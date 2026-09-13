ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ನಾಯಕರಿಗೆ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಭೋಜನ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎದ್ದಿದ್ದ ವಿವಾದಕ್ಕೆ, ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತೆರೆ ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಬ್ರಿಕ್ಸ್ (BRICS) ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಔತಣಕೂಟದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ನಾಯಕರಿಗೆ %100% ಶುದ್ಧ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಥಾಲಿಯನ್ನು ಬಡಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ 'ಆಹಾರ ಸಮರ' ಭುಗಿಲೆದ್ದಿತ್ತು. ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಶೇಕಡಾ ಭಾಗವು ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವಾಗ, ಜಾಗತಿಕ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಏಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಓಲಾಫುರ್ ರಾಗ್ನರ್ ಗ್ರಿಮ್ಸನ್ ಅವರು ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಡಾ. ಎ.ಪಿ.ಜೆ. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಮ್ ಅವರ ನೆನಪನ್ನು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತಂದು ನೀಡಿದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ, ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ತಡೆ ಒಡ್ಡಿದೆ.
2005 ರ ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಘಟನೆ ಮತ್ತು ಕಲಾಂ ಸತ್ಕಾರ!
ಭಾರತದ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಮನುಷ್ಯ ಡಾ. ಎ.ಪಿ.ಜೆ. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಮ್ ಅವರು 2005 ರಲ್ಲಿ ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಘಟನೆಯನ್ನು ಗ್ರಿಮ್ಸನ್ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಸಮುದ್ರಾಹಾರ (Seafood) ಮತ್ತು ಮಾಂಸಾಹಾರಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಅಂದು ಕಲಾಮ್ ಅವರ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು ಇಡೀ ರಾಜಕೀಯ ಭೋಜನಕೂಟವನ್ನೇ %100% ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿತ್ತು! ದೇಶವೊಂದರ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಆತಿಥ್ಯವು ಅತಿಥಿಯ ಮೇಲಿಡುವ ಗೌರವವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು, ಕೇವಲ ಮೆನು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಕಲಾಮ್ ಅವರ ಘಟನೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ; ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗೌರವ vs ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಾರ!
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಭೋಜನ ಎನ್ನುವುದು ಕೇವಲ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧನವಲ್ಲ; ಅದು ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವದ ಸಂಕೇತ. ಅತಿಥಿ ಕೇಂದ್ರಿತ ಗೌರವ: 2005 ರಲ್ಲಿ ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಡಾ. ಕಲಾಮ್ ಅವರ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ನಿಲುವನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ತನ್ನ ಮೆನುವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಗೌರವ ತೋರಿತು. ಆತಿಥೇಯ ಕೇಂದ್ರಿತ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತವು ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ 'ವಸುಧೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ' ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಸುಸ್ಥಿರ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಥಾಲಿ ವಿವಾದದ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ!
ಇಂದಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯವೂ ರಾಜಕೀಯ ಬಣ್ಣ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಬಹುಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಂಸಾಹಾರವೂ ಸಮ್ಮಿಳಿತವಾಗಿರುವಾಗ, ಅದನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ವಾದಿಸಿದ್ದವು. ಆದರೆ ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕರ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತವು ತನ್ನ 'ಸಾಫ್ಟ್ ಪವರ್' (Soft Power) ಅನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆಯುರ್ವೇದ, ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳು (ಶ್ರೀ ಅನ್ನ) ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಭಾರತೀಯ ಸಸ್ಯಾಹಾರವು ಇಂದು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ನಾಯಕರಿಗೆ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಉಟ ನೀಡುವುದು ಬಲವಂತದ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಯೋಜಿತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಯಾಗಿತ್ತು.
ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಪೂರ್ಣವಿರಾಮ!
ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಈ ರೋಚಕ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಟ್ರೋಲ್ ಪಡೆ ಹಾಗೂ ವಿಪಕ್ಷಗಳ ರಾಜಕೀಯ ವಾಗ್ದಾಳಿಯನ್ನು ಒಂದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮೌನಗೊಳಿಸಿದೆ. ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಎನ್ನುವುದು ಕೇವಲ ಆಹಾರದ ರುಚಿಯಲ್ಲ, ಅದರ ಹಿಂದಿರುವ ಗೌರವದ ಆಲೋಚನೆ ಎಂದು ಅವರು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರು. 2005 ರ ಕಲಾಮ್ ಅವರ ಭೇಟಿಯ ಮೆನು ಹಾಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಭೋಜನ ಎರಡೂ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದ ಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ vs ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ರಾಜಕೀಯ ಚರ್ಚೆಗೆ ತೆರೆಬಿದ್ದಂತಾಗಿದೆ.