ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಾಲೆಯೊಂದು ವಾರ್ಷಿಕ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಶುಲ್ಕ ಪಡೆದರೂ ಅಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣ ವಿಷಪೂರಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೋಷಕರೊಬ್ಬರು ರೆಡ್ಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಿನ ಅತಿಯಾದ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಪೋಷಕರನ್ನು ಕೀಳಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಾಲೆಯ ಉದ್ಧಟತನದ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿರುವ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಸದ್ಯ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಆಕ್ರೋಶ ಹಾಗೂ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಹೊರಗಿನಿಂದ ನೋಡಲು ಭವ್ಯವಾದ ಕಟ್ಟಡ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಶುಲ್ಕ, ವಿದೇಶಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಗ್ಯಾರಂಟಿ– ಹೀಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಾಲೆಯೊಂದರ ಅಸಲಿ ಮುಖವಾಡ ಕಳಚಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಕರೊಬ್ಬರು ರೆಡ್ಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಸುದೀರ್ಘ ಪೋಸ್ಟ್ ಸದ್ಯ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಕಾಲೇಜು ನಿಯೋಜನೆಗಳ (Placements) ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಶಾಲೆಯ ವಾತಾವರಣವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು ಎಂದು ಪೋಷಕರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬವು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ (USA) ಮರಳಿ ಹಿಂತಿರುಗುವ ಮುನ್ನ ಅವರ ಇಬ್ಬರೂ ಮಕ್ಕಳು ಇದೇ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಹೊರಗೆ ಜಗಮಗಿಸುವ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಧನೆ, ಒಳಗಡೆ ಕಹಿಸತ್ಯ!
ಶಾಲೆಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ದಾಖಲೆಗಳು ಹೊರಗಿನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದರೂ, ತರಗತಿಯ ಒಳಗಿನ ನೈಜ ಅನುಭವ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಪೋಷಕರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆದರಿಸುವಿಕೆ (Bullying) ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತಡದಂತಹ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಾತಾವರಣವು ಅತ್ಯಂತ ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರೆಡ್ಡಿಟ್ ಥ್ರೆಡ್ನಲ್ಲಿ u/Ashamed-Violinist-50 ಹೆಸರಿನ ಪೋಷಕರು ಬರೆದಿರುವಂತೆ:
"ನಾನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 4 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ದುಬಾರಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಾಲೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಮಕ್ಕಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ (USA) ಮರಳಿದ ನಂತರ ಈಗ ಅಲ್ಲಿನ ಕಹಿ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಬಿಚ್ಚಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಹಿರಿಯ ಮಗ ಈ IGCSE/IB ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ (High School) ಮುಗಿಸಿದರೆ, ನನ್ನ ಕಿರಿಯ ಮಗ 4 ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 7 ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಓದಿದನು."
ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲೂ ಕಂಠಪಾಠಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ; ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿರಂತರ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ
ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೋಷಕರು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ದುಬಾರಿ ಶಾಲೆಯು ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಯೋಜನೆಗಳ (Projects) ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಡುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಕೇವಲ 'ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ' (Rote Learning) ಅತಿಯಾದ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಇದೇ ಧೋರಣೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಮಗು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಓದಿನಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಪೋಷಕರೇ ದಿನನಿತ್ಯ ಮಕ್ಕಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವಿದೇಶಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ದಾಖಲೆ ನೋಡಿ ಮೋಸಹೋದೆವು!
ತಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ (USA) ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ನ (UK) ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಶಾಲೆಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನೋಡಿಯೇ ತಾವು ಈ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿ ಪೋಷಕರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ದೊರೆತು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನವೂ (Scholarship) ಸಿಕ್ಕಿತು. ಆದರೆ, "ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾತಾವರಣವು ಕಠಿಣ, ವಿಷಕಾರಿ (Toxic) ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಗೌರವಿಸದ ವಾತಾವರಣವಾಗಿತ್ತು" ಎಂದು ಅವರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ರೀಮಂತರ ಮಕ್ಕಳ ದರ್ಪ: ಬೆದರಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟ ಶಿಕ್ಷಕರು!
ಪೋಷಕರು ಮಾಡಿರುವ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಆಘಾತಕಾರಿ ಆರೋಪವೆಂದರೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮತ್ತು ಬೆದರಿಸುವಿಕೆ (Bullying). ತಮ್ಮ ಕಿರಿಯ ಮಗುವನ್ನು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಬೆದರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದರು.
"ನನ್ನ ಕಿರಿಯ ಮಗುವಿಗೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಬೆದರಿಸುವಿಕೆಯ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇದನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮರೆಮಾಡಿದರು. ಏಕೆಂದರೆ ಬೆದರಿಸುವಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಕಿಡಿಗೇಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಭಾವಿ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವ ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ದರು!" ಎಂದು ಪೋಷಕರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ದುಬಾರಿ ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಒತ್ತಾಯ!
ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಕೆಲವರು ಅತ್ಯಂತ ಸಹಾಯಕರು ಮತ್ತು ದಯೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರು ಎಂದೂ ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಶಾಲೆಯ ಪ್ರವೇಶ ಸಲಹೆಗಾರರು (Admission Counselors) ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ದಂಧೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅವರು ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯಮ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಂಜಸವಾದ ಶುಲ್ಕವಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಶಾಲೆಯ ಸಲಹೆಗಾರರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಖಾಸಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಗೇ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಅವರು ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನೆಟ್ಟಿಗರ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ:
'ToIndia' ಎಂಬ ಸಬ್ರೆಡ್ಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಈ ವೈರಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಕೆಲವು ಪೋಷಕರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಾಲೆಗಳ ಇಂತಹ ದುಬಾರಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲೆಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಘಟನೆ, ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕರಾಳ ಮುಖವನ್ನು ಜಗತ್ತಿನ ಮುಂದೆ ತಂದಿಟ್ಟಿದೆ.