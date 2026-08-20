ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಕೇವಲ 6 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ ಘಟನೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ದೆಹಲಿ ಉದ್ಯಮಿ ಹರ್ಷಿತ್ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು ಕೆಲಸದ ನೈಜ ಒತ್ತಡ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ವಾತಾವರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಉದ್ಯೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರಿಸದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಘಟನೆ ನೇಮಕಾತಿಯ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸೇರಿದ ಕೆಲಸ, ಸಂಜೆ ರಾಜೀನಾಮೆ!
ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರ ಕಥೆ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ದೆಹಲಿ ಮೂಲದ ಉದ್ಯಮಿ ಹಾಗೂ Hiring Insider ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಹರ್ಷಿತ್ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ ಅವರು LinkedInನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಈ ಘಟನೆ, ಉದ್ಯೋಗ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯ ಅಗತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಯೇ ಕೆಲಸದ ನಿಜವಾದ ಚಿತ್ರಣ ನೀಡಿದರು!
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ತೊರೆಯುವ ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬದಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸಿ, ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನೂ ಹೊತ್ತಿದ್ದರು.
ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಿ ಸೇರಿದ ಮೊದಲ ದಿನ, ಹಳೆಯ ಉದ್ಯೋಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ರಚನೆ, ನೀತಿಗಳು, ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ, ಗಡುವುಗಳು, ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು. ನೇಮಕಾತಿಯ ವೇಳೆ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಲಸದ ನೈಜ ಸ್ವರೂಪ ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಅವರು ಮುಚ್ಚಿಡದೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
‘ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂದ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ!
ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಅತಿರಂಜಿತವಾಗಿ ಹೇಳದೆ, ಕೆಲಸದ ವಾಸ್ತವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನೇ ವಿವರಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಆ ದಿನ ಮುಗಿಯುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರಿಸದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.
ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಮತ್ತು ಕೋಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಿ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಬಿಡಲು ಕಾರಣವೇನು ಎಂದು ಅವರು ಹಿಂದಿನ ಉದ್ಯೋಗಿಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಉದ್ಯೋಗಿ ಕಂಡದ್ದು ‘ಕೆಲಸದ ನಿಜವಾದ ಮುಖ’!
ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಉತ್ತರವೇ ಈ ಘಟನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ತಾನು ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸೂಚಿಸಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನೂ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಹರ್ಷಿತ್ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ, ಕಂಪನಿಯು ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತ್ತು; ಆದರೆ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಕೆಲಸದ ನೈಜ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಿ ವಾಸ್ತವಿಕತೆಯನ್ನು ತಿಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.
ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?
ಈ ಘಟನೆ ಉದ್ಯೋಗದ ಜಾಹೀರಾತು ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ಕೆಲಸದ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ಅಂತರವಿದ್ದರೆ ಏನಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ವೇತನ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ, ಕೆಲಸದ ಸಮಯ, ತಂಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇದ್ದರೆ ಇಂತಹ ಅಚ್ಚರಿಯ ರಾಜೀನಾಮೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.
‘Hiring is a two-way fit’
ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ನೇಮಕಾತಿ ಎನ್ನುವುದು ಕಂಪನಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಿ ಬೇಕು ಎಂಬುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ; ಉದ್ಯೋಗಿಗೂ ಆ ಕೆಲಸ ತನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ. ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಕೆಲಸ, ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ನಂತರದ ಅಹಿತಕರ ಅಚ್ಚರಿಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು.
ಈ ಘಟನೆಯ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು Moneycontrol ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ; ವರದಿ LinkedInನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ.