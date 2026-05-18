ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಗಾರನೊಬ್ಬ ನಕಲಿ ಪವರ್‌ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕನೊಬ್ಬ ಪವರ್‌ಬ್ಯಾಂಕ್ ತೆರೆದು ನೋಡಿದಾಗ, ಅದರೊಳಗೆ ಮರಳು ಮತ್ತು ಹಳೆ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಜಾಲವೊಂದು ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಿಂದಾಗಿ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರು, 'ಇದು ಹಗಲು ದರೋಡೆ, ಈ ಕಳ್ಳರಿಗೆ ಯಾರದ್ದೂ ಭಯವಿಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾರಾಟಗಾರನೊಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಯ ಲೋಗೋ ಇರುವ ಪವರ್‌ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕನೊಬ್ಬ ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ, ಅದು ನಕಲಿ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.

ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೇನಿದೆ?

ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಮಾರಾಟಗಾರನೊಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಲೋಗೋ ಇರುವ ಪವರ್‌ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಯಾಣಿಕನಿಗೆ ಮಾರುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಮೊದಲು ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಪವರ್‌ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಅದನ್ನು ತೆರೆದು ನೋಡಿದಾಗ ಸತ್ಯ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಅದರೊಳಗೆ ಮರಳು ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳಂತಹ ನಕಲಿ ವಸ್ತುಗಳು ತುಂಬಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಲೆಂದೇ ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ, ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಅಂಟಿಸಿ ಅಧಿಕೃತ ಎಂಬಂತೆ ಬಿಂಬಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದ ಖದೀಮ!

ಈ ಮೋಸವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ ನಂತರ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಆ ಮಾರಾಟಗಾರನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆಗ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆದಿದೆ. 'ಅಭಿ ಆಪ್ನೆ ಆದ್ಮಿಯೋಂಕೋ ಬುಲಾತಾ ಹೈ' (ಈಗ ನಿನ್ನ ಜನರನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತೀಯಾ) ಮತ್ತು 'ಯೇ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಯೂಂ ಬನಾ ರಹಾ ಹೈ' (ಯಾಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀಯಾ) ಎಂದು ಮಾರಾಟಗಾರ ಕೋಪದಿಂದ ಕೂಗಾಡಿದ್ದಾನೆ. @Riyaghoshm ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಬಳಕೆದಾರರು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು X ನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ನಕಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ವಸ್ತುಗಳ ಮಾರಾಟದ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ

ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೊಬ್ಬ, 'ಸಬ್ ಡ್ಯೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಲ್ ಬೇಚತೆ ಹೈ ಟ್ರೈನ್ ಮೇ' (ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಕಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೇ ಮಾರುತ್ತಾರೆ) ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ 'ಕಳ್ಳತನ ಮತ್ತು ವಂಚನೆ ಈ ಬೋ.. ಮಕ್ಕಳದು ಇದೇ ಕೆಲಸ' ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರ, 'ಟ್ರೈನ್ ವಾಲೋಂ ಸೆ ಯೇ ಸಬ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಲೇನೆ ಹೀ ನಹೀ ಚಾಹಿಯೇ. ಸಸ್ತೆ ಕೆ ಚಕ್ಕರ್ ಮೇ' (ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲೇಬಾರದು. ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಗೆ ಆಸೆಪಟ್ಟು ಮೋಸ ಹೋಗಬಾರದು) ಎಂದು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಸರಕುಗಳ ಮಾರಾಟದ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಲವರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗಮನಿಸಿ: ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸಬಲ್ ಈ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋದ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿಲ್ಲ.