ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆದ ವೀಡಿಯೊವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಅಘೋರಿ ಸಾಧುವೊಬ್ಬರು ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗಿಯ ಮುಂದೆ ತಲೆಬಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಯಸ್ಸು ಅಥವಾ ಸ್ಥಾನಮಾನಕ್ಕಿಂತ ಮುಗ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಘಟನೆ ಸಾರುತ್ತದೆ. ಈ ಮೌನ ದೃಶ್ಯವು ಮಾನವೀಯತೆಯ ಪಾಠವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಮನಗೆದ್ದಿದೆ.
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಯಾವುದೇ ಮಾತುಗಳಿಲ್ಲದೆ, ಆರ್ಭಟವಿಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವ ಅಪರೂಪದ ಕ್ಷಣಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ಸಾವಿರಾರು ವೀಡಿಯೊಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ವೀಡಿಯೊಗಳು ಮಾತ್ರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿದು, ಮಾನವೀಯತೆಯ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಅಘೋರಿ ಸಾಧು ಮತ್ತು ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗಿಯ ವೀಡಿಯೊ ಅಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಅಘೋರಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನು?
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಘೋರಿ ಸಾಧುಗಳು ಎಂದರೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕೌತುಕ ಹಾಗೂ ಭಯ ಮಿಶ್ರಿತ ಗೌರವ. ಅವರ ಕಠಿಣ ತಪಸ್ಸು, ವಿಶಿಷ್ಟ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ನೋಡಿ ಜನರು ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಹಿರಿಯರು, ಕಿರಿಯರು ಎನ್ನದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಆದರೆ, ಈ ವೈರಲ್ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ನಡೆದದ್ದು ಮಾತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಲ್ಟಾ! ಅಲ್ಲಿ ಅಘೋರಿ ಬಾಬಾರೇ ಸ್ವತಃ ಒಬ್ಬ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗಿಯ ಮುಂದೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದೇನು?
ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಅಘೋರಿ ಬಾಬಾ ಅವರ ಮುಂದೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಗ್ಧತೆಯಿಂದ ನಿಂತಿರುವ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಆ ಮಗುವಿಗೆ ತನ್ನ ಎದುರಿಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು, ಅವರ ಶಕ್ತಿ ಏನು ಎಂಬ ಯಾವುದೇ ಕಲ್ಪನೆಯಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ನಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ನಿಂತಿದ್ದ ಆ ಮಗುವನ್ನು ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ, ಯಾರೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಘೋರಿ ಬಾಬಾ ಆ ಹುಡುಗಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಯೂರಿ, ತಲೆಬಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೇವಲ ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಈ ಸಣ್ಣ ಘಟನೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನೂ ಹಾಗೂ ವೀಡಿಯೊ ನೋಡಿದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರನ್ನು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ.
ವಯಸ್ಸಲ್ಲ, ಮುಗ್ಧತೆಯೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ!
ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ವಯಸ್ಸು, ಸ್ಥಾನಮಾನ, ಹಣ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣವರು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಬಾಗುವುದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ನಿಯಮವೆಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಒಬ್ಬ ಪ್ರಭಾವಿ ಹಿರಿಯ ಸಾಧು, ತನಗಿಂತ ತೀರಾ ಚಿಕ್ಕವಳಾದ ಮಗುವಿಗೆ ತಲೆಬಾಗಿದಾಗ, ಗೌರವಕ್ಕೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ದೊಡ್ಡ ಸತ್ಯ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರಿದಂತಾಗಿದೆ. ಮುಗ್ಧತೆ, ಸತ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನಾದರೂ ಮಣಿಸಬಲ್ಲದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಘಟನೆ ನಿದರ್ಶನ.
ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹರಿದುಬಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಕಡಲು!
ಈ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೀರ್ಘ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳಿಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಭಾಷಣಗಳಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರದ ಸನ್ನೆ ಇಡೀ ಮಾನವಕುಲಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದೆ. ವೀಡಿಯೊ ನೋಡಿದ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಅಘೋರಿ ಬಾಬಾ ಅವರ ನಮ್ರತೆ ಹಾಗೂ ಆ ಮಗುವಿನ ಮುಗ್ಧತೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಕಂಠದಿಂದ ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. "ಗೌರವ ಎಂಬುದು ಕೊಟ್ಟು-ಪಡೆಯುವ ಭಾವನೆ. ಮಗುವಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಪವಿತ್ರತೆಯನ್ನು ಸಾಧು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಹಲವರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವೀಡಿಯೊ ನೀಡುವ ಪಾಠವೇನು?
ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಅವರ ಬಾಹ್ಯ ಉಡುಪು ಅಥವಾ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಿರಿಯರು ಕಲಿಸಿಕೊಡದ ದೊಡ್ಡ ಪಾಠವನ್ನು ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಮಗುವಿನ ಮುಗ್ಧ ನಡೆ ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಮುಗ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದೈವಿಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ವೀಡಿಯೊ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದು, ಜನರ ಹೃದಯ ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.