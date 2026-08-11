ಒಬ್ಬನೇ ರೈತ ತನ್ನ 14 ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಸತ್ನಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹದ ದೃಶ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಲ್ಲ ಎಂಬ ಸತ್ಯವನ್ನು ಈ ಲೇಖನ ಬಯಲು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸತ್ನಾ (ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ): ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಸತ್ನಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತನೊಬ್ಬ ತನ್ನ 14 ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಂದೇ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ 14 ವಧುಗಳು ಮತ್ತು 14 ವರರು ಮದುವೆಯ ಉಡುಪನ್ನು ಧರಿಸಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಟ್ರಾಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಅನೇಕ ಬಳಕೆದಾರರು ಮದುವೆ ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಕುಟುಂಬದ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಅಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಧಾನವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದೆ.
ಈ ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿರುವ ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ, ಒಬ್ಬ ರೈತ ತನ್ನ 14 ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ವಿವಾಹಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಮಂಟಪದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆಸಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಹೋಟೆಲ್ಗಳು, ಐಷಾರಾಮಿ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ದುಬಾರಿ ವಿವಾಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅದ್ದೂರಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ವೆಚ್ಚ ಕಡಿತದ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಕೇವಲ ಎರಡು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್-ಟ್ರೇಲರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಇಡೀ ವಿವಾಹ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನೂ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಕೆಲವರು ಈ ವಧುಗಳು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಸಲಿಯತ್ತೇನು?
ಆದರೆ ಅಸಲಿಯತ್ತೇ ಬೇರೆಯದ್ದು ಇದೆ. ಈ ದೃಶ್ಯಗಳು ಒಬ್ಬ ರೈತನ ಮಕ್ಕಳದ್ದಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಇದು ವಿವಿಧ ಕುಟುಂಬಗಳ ಬಹು ದಂಪತಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸಮುದಾಯ ವಿವಾಹಗಳನ್ನು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಗಳು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಇದು ಸಾಮೂಹಿಕ ಮದುವೆಯ ನೋಟವಷ್ಟೇ. ಇದೇನು ಕರ್ನಾಟಕದವರಿಗೆ ಹೊಸತೇನಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಮದುವೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಒಂದೇ ರೈತನ 14 ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆ ಎಂದು ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟ ರೀಲೇ, ನಿಜ ಎಂದು ನಂಬಿ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ವೈರಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಮಾಡಿದ್ದು, ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೇ ಹಾಕಿದ್ದು!
ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದರೂ ಎಂಥವರಿಗೂ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಸರಿಸುಮಾರು ಒಂದೇ ವಯಸ್ಸಿನವರು. 14 ಮಕ್ಕಳು ಎಂದರೆ, ದೊಡ್ಡವನಿಗೆ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕವನಿಗೆ ಏನಿಲ್ಲವೆಂದರೂ ಕನಿಷ್ಠ 14-15 ವರ್ಷ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಈ ರೈತ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದೊಂದು ಮಗುವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದರೂ 14 ವರ್ಷ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರಲೇಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಮದುವೆ ಒಟ್ಟಿಗೇ ಮಾಡುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವೇ ಸರಿ. ಆದರೆ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವಿಷಯ ಬಂದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪವೂ ತಲೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದೇ ಅದನ್ನೇ ನಂಬುವ ದೊಡ್ಡ ವರ್ಗ ಇರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಮೋಸ ಮಾಡುವವರೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ವೈರಲ್
ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್-ಟ್ರಾಲಿಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ಕೂಡ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭಗಳು ಮದುವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆಯಾದರೂ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಕೈಗೆಟುಕುವಿಕೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸ್ಥಳೀಯ ಪರಿಮಳವನ್ನು ನೀಡಲು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತೀಚಿನದಲ್ಲ ಮತ್ತು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪ್ರಸಾರ ಆಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಬಾರಿಯೂ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಸಾರ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನಂಬುವ ಮಂದಿ ಶೇರ್ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ.