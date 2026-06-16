ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಹಾರವಿಲ್ಲದೆ ಆನೆಯೊಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಸ ತಿನ್ನುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಲಿನ್ಯವು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಜೀವಕ್ಕೆ ಮಾರಕವಾಗಿದ್ದು, ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅವನತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಚಾಮರಾಜನಗರ (ಜೂ.16): ಕಾಡಿನ ರಾಜ, ಗಾಂಭೀರ್ಯದ ಸಂಕೇತವಾದ ಆನೆಯೊಂದು (wild elephant) ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸಿಗದೇ ಮನುಷ್ಯರು ಎಸೆದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಸದ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯವೊಂದು ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ (Viral Video) ಆಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾದ ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ (MM Hills) ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಇದು ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅವನತಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಹಸಿವಿನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಮತ್ತು ವಿಷಕಾರಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್:
ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಗಿಡಗಂಟಿಗಳು, ಬಿದಿರು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಬದುಕುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಮಾನವನ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮತ್ತು ಕಾಡಿನಂಚಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದಾಗಿ (Plastic waste) ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇಂದು ಕಸದ ತೊಟ್ಟಿಯನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಆನೆಯೊಂದು ಕಸದ ರಾಶಿಯಿಂದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತಿನ್ನುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹೊಟ್ಟೆ ಸೇರಿದರೆ ಅದು ಜೀರ್ಣವಾಗದೆ, ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡು ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಆನೆಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇಡೀ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂಕುಲಕ್ಕೇ ಎದುರಾಗಿರುವ ದೊಡ್ಡ ದುರಂತ.
ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮುಕ್ತ ಕಾಡಿನ ಕನಸು:
ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಅನೇಕರು ತಾವು ತಂದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಗಳು, ತಿಂಡಿಯ ಪೊಟ್ಟಣಗಳನ್ನು ಕಾಡಿನ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲೇ ಎಸೆದು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕ್ರಮೇಣ ಕಸದ ರಾಶಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟು, ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಶ ಅಥವಾ ಆಹಾರದ ವಾಸನೆಗೆ ಮಾರುಹೋಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸಮೇತ ಕಸವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಿವೆ. ನಾವು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತಿನ್ನಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಪಾಪದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುವುದು ಕಹಿ ಸತ್ಯ.
ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ:
ಆನೆಗಳು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತಿನ್ನಲು ಆರಂಭಿಸಿವೆ ಎಂದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಅವುಗಳ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಾಸಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ವಾಸಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಾವು ಕಸದ ತೊಟ್ಟಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರ್ಥ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮುಕ್ತ ಅರಣ್ಯ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕಿದೆ. ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಎಸೆಯುವವರಿಗೆ ಭಾರಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಬೇಕಿದೆ.
ಈ ಘಟನೆ ನಮಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಏನೆಂದರೆ, ನಾವು ಈಗಲೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಕಾಡು ಮತ್ತು ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕೇವಲ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮನೆಗೆ (ಕಾಡಿಗೆ) ನಾವು ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಹೋದಾಗ, ಅಲ್ಲಿನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮುಕ್ತ ಪರಿಸರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋಣ, ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜೀವ ಉಳಿಸೋಣ.