Woman alive in coffin China: ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆಯೊಳಗಿಂದ ಹಠಾತ್ತನೆ ಸದ್ದು ಕೇಳಿಬಂದಾಗ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರೆಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದರು! ಭಯದಲ್ಲೇ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದು ನೋಡಿದಾಗ ಸತ್ತಳೆಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಆದರೆ ಈ ಪವಾಡದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನಡೆದ ಮತ್ತೊಂದು ಘಟನೆಯೇನು? ಮುಂದೆ ಓದಿ..
70 year old dead woman wakes up inside coffin in China: ವೃದ್ಧೆಯೊಬ್ಬರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಂಬಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿ, ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮರುದಿನ ಆ ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆಯೊಳಗಿಂದ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಗುನುಗುವ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದು, ತೆರೆದು ನೋಡಿದಾಗ ಆಕೆ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ! ಚೀನಾದ ಹೆಬೈ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ರೋಚಕ ಹಾಗೂ ನಂಬಲಸಾಧ್ಯವಾದ ಘಟನೆಯು ಸದ್ಯ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆ, ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಆಶ್ಚರ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆಗಿದ್ದೇನು?
ಚೀನಾದ ಹೆಬೈ ಪ್ರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಸುಮಾರು 70 ವರ್ಷದ ವೃದ್ಧೆಯೊಬ್ಬರು ಕಳೆದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮೆದುಳಿನ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಅಂದರೆ ಸೆರೆಬ್ರಲ್ ಥ್ರಂಬೋಸಿಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಕೆಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಬಾಧಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ಚೀನಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ. ಆಕೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ತೀರಾ ಕ್ಷೀಣಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಆಕೆಯನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆತಂದು ತಾವೇ ಸ್ವತಃ ಉಪಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8 ರಂದು ಆಕೆಯ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಚಲನವಲನ ಅಥವಾ ಉಸಿರಾಟ ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಆಕೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಬೇರೆ ಊರುಗಳಿಂದ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬರುವವರೆಗೂ ಮೃತದೇಹ ಹಾಳಾಗಬಾರದೆಂದು ಶೈತ್ಯೀಕರಣದ ಸೌಲಭ್ಯವಿದ್ದ ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದರು. ಎಲ್ಲವೂ ಮುಗಿಯಿತು ಎಂದೇ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮಾರನೇ ದಿನ ಸಂಜೆ ವೃದ್ಧೆಯ ಸೊಸೆಗೆ ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಒಳಗಿನಿಂದ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಸದ್ದು ಕೇಳಿಸತೊಡಗಿತು.
ಜೀವ ಉಳಿದದ್ದು ಹೇಗೆ?
ಅನುಮಾನಗೊಂಡ ಸೊಸೆ ತಕ್ಷಣ ಕುಟುಂಬದ ಇತರ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಕೂಗಿ ಕರೆದಳು. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಭಯದಿಂದಲೇ ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ತೆರೆದು ನೋಡಿದಾಗ, ಒಳಗಿದ್ದ ವೃದ್ಧೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದರು. ತಕ್ಷಣ ಆಕೆಯನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದಾಗ ಆಕೆ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆರೆದಳು. ಆದರೆ ತೀವ್ರ ನಿಶ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ ಆಕೆಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಅಥವಾ ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಕೆಯನ್ನು ಡೀಪ್-ಫ್ರೀಜರ್ ಬದಲಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶೈತ್ಯೀಕರಿಸಿದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಜೀವ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿತ್ತು.
ವಿಜ್ಞಾನ ಹೇಳುವುದೇನು?
ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ‘ಅಪ್ಯಾರೆಂಟ್ ಡೆತ್’ ಅಥವಾ ‘ತೋರಿಕೆಯ ಸಾವು’ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತೀವ್ರವಾದ ಕೋಮಾ ಅಥವಾ ಅರೆಪ್ರಜ್ಞಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಹಾಗೂ ಉಸಿರಾಟವು ಅತ್ಯಂತ ಕ್ಷೀಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಆದರೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಈ ಪುನರ್ಜನ್ಮದ ಆನಂದ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಉಸಿರಾಟ ಪತ್ತೆಯಾದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11 ರಂದು ಆಕೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು. ನಂತರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 13 ರಂದು ಆಕೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಈ ಘಟನೆಯ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರೂ, ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ತಾವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತೀವ್ರ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾವನ್ನು ಕೇವಲ ಕಣ್ಣಿನ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸದೆ, ವೈದ್ಯರಿಂದ ನಿಖರವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಮರಣ ದೃಢೀಕರಿಸುವುದು ಎಷ್ಟು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಘಟನೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.