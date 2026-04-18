Malaika Vasupal wedding video: ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ನಟಿ ಮಲೈಕಾ ವಸುಪಾಲ್ ಅವರ ಬ್ರೈಡಲ್ ಲುಕ್ನ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ವಿಶ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸದಾ ವಿಭಿನ್ನ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಮನರಂಜನಾತ್ಮಕ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಮೂಲಕ ಸದ್ದು ಮಾಡುವ 'Its_Me_Sahasra_SS43' ಎಂಬ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಈಗ ಹೊಸದೊಂದು ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೈಜ ಮದುವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳು, ವಿವಾಹ ಪೂರ್ವ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮತ್ತು ಮದುವೆಯ ನಂತರದ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸಮಾರಂಭಗಳ ಆಕರ್ಷಕ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್, ಟಾಲಿವುಡ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ನೆಟ್ಟಿಗರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕುತೂಹಲ ಹಾಗೂ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?
ಈ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿರುವುದು ಬೇರಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ನಟಿ ಮಲೈಕಾ ವಸುಪಾಲ್. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಲೈಕಾ ಅವರು ಗಾಢ ಗುಲಾಬಿ (Pink) ಬಣ್ಣದ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಯನ್ನು ಉಟ್ಟು, ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಒಡವೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿಂಪಲ್ ಮೇಕ್ಅಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಅಪ್ಪಟ ವಧುವಿನಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮುಖದ ಮೇಲಿನ ಸುಂದರ ನಗು ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕವಾದ ನಡಿಗೆಯನ್ನು ಕಂಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ದಂಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಚಾನಲ್ ನೈಜ ವಿವಾಹದ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನೇ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ನಟಿಯನ್ನು ಈ ಬ್ರೈಡಲ್ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದವರು ಅವರಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮದುವೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಲೈಕಾ ಅವರ ಈ ರೂಪಕ್ಕೆ ಮರುಳಾಗದವರೇ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತಿದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಹವಾ.
ವಿಶ್ ಮಾಡಿದ ನೆಟ್ಟಿಗರು
ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಯ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಮತ್ತು ಹಾಡುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗುವುದರಿಂದ, ಅಲ್ಲಿನ ವೀಕ್ಷಕರು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲೇ ಮಲೈಕಾ ಅವರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಲೈಕಾ ವಸುಪಾಲ್ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿರುವ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು, ಜೋಡಿ ಸೂಪರ್ ಎಂದು ಸಾಲು ಸಾಲಾಗಿ ವಿಶ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು (Views) ಮತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ಕಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅಕ್ಷರಶಃ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಅಸಲಿ ಸತ್ಯಾಂಶವೇನು?
ಈ ಗೊಂದಲ ತಾರಕಕ್ಕೇರುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಮಲೈಕಾ ಅವರ ಕನ್ನಡದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿಯಿದ್ದ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಟಿಯ ನಿಜವಾದ ಮದುವೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಜಾಹೀರಾತು ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಂದರ್ಭದ ವಿಡಿಯೋ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಲೈಕಾ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕೇವಲ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹಬ್ಬಿದ್ದ ಮದುವೆ ವದಂತಿಗೆ ಪೂರ್ಣವಿರಾಮ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಯ ಸುದ್ದಿಯೋ ಅಥವಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿಯೋ ಎಂಬ ಸುದೀರ್ಘ ಚರ್ಚೆಯ ನಡುವೆಯೂ, ಮಲೈಕಾ ವಸುಪಾಲ್ ಅವರ ಈ 'ಬ್ರೈಡಲ್ ಲುಕ್' ಮಾತ್ರ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ನಟಿಯ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಮಂದಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.