ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಆತಂಕಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳದ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್, ಇದೀಗ ಭದ್ರತೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಭಯದಿಂದ ಬದುಕುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರೀತಿ, ಅಪಾರ ಹಣ, ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆ ಇದ್ದರೂ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಬದುಕು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದು ಈಗ ಈ ನಟನಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ.
ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆಯ ಕೋಟೆಯೊಳಗಿದ್ದರೂ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ಗೆ ತಪ್ಪದ ಭಯ! ಮನದ ಆತಂಕ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸುಲ್ತಾನ್
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಭಾಯ್ಜಾನ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ (Salman Khan) ಎಂದರೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಧೈರ್ಯ, ಖಡಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ನ ಪ್ರತಿರೂಪ. ಆದರೆ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೇ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೂ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಾತ್ರ ಆತಂಕಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಸುತ್ತಲೂ ಹತ್ತಾರು ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಣ್ಗಾವಲು, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದರೂ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಭಯ ಮಾತ್ರ ದೂರವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲವಂತೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವತಃ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆ ಇದೀಗ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಖ್ಯಾತ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಮತ್ತು ಆತನ ಗ್ಯಾಂಗ್ನಿಂದ ನಿರಂತರ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ಗೆ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೆಂಬ ಗುರುತು ಬಂದಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಭದ್ರತೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಖಾಸಗಿ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೂ ಸದಾ ಅವರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಿಯೋಜಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಆತಂಕ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮನೆಮಾಡಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಯುದ್ಧದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಸಿನಿಮಾ 'ಮಾತೃಭೂಮಿ' ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮನದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೇ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದರೂ ಭಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರೆತು ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುತ್ತಲೂ ರಕ್ಷಣೆ ಇದೆ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಪಾಯದ ಆತಂಕವೇ ಇಲ್ಲವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅನಾಹುತ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಸೈನಿಕರ ಕುಟುಂಬಗಳ ನೋವನ್ನೂ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶವನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಯೋಧರ ಪತ್ನಿಯರು, ಸಹೋದರರು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ ಎಂದು ಭಾವುಕರಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗಿರುವ ಭದ್ರತೆಯ ಆತಂಕವನ್ನು ಯೋಧರ ಕುಟುಂಬಗಳ ಅನುಭವದೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಶುರುವಾದ ಬೆದರಿಕೆ!
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಲಾರೆನ್ಸ್ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಕೃಷ್ಣಮೃಗ ಬೇಟೆ ಪ್ರಕರಣ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಸಮುದಾಯದ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು, ಅಂದಿನಿಂದಲೇ ಗ್ಯಾಂಗ್ನಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತಿವೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಟನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ ಆರೋಪಗಳೂ ಕೇಳಿಬಂದಿವೆ. ಅವರ ಆಪ್ತ ವಲಯದವರಿಗೂ ಅಪಾಯ ಎದುರಾಗಿರುವ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ.
ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೊರಗೆ ನಡೆದ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ!
2024ರ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನ ಬಾಂದ್ರಾದಲ್ಲಿರುವ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮನೆಯ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಈ ಘಟನೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರರಂಗ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ಚಲನವಲನಗಳ ಮೇಲೂ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಗಾ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಆತಂಕಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳದ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್, ಇದೀಗ ಭದ್ರತೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಭಯದಿಂದ ಬದುಕುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರೀತಿ, ಅಪಾರ ಹಣ, ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆ ಇದ್ದರೂ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಬದುಕು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೆನಪಿಸಿವೆ. ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೇ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೂ ನಿಜ ಜೀವನದ ಅಪಾಯ ಮತ್ತು ಆತಂಕದ ಎದುರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರೇ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವೂ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ.
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