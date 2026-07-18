ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಿಎಚ್ಡಿ ಮತ್ತು ಬಹು ಪದವಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಡಾ. ಇ. ತಿರುಮಲೈ ರಾಜ, ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಅವರು ಕ್ಯಾಬ್ ಚಾಲಕರಾಗಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕಠೋರ ವಾಸ್ತವ ಬಯಲು ಮಾಡಿದೆ.
ಈ ಕಥೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ನಂತೆ ಕಾಣಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕಠಿಣ ಮತ್ತು ಆಘಾತಕಾರಿ ವಾಸ್ತವವಾಗಿದೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಿಎಚ್ಡಿ, ಬಹು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಬೋಧನಾ ಹುದ್ದೆ ಹೊಂದಿರುವ ಯಾರಾದರೂ ಕ್ಯಾಬ್ ಓಡಿಸುವುದನ್ನು ನೀವು ಊಹಿಸಬಲ್ಲಿರಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಅವರು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ಆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್?
ಹೌದು, ಇದು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಡಾ. ಇ. ತಿರುಮಲೈ ರಾಜ ಕಥೆ, ಅವರ ಹೋರಾಟ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಸನ್ನಿವೇಶ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನಾಗರಿಕನನ್ನು ಯೋಚಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ವೈರಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು, ಹೋರಾಟದ ಕಥೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ವೈರಲ್ ಆದ ವಿಡಿಯೋ!
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಯಾದ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್ನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರೊಬ್ಬರ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಬೆಳಕಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಿಎಚ್ಡಿ ಪದವಿ ಪಡೆದಿರುವ ಡಾ.ಇ.ತಿರುಮಲೈ ರಾಜಾ ಈಗ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಪೋಷಿಸಲು ಕ್ಯಾಬ್ ಚಾಲಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಡಾ.ರಾಜಾ ಅವರ ಅರ್ಹತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಶಾಶ್ವತ ಬೋಧನಾ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ ಎಕ್ಸ್ ಬಳಕೆದಾರ ಅನಂತ್ ರೂಪನಗುಡಿ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್ ಆದ ನಂತರ, ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಏನಿದು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸ್ಥಿತಿ?
ಇವರನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಕನಸುಗಳ ವ್ಯಾಪಾರಿಯೋ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ವೀಲ್ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿರುವ 'ಮಹಾಗುರು'ವೂ? ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಡಾ. ಇ. ತಿರುಮಲೈ ರಾಜಾ ಅವರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪುನರಾರಂಭವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿದೆಯೆಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಿವಿಯನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅದು ಕಳಪೆಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಹಾಗಿದೆ ಅವರ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ರೌಂಡ್
ಅವರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ!
ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಿಎಚ್ಡಿ ಮತ್ತು ಎಂ.ಫಿಲ್
ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಂಎ ಪದವಿ
ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ.
ಶಿಕ್ಷಣ ಪದವಿ (ಬಿ.ಎಡ್)
ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ (ಡಿಟಿಇಡಿ.)
ನುರಿತ ಭಾಷಣಕಾರ!
ಅವರು ಒಬ್ಬ ನುರಿತ ಪ್ರೇರಕ ಭಾಷಣಕಾರ, ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೋಶ ಸಂಯೋಜಕರು, ಸಂಪಾದಕರು ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತುದಾರರು. ವಿಪರ್ಯಾಸವೆಂದರೆ, ಅವರು ಚೆನ್ನೈ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಬ್ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಚಕ್ರದ ಹಿಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಜ್ಞಾನದ ವಿಶಾಲ ಸಾಗರ ಎಂದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಎಂದಿಗೂ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳದಿರುವುದು ವಿಪರ್ಯಾಸ.
ನಾನು 'ಕಪ್ಪು ಹಾಸ್ಯ'ದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ!
ಡಾ. ರಾಜಾ ಅವರ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಷಯವು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿತ್ತು: "ಇಂಡೋ-ಆಂಗ್ಲಿಯನ್ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಹಾಸ್ಯ. ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಹಾಸ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿದ ಈ ವಿದ್ವಾಂಸರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಜೀವನವನ್ನು ಇಷ್ಟು ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆಂದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು? ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರಬಂಧಕಾರರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಯುಜಿಸಿ-ಪಟ್ಟಿಮಾಡಿದ ಜರ್ನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಉನ್ನತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಬಹಳ ಲಘುವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿತ್ತು.
ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ದುಡಿಯಲು ಕಾರಣವೇಣು ಗೊತ್ತಾ?
ಕೇವಲ ₹30,000 ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ, ಎರಡು ನಗರಗಳ ನಡುವೆ ವಿಭಜನೆಯಾದ ಕುಟುಂಬ. ಡಾ. ರಾಜಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಚೆನ್ನೈನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ಬೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ₹30,000 ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ, ಅವರು ನಮಕ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿದ್ದರು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಂಬಳ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ - ಕೇವಲ ₹20,000. ಹಣದುಬ್ಬರದ ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ನಮಕ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು (ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಶಾಲಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳು) ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳದಿಂದ ಪೋಷಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸೀಮೆಸುಣ್ಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಬಿಡುವಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಚಾಲಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೇ ಬಯಲು ಮಾಡಿದ ವೈರಲ್ ಪೋಸ್ಟ್!
ಡಾ. ರಾಜಾ ಅವರ ಅದೃಶ್ಯ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಬಳಕೆದಾರ ಅನಂತ್ ರೂಪನಗುಡಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಡಾ. ರಾಜಾ ಅವರ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಸಿವಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಅರ್ಹ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.