ಕೆಲಸದಿಂದ ವಜಾಗೊಂಡ ಅನೈಶಿ ಎಂಬ ಉದ್ಯೋಗಿ, ತಡರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು, ಕಚೇರಿ ಸಮಯದ ಬಳಿಕ ಇಮೇಲ್ ನೋಡುವುದು ಮತ್ತು ವಾರಾಂತ್ಯವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ‘ನೌಕರಿಯೇ ಜೀವನವಲ್ಲ’ ಎಂಬ ಅವರ ಸಂದೇಶ ಕೆಲಸ-ಜೀವನ ಸಮತೋಲನದ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
‘ನೌಕರಿಯೇ ಜೀವನವಲ್ಲ!’ ಕೆಲಸದಿಂದ ವಜಾಗೊಂಡ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಸಂದೇಶ ವೈರಲ್
ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಲಸವೇ ಹೋಯಿತು; ಬಳಿಕ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಕಹಿ ಅನುಭವ
ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಬೇಕು, ಕಂಪನಿಯ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅನೇಕರು ಕಚೇರಿ ಸಮಯ ಮುಗಿದ ಮೇಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ರಾತ್ರಿ ತಡವಾಗಿ ಇಮೇಲ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದರೂ ಉದ್ಯೋಗದ ಭದ್ರತೆ ಖಚಿತವೇ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಅನೈಶಿ ಎಂಬ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ವೈರಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತಂದಿದೆ.
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದ ಕೆಲಸದಿಂದ ವಜಾಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಅನೈಶಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿದ್ದರೂ ಉದ್ಯೋಗ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
‘ತಡರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡಿ, ವಾರಾಂತ್ಯವನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ’
ಅನೈಶಿ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿ ಸಮಯದ ನಂತರವೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು, ಕೆಲಸದ ಸಮಯ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಇಮೇಲ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಂಪನಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಅವರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದು ಅವರ ಸಂದೇಶದ ಸಾರ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನೇ ಜೀವನದ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿಗೂ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ನೆಟ್ಟಿಗರ ನಡುವೆ ಪರ-ವಿರೋಧದ ಚರ್ಚೆ
ಈ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಹಲವರು ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪನಿಗಾಗಿ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಕಳೆಯುವ ಸಮಯ, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಕಳೆದುಹೋದ ಸಮಯವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದೂ ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ತಪ್ಪಲ್ಲ; ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಉದ್ಯೋಗ ಭದ್ರತೆಯ ಖಾತರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಾರದು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರು ಈ ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಲಸ ಮುಖ್ಯ, ಆದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ
ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರಬೇಕು. ಆದರೆ ಅದರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸದಾ ಲಭ್ಯವಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ದೀರ್ಘಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಕೆಲಸದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು, ಕಚೇರಿ ಸಮಯ ಮತ್ತು ರಜೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉದ್ಯೋಗಿ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಡುವೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇರುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಅನೈಶಿ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ: ಕೆಲಸ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಆದಾಯ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ; ಆದರೆ ಜೀವನವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಇರಬಾರದು. ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಜೊತೆಗೆ ಕುಟುಂಬ, ಸ್ನೇಹಿತರು, ಆರೋಗ್ಯ, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂತೋಷಕ್ಕೂ ಸಮಯ ನೀಡುವುದು ಅಗತ್ಯ.