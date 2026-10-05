ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆ ವಕ್ತಿಕಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ವಾಲೆಟ್ ಕ್ಯಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಹೋಯಿತು. ಅದರೊಳಗೆ ಹಣ, ಕಾರ್ಡ್ಗಳು, ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ನಿಧನರಾದ ತಂದೆಯ ಕೊನೆಯ ಫೋಟೋ ಇತ್ತು. ಕ್ಯಾಬ್ ಚಾಲಕ ಎಬೆನೆಜರ್ ಅಫಿಬಿ ವಾಲೆಟ್ ಅನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿ, ಟಿಪ್ ಕೂಡ ಸ್ವೀಕರಿಸದೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಕಳೆದುಹೋಯಿತು, ಆದರೆ ಅದರೊಳಗಿದ್ದದ್ದು ಹಣಕ್ಕಿಂತ ಅಮೂಲ್ಯ!
ದುಬೈನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ವಕ್ತಿಕಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರಿಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಒಂದು ಘಟನೆ ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಂತಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ ಹಣ, ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಅಥವಾ ದಾಖಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವಕ್ತಿಕಾ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ವ್ಯಾಲೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ನಿಧನರಾದ ತಂದೆಯ ಕೊನೆಯ ಫೋಟೋ ಇತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಅವರಿಗೆ ಹಣಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯ ಹೊಂದಿತ್ತು.
ಕ್ಯಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಹೋದ ವ್ಯಾಲೆಟ್!
ವಕ್ತಿಕಾ ಅವರು ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ವೇಳೆ ಕ್ಯಾಬ್ನಿಂದ ಇಳಿದ ನಂತರ ವ್ಯಾಲೆಟ್ ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರು. ಕೆಲ ಸಮಯದ ಬಳಿಕ ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಕ್ಯಾಬ್ನಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿರಬಹುದು ಎಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಕೂಡಲೇ ಅವರು ಕ್ಯಾಬ್ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು.
ವ್ಯಾಲೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹಣದ ಜೊತೆಗೆ ಕಳೆದ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದ ತಂದೆಯ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಗಾತ್ರದ ಫೋಟೋ ಇತ್ತು. ಆ ಫೋಟೋವೇ ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಆತಂಕವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತ್ತು.
ಚಾಲಕನಿಂದ ಬಂದ ಆ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ
ಕೆಲ ಗಂಟೆಗಳ ಬಳಿಕ ಕ್ಯಾಬ್ ಸೇವೆಯ ಕೇರ್ ತಂಡದಿಂದ ವಕ್ತಿಕಾ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಚಾಲಕ ಎಬೆನೆಜರ್ ಅಫಿಬಿ ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನಂತರ ಅದನ್ನು ವಕ್ತಿಕಾ ಅವರಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಕೈಗೆ ಬಂದಾಗ ಅದರೊಳಗಿನ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳೂ ಹಾಗೆಯೇ ಇದ್ದವು. ಹಣ, ಕಾರ್ಡ್ಗಳು, ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ವಕ್ತಿಕಾ ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿದ್ದ ತಂದೆಯ ಫೋಟೋ ಕೂಡ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿತ್ತು.
ಟಿಪ್ ಕೂಡ ಸ್ವೀಕರಿಸದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಚಾಲಕ
ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ವಕ್ತಿಕಾ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಚಾಲಕ ಎಬೆನೆಜರ್ ಟಿಪ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ತಮ್ಮದಲ್ಲದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವುದು ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಕಲಿತ ಅಭ್ಯಾಸ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರು ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಕಂಡ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಹೋದರನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕ್ಯಾಬ್ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು.
“ನೀವು ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇನ್ನೇನೋ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದ್ದೀರಿ”
ಈ ಅನುಭವವನ್ನು ವಕ್ತಿಕಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಣ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪಡೆಯಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ತಂದೆಯ ಕೊನೆಯ ಫೋಟೋವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಅವರ ನೋವು.
ಚಾಲಕನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆಯಿಂದ ವಕ್ತಿಕಾ ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆ ದುಬೈ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಕೇಳಿದ್ದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸ್ವತಃ ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಳೆದುಹೋದ ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಘಟನೆ ಎನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಯಾರದೋ ನೆನಪು, ಭಾವನೆ ಅಥವಾ ಜೀವನದ ಅಮೂಲ್ಯ ಕ್ಷಣವಿದ್ದರೆ ಅದರ ಬೆಲೆ ಅಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಅನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದ ಚಾಲಕನ ನಡೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಸುಂದರ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.