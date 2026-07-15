ಸ್ವಂತ ಸೂರಿಲ್ಲದೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ದೆಹಲಿಯ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ ಆಕಾಶ್ ಸರೋಜ್, ತಮ್ಮ ದಿನದ ಗಳಿಕೆಯ ₹1200 ರಲ್ಲಿ ₹500 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಹಸಿದವರ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸಲು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತೀರಿಕೊಂಡ ತಂದೆಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು ಅವರು ಈ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಹೊರಗಿನ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವಿಲ್ಲದೆ, ಸ್ವಂತ ದುಡಿಮೆಯಿಂದಲೇ ಈ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅವರ ಕಥೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ: ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ನಿತ್ಯ ಸಂಘರ್ಷ ನಡೆಸುವ ಅನೇಕ ಜನರು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಥವಾ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕಿಂತ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಸಿದವರ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸುವುದೇ ಪರಮ ಧರ್ಮ ಎಂದು ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ಅಪರೂಪದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಇಲ್ಲದೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಜೀವನ ಕಳೆಯುತ್ತಿರುವ ದೆಹಲಿಯ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ ಆಕಾಶ್ ಸರೋಜ್, ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಗಳಿಕೆಯ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಭಾಗವನ್ನು ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಹಸಿವು ನೀಗಿಸಲು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ತಂದೆಯ ಮೌಲ್ಯಗಳೇ ಆದರ್ಶ:
ಕಳೆದ ಆರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡೆಲಿವರಿ ರೈಡರ್ (Delivery Rider) ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಆಕಾಶ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. "ನನ್ನ ದಿವಂಗತ ತಂದೆಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಈ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಯಾರೂ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಮಲಗಬಾರದು ಎಂಬುದು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಆಶಯವಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲು ನಾನು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ," ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಆಕಾಶ್.
ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ದಿನದ ಗಳಿಕೆ:
ದಿನದ ಡೆಲಿವರಿ ಕೆಲಸದ ಜೊತೆಗೆ ಹಸಿದವರಿಗೆ ಆಹಾರ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಹಂಚುವುದು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ದಣಿವಿನ ಕೆಲಸ. ಸರೋಜ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಸರಾಸರಿ ₹1200 ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹500 ಹಣವನ್ನು ನಿತ್ಯ ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಹಂಚಲು ಮೀಸಲಿಡುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಅವರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಂದ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಯನ್ನೂ ಗಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜನಸೇವೆಯು 100% ಅವರ ಸ್ವಂತ ಶ್ರಮದ ದುಡಿಮೆಯಿಂದಲೇ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ತ್ಯಾಗದಲ್ಲಿದೆ ತೃಪ್ತಿ:
ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದೆಹಲಿಯ ಪಿತಾಂಪುರ, ರೋಹಿಣಿ, ಜಹಾಂಗೀರ್ಪುರಿ ಮತ್ತು ಜಿಟಿಬಿ ನಗರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ರಸ್ತೆಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗುವ ನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗೆ ಇವರು ಅನ್ನದಾತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಗೇಟ್ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಬಳಿ ಹಸಿದವರಿಗೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ತಾಜಾ ಊಟ ಬಡಿಸಿದ್ದು ಇವರ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಮಧುರ ನೆನಪಾಗಿದೆ. "ಯಾವ ದಯೆಯ ಕಾರ್ಯವೂ ಚಿಕ್ಕದಲ್ಲ. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ಮರಳಿ ಕೊಡುವುದರಲ್ಲೇ ನಿಜವಾದ ಯಶಸ್ಸಿದೆ," ಎನ್ನುವ ಆಕಾಶ್ ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಇಂದು ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿವೆ.
ಆಕಾಶ್ ಸರೋಜ್ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಕೇವಲ ವೀಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲು ಮತ್ತು ಇತರರಲ್ಲಿ ದಯಾ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಮೂಡಿಸಲು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ (Sponsorship) ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಆದಾಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷದ ಕಠಿಣ ದುಡಿಮೆಯ ಬೆವರಿನ ಹಣವನ್ನು ಇತರರ ಹಸಿವು ನೀಗಿಸಲು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವ ಇವರು ತಮಗಾಗಿ ಒಂದು ಸುಸಜ್ಜಿತ ಮನೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಸುಖ-ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು, ಆ ಹಣವನ್ನು ಬಡವರ ಅನ್ನ ದಾಸೋಹಕ್ಕೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಇಂದಿನ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಇವರ ಈ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವವು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಪರಮ ತೃಪ್ತಿಯ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದೆ.