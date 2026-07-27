ಧನುಷ್ ಅವರ ಈ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಮಾತುಗಳು ಈಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿವೆ. ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಮೂಲಕವೇ ಉತ್ತರ ನೀಡುವ ಧನುಷ್, ಈಗ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ವಿವಾದವನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಚಾಣಾಕ್ಷತನದಿಂದ ತಣ್ಣಗಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಧನುಷ್ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ನೇನಾ? ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ..
ಧನುಷ್ 'ರಾಯನ್' ಘರ್ಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿವಾದಕ್ಕೆ 'ಅಸುರ'ನ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಉತ್ತರ!
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ 'ಅಸುರ'ನಂತೆ ಬೆಳೆದಿರುವ ನಟ ಧನುಷ್ (Dhanush) ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಧೂಳೀಪಟ ಮಾಡೋ ಸಕ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಮನೆಮಾತು. ಈಗ ಧನುಷ್ ಹೆಸರು ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ, 2024ರ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಧನುಷ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಒಂದಲ್ಲ, ಎರಡರಷ್ಟು ಮಿಂಚುತ್ತಿದೆ! ಆದರೆ, ಈ ಸಂಭ್ರಮದ ನಡುವೆಯೇ ಒಂದು ವಿವಾದದ ಕಿಡಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಧನುಷ್ ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಉತ್ತರ ಮಾತ್ರ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ.
ಏನಿದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸುನಾಮಿ?
ಸಂಗತಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಧನುಷ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ, ನಟಿಸಿದ 50ನೇ ಸಿನಿಮಾ 'ರಾಯನ್'ಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಂದಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ 'ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮಿಲ್ಲರ್' ಸಿನಿಮಾದ ಅದ್ಭುತ ನಟನೆಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ (Special Jury Award) ಲಭಿಸಿದೆ. ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಗೌರವಗಳು ಒಬ್ಬ ನಟನಿಗೆ ಸಿಗುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯವಲ್ಲ.
ಆದರೆ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೋಷಣೆಯಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಲ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ಯುದ್ಧವೇ ಶುರುವಾಯಿತು. "ರಾಯನ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿಂತ ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿಯ 'ಮಹಾರಾಜ' ಅಥವಾ ಕಾರ್ತಿ ಅಭಿನಯದ 'ಮೆಯ್ಯಳಗನ್' ಸಿನಿಮಾಗಳು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಹವಾಗಿದ್ದವು" ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚಿನಂತೆ ಹಬ್ಬಿತ್ತು. ಧನುಷ್ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವರು ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದರು.
ಮೌನ ಮುರಿದ ಧನುಷ್: "ಸತ್ಯ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನನಗೇನು ಸಂಕೋಚವಿಲ್ಲ!"
ಇಷ್ಟು ದಿನ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಧನುಷ್, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ ಹಿಡಿದು ನಿಂತಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದು "ಧನುಷ್ ಸಿಟ್ಟಾಗಬಹುದು" ಎಂದು. ಆದರೆ ಧನುಷ್ ತುಂಬಾ ಕೂಲ್ ಆಗಿ, ಆದರೆ ಖಡಕ್ ಆಗಿ ಮಾತು ಶುರು ಮಾಡಿದರು. "ನಾನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ, ರಾಯನ್ ಸಿನಿಮಾಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಖಂಡಿತ ಇವೆ. ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ಇಷ್ಟವಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಅವರವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರ" ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಟೀಕಾಕಾರರ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಸಿದರು.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎನ್ನುವುದು ಬರೀ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಶ್ರಮದ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಲದ ಅದೃಷ್ಟವೂ ಇರಬೇಕು ಎಂಬ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟರು. "ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವುದು ಒಂದು ಕಡೆಯಾದರೆ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಗುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ. ಇವೆರಡೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಬೇಕೆಂದು ನಿಯಮವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ನುಡಿದರು.
ಹಳೆಯ ಗಾಯಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿದ ನಟ!
ಈ ವೇಳೆ ಧನುಷ್ ತಮ್ಮ ಕರಿಯರ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. "ನಾನು ಪುದುಪೇಟ್ಟೈ, ವಡಾ ಚೆನ್ನೈ, ಮರಿಯನ್ ಮತ್ತು ಕರ್ಣನ್ ಅಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾಗ ಇವಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪಕ್ಕಾ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವತ್ತು ನನಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಅಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಗದಿದ್ದಾಗ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯಲೇ ಇಲ್ಲ" ಎಂದು ಬೇಸರದಿಂದಲೇ ನಕ್ಕರು. ಎಷ್ಟೇ ಬೆವರು ಹರಿಸಿದರೂ ಫಲ ಸಿಗದ ದಿನಗಳಿದ್ದವು, ಆದರೆ ಇಂದು ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಗೌರವವನ್ನು ಟೀಕೆ ಮಾಡುವುದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಎಂಬುದು ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿತ್ತು.
ವಿವಾದ ಬೇಡ, ಸಾಧನೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿ!
ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಧನುಷ್ ಒಂದು ಮಾಸ್ ಡೈಲಾಗ್ ಹೊಡೆದರು. "ಒಬ್ಬ ತಮಿಳು ನಟನಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವರ್ಷ ಎರಡು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ. ಇದನ್ನು ವಿವಾದದ ಕನ್ನಡಕದಿಂದ ನೋಡುವ ಬದಲು, ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸೋಣ" ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಧನುಷ್ ಅವರ ಈ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಮಾತುಗಳು ಈಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿವೆ. ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಮೂಲಕವೇ ಉತ್ತರ ನೀಡುವ ಧನುಷ್, ಈಗ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ವಿವಾದವನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಚಾಣಾಕ್ಷತನದಿಂದ ತಣ್ಣಗಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಧನುಷ್ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ನೇನಾ? ಅವರ ಸಾಧನೆಗೆ ನಾವೂ ಒಂದು ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೇಳಲೇಬೇಕು! ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಧನುಷ್, "ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲವಿದು" ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಸಂಭ್ರಮಿಸುವಂತೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಮುಂದೆ ಅಸಲಿ ಆಟ ಶುರು!