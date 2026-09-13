ಇರಾನಿನ ಪತ್ರಕರ್ತ ಬಾಸಿಮ್ ಲಾಲೆಹ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಸೀಮ್ ಮುನೀರ್ ಅವರನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿಫಲ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಯನ್ನು ಬಯಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬ್ರಿಕ್ಸ್ (BRICS) ಶೃಂಗಸಭೆಯವರೆಗೆ, ಜಾಗತಿಕ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ಚಿತ್ರಣವೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ನವದೆಹಲಿ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ANI ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಇರಾನಿನ ಪತ್ರಕರ್ತ ಬಾಸಿಮ್ ಲಾಲೆಹ್, ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೇನಾ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಗೂ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನು ಕಠಿಣ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಅವರು, "ಮಿಸ್ಟರ್ ಮುನೀರ್, ಯು ಆರ್ ಫೈರ್ಡ್ (ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ, ನೀವು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಲಾಯಕ್ಕಿಲ್ಲ)" ಎಂದು ಸಾರುವ ಮೂಲಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮುಖವಾಡವನ್ನು ಜಗತ್ತಿನೆದುರು ಕಳಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಅಸೀಮ್ ಮುನೀರ್ ಆಟ ಕ್ಲೋಸ್; ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಗೇಮ್ ಓವರ್!
ಕೊಲ್ಲಿ ಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ತೈಲ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿರುವ 'ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ'ಯ (Strait of Hormuz) ಭದ್ರತೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ರಕ್ಷಣಾ ಪಾಲುದಾರ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಿಜಬಣ್ಣ ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಇರಾನ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಬುಧಾಬಿಯವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕೇವಲ ಸುಳ್ಳು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೆಣೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಅಸೀಮ್ ಮುನೀರ್ ಅವರ ಸೈನ್ಯ ಮತ್ತು ಅವರ ನಿಯಮಗಳು ಅಸ್ಥಿರತೆಯ ಮೂಲ ಎಂದು ಇರಾನ್ ಪತ್ರಕರ್ತ ಬಾಸಿಮ್ ಲಾಲೆಹ್ ನೇರವಾಗಿ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಶಾಂತಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವುದು ದೂರದ ಮಾತು. ಈ ಮೂಲಕ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ದೇಶಗಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಿಲಿಟರಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮತ್ತು ಖಾಲಿ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿವೆ.
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ಟ್ರೋಕ್!
ಈ ಇಡೀ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಗೇಮ್-ಚೇಂಜರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿರುವುದು ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ. ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತೋರುತ್ತಿರುವ ಬಲವಾದ ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ವರ್ಚಸ್ಸಿನಿಂದಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಈಗ ಭಾರತದ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ.
1. ಹೊಸ ಇರಾನ್-ಅಬುಧಾಬಿ-ಭಾರತ ತ್ರಿಕೋನ; ಇರಾನಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಸೌದ್ ಪಜೇಶ್ಕಿಯಾನ್ ಹಾಗೂ ಅಬುಧಾಬಿಯ ಕ್ರೌನ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮೈತ್ರಿಗೆ ದಾರಿಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿವೆ. ಈ ಹೊಸ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿ ಭಾರತವಿದ್ದು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿದೆ.
2. ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಸುರಕ್ಷತೆ; ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾರ್ಗವಾದ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಗಲ್ಫ್ ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಈಗ ಭಾರತದ ಪ್ರಭಾವ ಹಾಗೂ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ನಾಯಕತ್ವದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟಿವೆ.
3. ಬ್ರಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ; ತಾನು ಮುಸ್ಲಿಂ ದೇಶಗಳ ನಾಯಕ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸುಳ್ಳು ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯನ್ನು ಭಾರತ ತನ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ತಟಸ್ಥ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ಮೂಲಕ ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿದೆ.
2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಅಂತ್ಯ? ಭಾರತದ ಹೊಸ ಶಾಂತಿ ಮಾದರಿ!
ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಪತ್ರಕರ್ತ ಮತ್ತೊಂದು ರೋಚಕ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಯುದ್ಧದ ಮೋಡಗಳು ಹಾಗೂ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯು ಮುಂದಿನ ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕರಗಲಿವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಹಾಗೂ ಭಾರತದ 'ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ' ಮಾದರಿಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇರಾನಿನ ಪತ್ರಕರ್ತ ಬಾಸಿಮ್ ಲಾಲೆಹ್ ಅವರ ಈ ಮಾತುಗಳು ಕೇವಲ ಸಾಧಾರಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಶೂನ್ಯ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು 'ಅಸಲಿ ಕಿಂಗ್' ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.