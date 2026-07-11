ದುಬೈನ ಶ್ರೀಮಂತ ಶೇಖ್ ಒಬ್ಬರು, ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಬಿಕಿನಿ ಧರಿಸುವ ಸರಳ ಆಸೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸುಮಾರು 7 ಬಿಲಿಯನ್ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಇಡೀ ಖಾಸಗಿ ದ್ವೀಪವನ್ನೇ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಐಷಾರಾಮಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಶ್ರೀಮಂತರ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಹವ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನರು ಶಾಕ್ ಆಗುವುದು ಇದೆ.ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳೋದೂ ಇದೆ. ಅವರು ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೇಗೆ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಸಂಪತ್ತಿನ ಕಥೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ದುಬೈನ ಶ್ರೀಮಂತ ಶೇಖ್ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಸರಳ ಆಸೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದೂ ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ಬಿಕಿನಿ ಹಾಕುವ ಆಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಇಡೀ ದ್ವೀಪವನ್ನೇ ಖರೀದಿಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದರೆ ನಂಬುವಿರಾ? ನಂಬಲೇಬೇಕು. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವುದೋ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲ, ರಿಯಲ್ ಸ್ಟೋರಿ.
ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ದುಬೈ ಶೇಖನ ಪತ್ನಿ ಬಿಕಿನಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಚ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲು ಬಯಸಿದ್ದರು, ಆದರೆ ದುಬೈ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಟೂ ಪೀಸ್ ಇಂಥವರು ಧರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಇವೆಯಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಆಸೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು, ಸಂಪೂರ್ಣ ಖಾಸಗಿ ದ್ವೀಪವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ನು ಶೇಖ್ ಪತ್ನಿ ಸ್ವತಃ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
5 ಬಿಲಿಯನ್ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚ
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಶೇಖ್ ಈ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 5 ಬಿಲಿಯನ್ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಐಷಾರಾಮಿ ವಿಲ್ಲಾಗಳು, ಖಾಸಗಿ ಕಡಲತೀರಗಳು, ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್ಗಳು, ಈಜುಕೊಳಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಆಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ, ಇಡೀ ದ್ವೀಪವು ಶೇಖ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹೊರಗಿನವರು ಯಾರೂ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಶೇಖ್ ಖಾಸಗಿ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಣಯ ರಜೆಯನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಕಡಲತೀರದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಡುವುದು, ಐಷಾರಾಮಿ ವಿಹಾರ ನೌಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ನಿರ್ಬಂಧವಿಲ್ಲದೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದನ್ನು ವೀಡಿಯೊಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.
ಶ್ರೀಮಂತರ ಜಗತ್ತು
ದುಬೈನ ಶೇಖ್ಗಳ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ಕಾರುಗಳು, ವಿಮಾನಗಳು, ದುಬಾರಿ ಕುದುರೆಗಳು ಮತ್ತು ಭವ್ಯವಾದ ಅರಮನೆಗಳು ಅವರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಬಿಕಿನಿ ಧರಿಸುವ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಆಸೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಇಡೀ ದ್ವೀಪವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿದಾಗ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಈ ಘಟನೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಕೆದಾರರು ಈ ಸುದ್ದಿಗೆ ಮಿಶ್ರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಪ್ರಣಯ ಸೂಚಕ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇತರರು ಒಂದೇ ಆಸೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದು ವ್ಯರ್ಥ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು, "ನನ್ನ ಪತಿ ಹೀಗಿದ್ದರೆ ಎಂದು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ದುಬಾರಿ ಉಡುಗೊರೆ
ದುಬೈನಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀಮಂತ ಶೇಖ್ಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿಗಳು ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರಿಗೆ ದುಬಾರಿ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ದುಬಾರಿ ವಜ್ರಗಳು, ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳು, ಖಾಸಗಿ ಜೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ದ್ವೀಪಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ದ್ವೀಪವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ ನಂತರ, ಶೇಖ್ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಬಿಕಿನಿ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಸಹ ನಿಯೋಜಿಸಿದರು. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಶ್ರೀಮಂತ ಜನರು ನೀಡಿದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಉಡುಗೊರೆಗಳ ಅನೇಕ ಕಥೆಗಳಿವೆ. ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಗೆಳತಿಯರಿಗಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಜೆಟ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರು, ಇತರರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಲ್ಗಳನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದರು. ಆದರೆ ದುಬೈ ಶೇಖ್ನ ಈ ಗೆಸ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣೀಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.