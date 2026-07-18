ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಹತ್ತೇ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಕನ್ನಡಕ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಫಲಿತಾಂಶ
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆದ ವಿಡಿಯೋವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಕನ್ನಡಕವನ್ನು 10 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೀಜರ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಉಪಾಯವನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಧಾನದಿಂದ ಕನ್ನಡಕದ ಮೇಲಿನ ಧೂಳು ಮತ್ತು ಜಿಡ್ಡು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೋಗಿ, ಗ್ಲಾಸ್ಗಳು ಹೊಸದರಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆದ ವಿಚಾರ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅನ್ನು ಕೇವಲ ತರಕಾರಿ, ಹಾಲು ಮತ್ತು ತಣ್ಣೀರು ಇಡಲು ಮಾತ್ರ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ನೀವು ಕೇವಲ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡಕವನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಆಗುವ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ನೀವೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗುತ್ತೀರಿ. ಇಂತಹದ್ದೊಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಹಾಗೂ ಉಪಯುಕ್ತ ಗೃಹಬಳಕೆಯ ಉಪಾಯ ಈಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ದೇಶಿ ಉಪಾಯ
ಸದ್ಯ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ದೇಶಿ ಗೃಹ ಉಪಾಯ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಕವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬಹುದು ಎಂಬ ವಿಭಿನ್ನ ವಿಧಾನವನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.
ಫ್ರೀಜರ್ನಲ್ಲಿ 10 ನಿಮಿಷ ಕನ್ನಡಕ ಇಟ್ಟ ಮಹಿಳೆ; ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಹೊಸ ಸೂತ್ರ!
ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ತಾವು ಬಳಸುವ ಕನ್ನಡಕವನ್ನು ಮೊದಲು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಫ್ರೀಜರ್ (Freezer) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಆ ನಂತರ ಕನ್ನಡಕವನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದು, ಮೃದುವಾದ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಅದರ ಗ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಹಗುರವಾಗಿ ಒರೆಸುತ್ತಾರೆ.
ಧೂಳು ಮತ್ತು ಜಿಡ್ಡು ಮುಕ್ತ ಹೊಳೆಯುವ ಗ್ಲಾಸ್ಗಳು
ಮಹಿಳೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಕಾರ, ಕನ್ನಡಕವನ್ನು ಫ್ರೀಜರ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ತಣ್ಣಗಾಗಿಸುವುದರಿಂದ ಅದರ ಗ್ಲಾಸ್ ಮೇಲಿರುವ ಧೂಳು, ಕಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಡ್ಡಿನಂಶ (Oiliness) ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊರಬರುತ್ತವೆ. ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಕನ್ನಡಕದ ಗ್ಲಾಸ್ಗಳು ಯಾವುದೇ ಶ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೊಚ್ಚಹೊಸದರಂತೆ ಹೊಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ.
ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವೀಕ್ಷಣೆ ಪಡೆದ ವಿಡಿಯೋ
ಈ ಸರಳ ಉಪಾಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಅನೇಕರು ಆಶ್ಚರ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲು ಉತ್ಸುಕತೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಈ ವಿಧಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು 'ಅವಿಕಾ ರಾವತ್ ಫುಡ್ಸ್' (Avika Rawat Foods) ಎಂಬ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಇದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ
ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಈ ಗೃಹಬಳಕೆಯ ಉಪಾಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ವತಂತ್ರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ತಜ್ಞರಿಂದ ಇದು ಧೃಢಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇಂತಹ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ದುಬಾರಿ ಕನ್ನಡಕಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
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