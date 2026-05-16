ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಕರಾಳ ಗಲ್ಲಿಗಳಿಂದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಶಿಖರದವರೆಗೆ: ಬರಹಗಾರ್ತಿ ಶಗುಫ್ತಾ ರಫೀಕ್ ಅವರ ರೋಚಕ ಪಯಣ!
ಬಾಲಿವುಡ್ ಅಂದಾಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ನೆನಪಾಗುವುದು ಬಣ್ಣದ ಲೋಕ, ಸ್ಟಾರ್ಗಿರಿ ಮತ್ತು ಅದ್ಧೂರಿತನ. ಆದರೆ ಈ ಹೊಳೆಯುವ ಪರದೆಯ ಹಿಂದೆ ಎಣಿಸಲಾಗದಷ್ಟು ನೋವಿನ ಕಥೆಗಳಿವೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಎದೆ ನಡುಗಿಸುವ, ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಕಥೆಯೇ ಖ್ಯಾತ ಬರಹಗಾರ್ತಿ ಶಗುಫ್ತಾ ರಫೀಕ್ (Shagufta Rafique) ಅವರದ್ದು. ಇಂದು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಗಳಿಸುವ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಕಥೆ ಬರೆಯುವ ಈ ಮಹಿಳೆಯ ಹಿಂದಿನ ಜೀವನ ಕೇಳಿದರೆ ಕಣ್ಣಾಲಿಗಳು ಒದ್ದೆಯಾಗುವುದು ಖಂಡಿತ.
7ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಫೇಲ್, ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುತ್ತಿದ್ದ ತಾಯಿ!
ಶಗುಫ್ತಾ ಅವರ ಬಾಲ್ಯ ಸುಖಮಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಓದಿನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇನೂ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದ ಈಕೆ 7ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲೇ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನು ಅನ್ವರಿ ಬೇಗಂ ಎಂಬುವವರು ದತ್ತು ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯಿಂದ ಮೆರೆದಿದ್ದ ಆ ಕುಟುಂಬ, ವಿಧಿಯಾಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಬೀದಿಗೆ ಬಂತು. ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದರೆ, ತನ್ನ ಸಾಕುತಾಯಿ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವುದನ್ನು 17 ವರ್ಷದ ಶಗುಫ್ತಾ ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡಿದ್ದರು. ಆ ಕ್ಷಣ ಅವರ ಬದುಕಿನ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿತು.
ಬದುಕು ಸಾಗಿಸಲು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಯಿತು 'ಕರಾಳ ದಾರಿ'
ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಹಸಿವಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಶಗುಫ್ತಾ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಮುಂಬೈನ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಏರಿಯಾದ ದಾರಿ. ಹೌದು, ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ ಅವರು ಕಾಲ್ ಗರ್ಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡತೊಡಗಿದರು. ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಬಾರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿಯೂ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ 45 ವರ್ಷದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಅವರಿಗೆ ಮದುವೆಯ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಶಗುಫ್ತಾ ಅವರ ವಿಧಿ ಬರಹ ಬೇರೆಯೇ ಇತ್ತು.
ಬಾರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದ ಬಾಲಿವುಡ್ವರೆಗೆ: ಮಹೇಶ್ ಭಟ್ ನೀಡಿದ ಬ್ರೇಕ್!
2002ರಲ್ಲಿ ಶಗುಫ್ತಾ ಅವರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು ಸಿಕ್ಕಿತು. ಅದು ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಹೇಶ್ ಭಟ್ ಅವರ ಭೇಟಿ. ಶಗುಫ್ತಾ ಅವರಲ್ಲಿದ್ದ ಕಥೆ ಹೇಳುವ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಜೀವನದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಕಂಡ ಭಟ್ ಸಾಹೇಬರು ಬೆರಗಾದರು. "ವೋ ಲಮ್ಹೆ" (Woh Lamhe) ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವ ಕೇವಲ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಮೊದಲೂ ಶಗುಫ್ತಾ ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು! ಮಹೇಶ್ ಭಟ್ ಅವರು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದಾಗ, "ನನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲು ನನಗೆ ಈ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮುಖ್ಯ, ಇದನ್ನು ಬಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಶಗುಫ್ತಾ ನೇರವಾಗಿಯೇ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆ ನೋವಿನಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಕಥೆಗಳು.
'ಆಶಿಕಿ 2' ಚಿತ್ರದ ಆರೋಹಿ ಇವರೇ!
ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ 'ಆಶಿಕಿ 2' ಸಿನಿಮಾದ ನಾಯಕಿ ಆರೋಹಿ ಅನುಭವಿಸುವ ನೋವು ಮತ್ತು ಅವಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 40ರಷ್ಟು ಶಗುಫ್ತಾ ಅವರ ನಿಜ ಜೀವನದ ಕಥೆಯೇ ಅಡಗಿದೆ. ಬಾರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿದ್ದ ಹುಡುಗಿ ಗಾಯಕಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಚಿತ್ರದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಇವರ ಬದುಕಿನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ.
ಇಂದು ಶಗುಫ್ತಾ ರಫೀಕ್ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಬೇಡಿಕೆಯ ಬರಹಗಾರ್ತಿ. 'ಮರ್ಡರ್ 2', 'ಜನ್ನತ್ 2', 'ರಾಜ್ 2', 'ಆವಾರಾಪನ್' ನಂತಹ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಇವರ ಲೇಖನಿಯಿಂದ ಮೂಡಿಬಂದಿವೆ. ಬದುಕಿನ ಕರಾಳ ಪುಟಗಳನ್ನು ಸೀಳಿ ಫೀನಿಕ್ಸ್ನಂತೆ ಎದ್ದು ಬಂದ ಶಗುಫ್ತಾ ಅವರ ಕಥೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಸೆಲೆ. ಕಷ್ಟಗಳು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಬಾರದು, ಬದಲಿಗೆ ಕಥೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇವರೇ ಸಾಕ್ಷಿ.