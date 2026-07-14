ತ್ರಿಪುರಾ ಮೂಲದ 28 ವರ್ಷದ ಬೋರ್ನಿ ಬಾನಿಕ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಬಳಿ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಖರೀದಿಸಿದ ನಂತರ ಎದುರಾಗುವ ಗುಪ್ತ ವೆಚ್ಚಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹1.4 ಲಕ್ಷ ಇಎಂಐ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಹಲವು ನಿರ್ವಹಣಾ ಶುಲ್ಕಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆ ಖರೀದಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸತ್ಯವನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಇವರ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಗೆ ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ಭಾರಿ ಶ್ಲಾಘನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ಯಾರಿಸ್: ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಹೊಂದುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕನಸು ಮತ್ತು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು. ಆದರೆ ಮನೆ ಖರೀದಿಸಿದ ನಂತರ ಎದುರಾಗುವ ಮಾಸಿಕ ಕಂತುಗಳ (EMI) ಹೊರತಾದ ಗುಪ್ತ ವೆಚ್ಚಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವ್ಯಾರೂ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬರು ಪ್ಯಾರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ತಮಗಾದ ಇಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ನೈಜ ಆರ್ಥಿಕ ಅನುಭವವನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
28ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನೆ:
ತ್ರಿಪುರಾ ಮೂಲದ 28 ವರ್ಷದ ಬೋರ್ನಿ ಬಾನಿಕ್ ಅವರು ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಬಳಿ ಸ್ವಂತ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಖರೀದಿಸಿದವರು. "ಯಾವುದೇ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ಅಥವಾ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಗಳಿಲ್ಲದೆ, ಕೇವಲ ಪಕ್ಕಾ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯದಿಂದ ನಾನು 28ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಂಡುಕೊಂಡೆ. ಆದರೆ ಮನೆ ಖರೀದಿಯ ನಂತರ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಾವು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಇತರ ವೆಚ್ಚಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಬೋರ್ನಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇಎಂಐ ಜೊತೆಗೆ ಬರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚಗಳು
ಬೋರ್ನಿ ತಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ತಾವು ಕಟ್ಟುತ್ತಿರುವ ಮಾಸಿಕ €1,300 (ಸುಮಾರು ₹1.4 ಲಕ್ಷ) ಗೃಹ ಸಾಲದ ಇಎಂಐ ಜೊತೆಗೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಇತರ ಮಾಸಿಕ ಮತ್ತು ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ನಿರ್ವಹಣಾ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆ ಖರೀದಿಯ ಅಂತಿಮ ಗೆರೆ ದಾಟಿದ ಮೇಲೂ ಈ ಶುಲ್ಕಗಳು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವುದೇ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮನೆ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ನೆರವಾಗಲು ಅವರು ಈ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾರದರ್ಶಕತೆಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಶ್ಲಾಘನೆ:
ಮನೆ ಖರೀದಿಯ ನಂತರದ ಹಣಕಾಸಿನ ಸತ್ಯವನ್ನು ಮುಚ್ಚುಮರೆಯಿಲ್ಲದೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ಬೋರ್ನಿ ಅವರನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹಳೆಯ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮೌಲ್ಯ ಸಿಗಲಿ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಿಸ್ನಿಂದ ಕೇವಲ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ದೂರವಿರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಖರೀದಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಗುಪ್ತ ವೆಚ್ಚಗಳು ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರುವ ವೀಕ್ಷಕರು, ಬೋರ್ನಿ ಅವರ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.