ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಪ್ಪ-ಮಗಳ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಒಂದು ಮುದ್ದಾದ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಅಪ್ಪ ತನ್ನ ಪುಟ್ಟ ಮಗಳ ಜೊತೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಈ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಈಗಾಗಲೇ 22 ಮಿಲಿಯನ್ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿದೆ.
ಅಕ್ಷಯ್ ಪಾಲಿವಾಲ್ ಅನ್ನೋರು ತಮ್ಮ little_munchkin28 ಅನ್ನೋ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ್, ತಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನು ಬೇಬಿ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ಖುಷಿಯಿಂದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 2001ರಲ್ಲಿ ಬಂದ 'ದಿಲ್ ಚಾಹ್ತಾ ಹೈ' ಸಿನಿಮಾದ ಫೇಮಸ್ ಹಾಡು 'ವೋ ಲಡ್ಕಿ ಹೈ ಕಹಾಂ'ಗೆ ಅವರು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಲು ಪುಟ್ಟ ಮಗುವಿನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಕಾರಣ. ಅಪ್ಪ ಹಾಡಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕುಣಿಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಆ ಪುಟ್ಟ ಪೋರಿ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ತುಂಬಿಕೊಂಡು, ನಗುತ್ತಾ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಅಪ್ಪ-ಮಗಳ ಖುಷಿಯ ಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ.
ಅತ್ಯಂತ ಮುದ್ದಾದ ವಿಡಿಯೋ
ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಅಪ್ಪ-ಮಗಳ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಖುಷಿ ಮತ್ತು ಸುಂದರ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಮೂಡ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ನೋಡಬೇಕಾದ ವಿಡಿಯೋ ಇದು' ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದ್ರೆ, 'ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೋಡಿದ ಅತ್ಯಂತ ಮುದ್ದಾದ ವಿಡಿಯೋ' ಅಂತ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋದಿಂದ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಹಾಡು 'ವೋ ಲಡ್ಕಿ ಹೈ ಕಹಾಂ' ಮತ್ತೆ ನೆನಪಾಗಿದೆ. ಶಾನ್ ಮತ್ತು ಕವಿತಾ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಹಾಡಿರುವ ಈ ಹಾಡು, ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಎರಡು ದಶಕಗಳೇ ಕಳೆದರೂ ಇಂದಿಗೂ ಜನರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.