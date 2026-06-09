ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕಿಯೊಬ್ಬಳು ಪಾನಿಪುರಿ ತಿನ್ನುವ ವಿಡಿಯೋ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸಿಹಿ ಮತ್ತು ಖಾರ ಎರಡನ್ನೂ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸವಿಯಲು ಆಕೆ ಕಂಡುಕೊಂಡ ಉಪಾಯ ನೆಟ್ಟಿಗರನ್ನು ನಗುವಿನ ಕಡಲಲ್ಲಿ ತೇಲಿಸಿದೆ.
ಪಾನಿಪುರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಿನ್ನೋದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಟಾಸ್ಕ್. ನಿಮಗೂ ಹಾಗೆ ಅನಿಸಿದ್ರೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ಅಂದಹಾಗೆ, ಹೀಗೂ ಪಾನಿಪುರಿ ತಿನ್ನಬಹುದಾ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಬಹುದು. ಸದ್ಯ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕಿಯೊಬ್ಬಳು ಗೋಲ್ಗಪ್ಪ ಅಥವ ಪಾನಿಪುರಿ ತಿನ್ನುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಗಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಟೆನ್ಸಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಡನ್ ಅನ್ನೋ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಿಕ್ಕಿಂ ಮೂಲದ ಈ ಬಾಲಕಿಯ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಆಕೆಯ ತಾಯಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಸಿಹಿ ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಖಾರ ಬೇಕಾ ಅಂತ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎರಡನ್ನೂ ಒಂದೇ ಸಲ ತಿಂತೀನಿ' ಅನ್ನೋ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ನೊಂದಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಬಾಲಕಿ ಪಾನಿಪುರಿ ಸ್ಟಾಲ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.
ಆಕೆಯ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪಾನಿಪುರಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಇದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿಠಾಯಿ (ಕ್ಯಾಂಡಿ) ಇದೆ. ಪಾನಿಪುರಿಯನ್ನು ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ, ಆಕೆ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮಿಠಾಯಿಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನೆಕ್ಕುತ್ತಾಳೆ. ತಕ್ಷಣವೇ, ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೆ, ಒಂದು ಪಾನಿಪುರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ತಿನ್ನುತ್ತಾಳೆ. ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ಮತ್ತು ಖಾರವನ್ನು ಸವಿಯುವ ಈ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಹಲವರಿಗೆ ನಗು ತಡೆಯಲು ಆಗಿಲ್ಲ.
ಹೆಮ್ಮೆಯ ತಾಯಿ ಆಗ್ತೀನಿ
'ಮಲ್ಟಿಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್' ಅಂತಾನೂ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆದ ನಂತರ, ಹಲವಾರು ಜನರು ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ನಾನು ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಈ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು' ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. 'ನನ್ನ ಮಗಳು ಹೀಗಿದ್ದರೆ, ನಾನು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯ ತಾಯಿ ಆಗ್ತೀನಿ' ಎಂದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಹೀಗೂ ಪಾನಿಪುರಿ ತಿನ್ನಬಹುದಾ ಅಲ್ವಾ?' ಎಂದು ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಆಶ್ಚರ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.