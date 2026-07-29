ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಐಐಟಿಯನ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ₹15,000 ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲು ಹಣವಿಲ್ಲದ ಘಟನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಗೆ ಅವರು ಸಾಲ ಪಡೆದು ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆ ಉತ್ತಮ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಕ್ಷರತೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೆನಪಿಸಿದೆ.
ಅಧಿಕ ಸಂಬಳ ಎಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುರಕ್ಷಿತ ಜೀವನ ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆ ಬಹುತೇಕರಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ (CA) ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ನೈಜ ಘಟನೆ ಈ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತಿದೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು ಕೇವಲ ₹15,000 ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲು ಸಹ ಹಣವಿಲ್ಲದೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸಿದ್ದ ಘಟನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಐಐಟಿಯನ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ CA ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ Xನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಿಎ, ತಮ್ಮ ಐಐಟಿ ಪದವೀಧರ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ₹1 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬಳಿ ಮೂರು ಮನೆಗಳಿದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಇದ್ದರೂ, ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದ ₹15,000 ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲು ಕೊನೆಗೆ ಸಾಲದ ಮೊರೆ..!
ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ವರೆಗೆ ಮುಂದೂಡಿದರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದ ಬಳಿಕ, ಆ ಉದ್ಯೋಗಿ ಪರಿಚಿತರಿಂದ ಹಣ ಎರವಲು ಪಡೆದು ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿ ಐಟಿಆರ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಈ ಘಟನೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಇದ್ದರೂ ತಕ್ಷಣದ ನಗದು ಲಭ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಎದುರಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸಿದೆ.
ದೊಡ್ಡ ಸಂಬಳ ಎಂದರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದಲ್ಲ..!
ಹಣಕಾಸು ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಆದಾಯದ ಬಹುಭಾಗವನ್ನು ಮನೆ ಸಾಲ, ಇಎಂಐ, ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಜೀವನಶೈಲಿ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಿಡುತ್ತಾರೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೂ, ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವಷ್ಟು ನಗದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ "Asset Rich, Cash Poor" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಣಕಾಸಿನ ಶಿಸ್ತು ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?
ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಸಂಬಳ ಗಳಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹಣ ಮೀಸಲಿಡುವುದು, ತುರ್ತು ನಿಧಿ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅಗತ್ಯ.
ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಅರಿಯಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ..!
ಆರ್ಥಿಕ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕೇವಲ ಆದಾಯದ ಅಂಕಿಗಳಿಂದ ಅಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿಜವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ ಎಂದರೆ ಅಗತ್ಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಣ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಯೋಜನೆ ಮಾಡುವುದು. ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದರೂ ಹಣದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸರಿಯಾಗಿರದಿದ್ದರೆ ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತಕ್ಕೂ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಘಟನೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.