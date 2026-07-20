ಜೀವನದ ಬಹುಭಾಗವನ್ನು ದೇಶಸೇವೆಗೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ಪ್ರತಾಪ್ ಚಂದ್ರ ರೌಲ್, ನಿವೃತ್ತಿಯ ಬಳಿಕವೂ ಕೈಕಟ್ಟಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಕೃಷಿಯ ಮೂಲಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಜೀವನದ ಬಹುಭಾಗವನ್ನು ದೇಶಸೇವೆಗೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ಪ್ರತಾಪ್ ಚಂದ್ರ ರೌಲ್, ನಿವೃತ್ತಿಯ ಬಳಿಕವೂ ಕೈಕಟ್ಟಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಹಾಗೂ ನಂತರ ಒಡಿಶಾ ಪೊಲೀಸರಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ 61 ವರ್ಷದ ಪ್ರತಾಪ್, ಈಗ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಕೃಷಿಯ ಮೂಲಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ₹4 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಒಡಿಶಾದ ಬಾಲಸೋರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಕುಲಿಶಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಪ್ರತಾಪ್, 1984ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಸೇರಿದ್ದರು. 2010ರಲ್ಲಿ ಸೇನೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಂದು ದಶಕ ಒಡಿಶಾ ಪೊಲೀಸರಲ್ಲಿ ಹವಿಲ್ದಾರ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. 2020ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆದು ತಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಮರಳಿದ ಅವರು, ಕೃಷಿಯಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದರು.
"ನಾನು ರೈತನಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಕನಸು ಇತ್ತು. ನನ್ನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನರು ಮೊದಲು ಬೆಳೆಯದ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ, ಸಣ್ಣ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದೆ," ಎಂದು ಪ್ರತಾಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕೃಷಿಯ ಅನುಭವವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಾಧನೆ
ಪ್ರತಾಪ್ ಅವರಿಗೆ ಕೃಷಿ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವಾನುಭವ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಬೆಳೆ ಸೂಕ್ತ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ರೈತರ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದರು ಹಾಗೂ ಅನುಭವಿ ರೈತರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದರು. ಈ ಅಧ್ಯಯನದ ಬಳಿಕ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಬೆಳೆಯನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಬೇಕಾಗುವುದು, ಬಿಸಿಲಿನ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ಒಂದೇ ಬಾರಿ ನೆಟ್ಟರೆ ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಫಲ ನೀಡುವ ಬೆಳೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.
₹1.3 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಆರಂಭ
2022ರ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹1.3 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ 8,500 ಚದರ ಅಡಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ತೋಟ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಸುಮಾರು 1,000 ಗಿಡಗಳು, 70 ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಂಬಗಳು, ಜಿಐ ಪೈಪ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಗುಜರಾತ್ನಿಂದ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ರೆಡ್, ಥಾಯ್ ಜಂಬೊ, ಮೊರೊಕನ್ ರೆಡ್, ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಜೈಂಟ್ ರೆಡ್, ಇಸ್ರೇಲಿ ಯೆಲ್ಲೋ, ತೈವಾನ್ ಪಿಂಕ್ ಮತ್ತು ವೈಟ್ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಏಳು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ತಳಿಗಳನ್ನು ತರಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಮೊದಲ ವರ್ಷ ನಿರಾಸೆ... ನಂತರ ಯಶಸ್ಸು
ಮೊದಲ ಕೊಯ್ಲು 2023ರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 50 ಕೆಜಿ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿತು. ಹಣ್ಣಿನ ಗಾತ್ರವೂ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿರಾಶರಾಗದೆ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಬದಲಾದರು. ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿ, ಗೋಮೂತ್ರ, ಹಣ್ಣು-ತರಕಾರಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ, ಈರುಳ್ಳಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ, ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಎರೆಹುಳುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಸ್ವಂತ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಸಿದರು.
ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಆದಾಯ
2024ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 200 ಕೆಜಿ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಬೆಳೆದು ಸುಮಾರು ₹50,000 ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿದರು. 2025ರಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಸುಮಾರು 900 ಕೆಜಿಗೆ ಏರಿತು. ಸುಮಾರು 650 ಕೆಜಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ₹220ಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಉಳಿದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ₹200ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರು. ಇದರಿಂದ ಹಣ್ಣಿನ ಮಾರಾಟದಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು ₹1.4 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಬಂದಿತು.
ಈ ವರ್ಷ ಈಗಾಗಲೇ 650 ಕೆಜಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ₹1.40 ಲಕ್ಷ ಗಳಿಸಿರುವ ಅವರು, ನವೆಂಬರ್ ವೇಳೆಗೆ ಇನ್ನೂ 800 ಕೆಜಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ನಿಂದಲೇ ಸುಮಾರು ₹3 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹಣ್ಣು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸಸಿಗಳಿಂದಲೂ ಲಾಭ
ಪ್ರತಾಪ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 2,000 ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ₹50,000 ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯಲ್ಲೂ 22 ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಂದಲೂ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 20 ಕೆಜಿ ಹಣ್ಣು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಈಗ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಕೃಷಿಯತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ
ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಆಫ್-ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರತಾಪ್ ಈಗ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಕೃಷಿಯನ್ನೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶಸೇವೆಯಿಂದ ಕೃಷಿಯತ್ತ ತಿರುಗಿದ ಪ್ರತಾಪ್ ಚಂದ್ರ ರೌಲ್ ಅವರ ಯಶೋಗಾಥೆ, ಸಣ್ಣ ಜಮೀನು ಇದ್ದರೂ ಸರಿಯಾದ ಯೋಜನೆ, ನಿರಂತರ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮ ಇದ್ದರೆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲೂ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ.