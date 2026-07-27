ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಒಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲು ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಪಿಡೊ ಚಾಲಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕುಡಿದ ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಗ್ರಾಹಕನೊಬ್ಬನಿಂದಾದ ಕಹಿ ಘಟನೆಯು, ಗಿಗ್ ಕಾರ್ಮಿಕರು ದಿನನಿತ್ಯ ಎದುರಿಸುವ ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಅಸಹಾಯಕತೆಯ ಕರಾಳ ಮುಖವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿತು.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಐಟಿ ಹಬ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಒಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಲು ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಚಾಲಕರಾದ (Rapido Captain) ವಿಶಿಷ್ಟ ಘಟನೆ ಮತ್ತು ಆ ಮೂಲಕ ಅವರು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಗಿಗ್ ಕಾರ್ಮಿಕರ (Gig Workers) ಬದುಕಿನ ಕಹಿ ವಾಸ್ತವದ ಕಥೆ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಜನಪ್ರಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ವೇದಿಕೆ 'ರೆಡ್ಡಿಟ್'ನ r/bangalore ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ತಮಗಾದ ಕಹಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಟೆಕ್ಕಿ, ದಿನಗೂಲಿಗಾಗಿ ಈ ಆ್ಯಪ್ ಆಧಾರಿತ ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನೇ ನಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಮಿಕರು ದಿನನಿತ್ಯ ಎದುರಿಸುವ ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟುವಂತೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲು ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಹತ್ತಿದ ಟೆಕ್ಕಿ
"ನನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ನಾನು ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಪಿಡೊ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆದೆ. ಗಿಗ್ ಕೆಲಸಗಾರರು ದಿನಾಲೂ ಏನನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಇಂದು ನನಗೆ ಮನವರಿಕೆಯಾಯಿತು" ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಬರಹಗಾರ ತಂತ್ರಜ್ಞ ತಮಗೇನು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ, ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಳವೇ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಿಜಿಯಿಂದ (PG) ಸ್ವಂತ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡ ಕಾರಣ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಿಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. "ನಾನು ಈ ಹಣವನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದವರಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆಯಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಬೇರೆಯವರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತನಾಗಲು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಬೈಕ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಎಂದರೆ ಇಷ್ಟ, ಜೊತೆಗೆ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಸಮಯವಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಆರಾಮವಾಗಿ ಬೈಕ್ ಓಡಿಸುತ್ತಾ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣ ಗಳಿಸಬಹುದಲ್ಲವೇ ಎಂಬ ಯೋಚನೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾನು ರ್ಯಾಪಿಡೊ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಆದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಬದಲಿಸಿದ ಆ ಒಂದು ಭೀಕರ ರೈಡ್!
ಆರಂಭದ ಕೆಲವು ವಾರಗಳು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸುಗಮವಾಗಿ ಸಾಗಿದ್ದವು. ಸುಮಾರು 20 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೈಡ್ಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದ ಟೆಕ್ಕಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದಲೂ ಉತ್ತಮ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಒಂದು ಸವಾರಿ ವಿನಂತಿ (Ride Request) ಅವರ ಇಡೀ ಆಲೋಚನಾ ಶೈಲಿಯನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿತು.
ನಿಗದಿತ ಪಿಕಪ್ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದಾಗ, ರೈಡ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕುಡಿದ ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಆತನ ಸ್ನೇಹಿತನೂ ಇದ್ದನು. ಬೈಕ್ ಹತ್ತಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಆ ಕುಡುಕ, ತಕ್ಷಣವೇ "ರೈಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡು! ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡು!" ಎಂದು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಕಿರುಚಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಚಾಲಕನ ಕಡೆಯಿಂದ ರೈಡ್ ರದ್ದಾದರೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಟೆಕ್ಕಿಯು ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ತಾನೇ ರೈಡ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸಿದರು. ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದನಾದರೂ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೈಮೀರಿ ಹೋಯಿತು.
ಕುಡಿದ ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಂದು ಟೆಕ್ಕಿಯ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಹೊಡೆದನು. ಹೊಡೆತದ ರಭಸಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ನ ಕನ್ನಡಿ (Visor) ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿತು. "ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ವಾದಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಕೂಗಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ರದ್ದತಿಗಾಗಿ ಕಾಯದೇ ತಕ್ಷಣವೇ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೈಕ್ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊರಟುಹೋದೆ" ಎಂದು ಟೆಕ್ಕಿ ಆ ಆಘಾತಕಾರಿ ಕ್ಷಣವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗಿಗ್ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅಸಹಾಯಕ ಬದುಕು
ಈ ಘಟನೆ ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗೆ ಕೇವಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಇಡೀ ಗಿಗ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಕರಾಳ ಮುಖವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತು. "ನನಗೆ ಇದು ಕೇವಲ ಪಾರ್ಟ್-ಟೈಮ್ ಉದ್ಯೋಗ. ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ವಾರದಿಂದ ನಾನು ಬೈಕ್ ಓಡಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಇದನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಜೀವನೋಪಾಯವಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಕಥೆಯೇನು? ದಿನದ ತುತ್ತಿನ ಚೀಲ ತುಂಬಿಸಲು ದಿನವಿಡೀ ಇಂತಹ ಅಸಭ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರು, ಕುಡುಕರು, ನಿಂದನೆಗಳು, ವಾಹನ ಹಾನಿ ಹಾಗೂ ಅಸುರಕ್ಷಿತ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಾಲಕರ ಸ್ಥಿತಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಹೃದಯವಿದ್ರಾವಕ. ಇಂದು ನನಗೆ ಕೇವಲ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ವೈಸರ್ ಮಾತ್ರ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅನೇಕ ಗಿಗ್ ಕೆಲಸಗಾರರು ದಿನನಿತ್ಯ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಗೌರವ, ಗಳಿಕೆ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞ ಅತ್ಯಂತ ಭಾವುಕರಾಗಿ ಕಳಕಳಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನೆಟ್ಟಿಗರ ಶ್ಲಾಘನೆ ಮತ್ತು ಆಕ್ರೋಶ
ರೆಡ್ಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ನೂರಾರು ಜನರು ಟೆಕ್ಕಿಯ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಹಾಗೂ ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಕಂಠದಿಂದ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಸುವಂತಹ ಕಥೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಜೀವಿಗಳ ಬದಿಯ ವಾಸ್ತವಗಳು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ" ಎಂದು ಒಬ್ಬರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು "ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯಿಂದ ಬದುಕಲು ನೀವು ಪಾರ್ಟ್-ಟೈಮ್ ಕೆಲಸ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಆದರೆ ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಕರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಕನಿಷ್ಠ ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮೂಡಬೇಕಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಬಳಕೆದಾರರು, "ಪೂರ್ಣ ಸಮಯದ ಗಿಗ್ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯ ಮಟ್ಟವೇ ಬೇರೆ, ಅವರು ಬದುಕಿನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಘೋರವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ದಿನನಿತ್ಯ ನುಂಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಲೇಖನವು ಆ್ಯಪ್ ಆಧಾರಿತ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಗೌರವದ ಕುರಿತು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ.