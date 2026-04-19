Pakistan Payments: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಇದೆಯಾ? ಅಲ್ಲಿನ ಜನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ?
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳು ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಬದುಕಿನ ಭಾಗವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿದೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆಯೇ?
ಭಾರತದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳೆಲ್ಲವೂ UPI ಆಧಾರಿತವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿನ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪೇಟಿಎಂ, ಫೋನ್ಪೇನಂತಹ ಆ್ಯಪ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಕಾರ್ಡ್ ಆಧಾರಿತ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರೂ, ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ UPI ಸೇವೆಗಳಿಲ್ಲ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸ್ವಂತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್
ಭಾರತದಲ್ಲಿ UPI ಇರುವಂತೆಯೇ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ 'Raast' ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಈ Raast ಮೂಲಕ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಬಳಸಿ ಹಣ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು, ತಕ್ಷಣವೇ ವಹಿವಾಟು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಣ ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು. ಇದು UPI ನಂತೆಯೇ ವೇಗದ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳು
ಭಾರತದಲ್ಲಿ Paytm, PhonePe ಇರುವಂತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ಜನಪ್ರಿಯ ಆ್ಯಪ್ಗಳಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 'JazzCash' ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ 4 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆದಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿ, ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸೇವೆಗಳಿವೆ. 'Easypaisa' ಆ್ಯಪ್ ಅನ್ನು ಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಟೆಲಿನಾರ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು 'SadaPay' ಮತ್ತು 'NayaPay' ನಂತಹ ಫಿನ್ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಗಳೂ ಇದ್ದು, ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಜನರು ಹೇಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ?
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ವಿಧಾನವು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಭಾರತದಂತೆಯೇ ಇದೆ. QR ಕೋಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಪಾವತಿಸುವುದು, ಮೊಬೈಲ್ ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಮೂಲಕ ಹಣ ಕಳುಹಿಸುವುದು, ಆ್ಯಪ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸುವುದು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ.
ಇನ್ನೂ ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿಯೇ ವ್ಯವಹಾರ ಹೆಚ್ಚು
ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ನಗದು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ಇದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಕಡಿಮೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ನಲ್ಲೂ 'ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿ' ಆಯ್ಕೆಯನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಸಂಪೂರ್ಣ ನಗದು ರಹಿತ ಸಮಾಜ ಇನ್ನೂ ರೂಪುಗೊಂಡಿಲ್ಲ.
