ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ ಟೆಕ್ಕಿ ಹರ್ಷ್ ಸಾವರ್ಗಾಂವ್ಕರ್, ತಾಯಿಯಿಂದ ದೂರವಿರುವ ನೋವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹಳೆಯ Linux ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿ 24x7 ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. AI ಸಹಾಯದಿಂದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಾದರೂ ಕರೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿರುವ ಅವರ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
‘ಅಮ್ಮನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು’: AI ಮೂಲಕ 24x7 ಸಂಪರ್ಕ
ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ತಾಯಿಯಿಂದ ದೂರವಾಗುವ ನೋವನ್ನು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಟೆಕ್ಕಿ ಹರ್ಷ್ ಸಾವರ್ಗಾಂವ್ಕರ್. ಅವರ ತಾಯಿಯಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ, ಅವರು ಒಂದು ಸರಳವಾದ ಆದರೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹಳೆಯ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಆಯಿತು ‘ವರ್ಚುವಲ್ ಮನೆ’
ಹರ್ಷ್ ಅವರು ಮನೆಯ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯ ಹಳೆಯ Linux ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇರಿಸಿ, ಅದರಲ್ಲಿ 24 ಗಂಟೆಯೂ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ತಾಯಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಪರದೆಯ ಮೂಲಕ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪರದೆಯತ್ತ ನೋಡಿದಾಗ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾಣಿಸುವುದು, ದೂರದ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
AI ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸವೇನು?
ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪದೇಪದೆ ಕೈಯಿಂದ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕಾಗದಂತೆ ಹರ್ಷ್ ಅವರು Claude AI ಸಹಾಯದಿಂದ ಕೆಲವು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಥವಾ ಬ್ರೌಸರ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆದರೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕವಾಗುವಂತೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕಡಿತವಾದ ಬಳಿಕ ಮರುಸಂಪರ್ಕವಾಗುವಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಆಫ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ತಾಯಿ ಪವರ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿದರೆ ಸಾಕು, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾತಿಗಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ‘ಇದ್ದೇನೆ’ ಎಂಬ ಭಾವನೆ
ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಉದ್ದೇಶ ದಿನವಿಡೀ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ಇಬ್ಬರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿಸುವುದು.
ರಾತ್ರಿ ತಾಯಿ ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಎದ್ದಾಗ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ಮಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಾಣಬಹುದು. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ‘ಹಾಯ್’ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮರಳಬಹುದು. ಇಂತಹ ಸಣ್ಣ ಕ್ಷಣಗಳೇ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸಿವೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ಹರ್ಷ್ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅನೇಕರು ಇದನ್ನು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅತ್ಯಂತ ಮಾನವೀಯ ಬಳಕೆ ಎಂದು ಮೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ, ತಾಯಿಗೆ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾದಾಗ ಅಥವಾ ಅವರು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ಮಗನಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡುವಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಸಲಹೆಯನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವೇಗ, ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಕತೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಕಥೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿದರೆ AI ಕೂಡ ಮಾನವ ಸಂಬಂಧಗಳ ನಡುವಿನ ದೂರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧನವಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.