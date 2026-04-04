ಕನ್ನಡದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಿರೂಪಕಿ ಅನುಶ್ರೀ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆರ್ಜೆ ಮಯೂರ್ ಅವರ ‘ಗೋಲ್ಡನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಥ್ ಮಯೂರ’ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ "ಡಗಾರ್" ಎಂಬ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಪದದ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಿತು.
ಈ ಪದದ ಅಸಲಿ ಅರ್ಥ 'ನಡತೆಗೆಟ್ಟವಳು' ಎಂದಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಸ್ವತಃ ಮಯೂರ್ ಅವರೇ ಬಹಳ ಮುಜುಗರ ಪಟ್ಟುಕೊಂಡರು.
ಆಗ ಅನುಶ್ರೀ, "ನೋಡಿ , ಆ ಪದವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸಲು ನಿಮಗೇ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರೆ, ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮನ್ನ ಆ ತರ ಕರೆದಾಗ ನಮಗೆ ಇನ್ನ ಹೇಗೆನಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವೇ ಯೋಚಿಸಿ ಎಂದು ಭಾವುಕರಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಸದ್ಯ ಸಂದರ್ಶನದ ತುಣುಕೊಂದು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿನ ಆಳವಾದ ಬೇಸರ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು.
