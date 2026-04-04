ಅನುಶ್ರೀ ಸಂದರ್ಶನ

ಕನ್ನಡದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಿರೂಪಕಿ ಅನುಶ್ರೀ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆರ್‌ಜೆ ಮಯೂರ್ ಅವರ ‘ಗೋಲ್ಡನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಥ್ ಮಯೂರ’ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

Apr 04 2026
Author: Ashwini HR
"ಡಗಾರ್" ಪದದ ಚರ್ಚೆ

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ "ಡಗಾರ್" ಎಂಬ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಪದದ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಿತು.

ಅಸಲಿ ಅರ್ಥವೇನು?

ಈ ಪದದ ಅಸಲಿ ಅರ್ಥ 'ನಡತೆಗೆಟ್ಟವಳು' ಎಂದಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಸ್ವತಃ ಮಯೂರ್ ಅವರೇ ಬಹಳ ಮುಜುಗರ ಪಟ್ಟುಕೊಂಡರು.

ಭಾವುಕರಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಅನುಶ್ರೀ

ಆಗ ಅನುಶ್ರೀ, "ನೋಡಿ , ಆ ಪದವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸಲು ನಿಮಗೇ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರೆ, ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮನ್ನ ಆ ತರ ಕರೆದಾಗ ನಮಗೆ ಇನ್ನ ಹೇಗೆನಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವೇ ಯೋಚಿಸಿ ಎಂದು ಭಾವುಕರಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್

ಸದ್ಯ ಸಂದರ್ಶನದ ತುಣುಕೊಂದು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿನ ಆಳವಾದ ಬೇಸರ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು.

