಟ್‌ಪಾತ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದ ಯುವತಿ; ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಅಸಹಾಯಕವಾಗಿ ಅಳುತ್ತಿದ್ದ ಮಗು! ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರು ತರಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಳವಳಕಾರಿ ವಿಡಿಯೋದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಳವಳಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನೇ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವಂತಹ ಮನಕಲಕುವ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ನೆಟ್ಟಿಗರ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ಮತ್ತು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳು ವಿಪರೀತ ಕುಡಿತದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರೆ, ಆಕೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಹಸುಗೂಸು ಅಸಹಾಯಕವಾಗಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಿರುವುದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಹಾದಿಹೋಕರು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿರುವ ಈ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ, ಮಗು ಹಸಿವು ಅಥವಾ ಭಯದಿಂದ ತಾಯಿಯ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಜಗ್ಗುತ್ತಾ, ವಾಹನಗಳು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಡೆಗೆ ತೆವಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಆದರೆ ಆ ತಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಲ್ಲದೆ, ಮಗುವಿನ ಜೋರಾದ ಅಳಲಿಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸದೆ ಮಲಗಿದ್ದಾಳೆ.

Add Asianetnews Kannada as a Preferred SourcegooglePreferred

ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಂದ ಯುವಕರ ಗುಂಪು

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಂತಹದೊಂದು ಗಂಭೀರ ಘಟನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ತಕ್ಷಣವೇ ಯಾರೂ ಆ ಮಗುವಿನ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸದೇ ಇರುವುದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಮತ್ತು ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಹಲವರು ಯಾವುದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಲ್ಲದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಡಿಯೋದ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ನಡುವೆ, ಕೊನೆಗೂ ಸಮಾಜದ ಜಾಗೃತ ಯುವಕರ ಗುಂಪೊಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸುತ್ತದೆ. ಪೊಲೀಸರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಆ ಯುವಕರು ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಯುವತಿಯನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆಬ್ಬಿಸಲು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

Related Articles

Related image1
ಸಾಮಾನ್ಯ ಬದುಕು ಸಾಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ; ಸ್ವಂತ ಅಣ್ಣನಿಂದಲೇ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿ!
Related image2
ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಮೀನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 'ಡಾಗ್' ಎಂಬ ಬೆಕ್ಕು ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ಯಾಕೆ?

ಆ ಯುವಕರು ಕೈಹಿಡಿದು ಎಬ್ಬಿಸಿದಾಗ, ಆ ಯುವತಿ ಹೇಗೋ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಆ ಯುವಕನನ್ನೇ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ವಿಪರೀತ ನಶೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರಣ ಆಕೆಗೆ ತನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆಕೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ತೂರಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾಳೆ. ತಾಯಿಯ ಈ ದಾರುಣ ಮತ್ತು ಅಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡ ಆ ಪುಟ್ಟ ಮಗುವಿನ ಭಯ ಇಮ್ಮಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಅಳುವಿನ ತೀವ್ರತೆ ಇನ್ನು ಜೋರಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟಕ್ಕೇ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಮನಕಲಕುವ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಇಡೀ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ನೆಟ್ಟಿಗರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ತರಿಸಿದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ಆ ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಶ್ಲಾಘನೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ನೆಟ್ಟಿಗರಿಂದ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

ತಾಯಿಯ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿರುವ ನೆಟ್ಟಿಗರು, "ಮಗುವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ತಕ್ಷಣವೇ ಮಗುವನ್ನು ತನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕು" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಧ್ವನಿಗಳು ಮಾನವೀಯತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಿ, "ಆಕೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದು, ಬಹುಶಃ ಆಕೆ ತೀವ್ರ ಖಿನ್ನತೆ ಅಥವಾ ಕೌಟುಂಬಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯದಿಂದ ನೊಂದಿರಬಹುದು. ಮಗುವಿನ ರಕ್ಷಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಆ ತಾಯಿಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸಹಾಯ ಬೇಕು" ಎಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ಅಸಹಾಯಕರು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಜನರು ಕೇವಲ ಮೂಕಪ್ರೇಕ್ಷಕರಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಅಥವಾ ನೇರವಾಗಿ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗುವ ತುರ್ತು ಜಾಗೃತಿ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆ ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮೂಡಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ತಜ್ಞರು ತೀವ್ರ ಕಳವಳದೊಂದಿಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇಂತಹ ದಾರುಣ ಘಟನೆಗಳು ಅಮಾಯಕ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ರೀತಿಯ ಮಾನಸಿಕ ಆಘಾತವನ್ನು ಮತ್ತು ಆತಂಕವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಯೂ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ವಿಡಿಯೋ

View post on Instagram