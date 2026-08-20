ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ 'ವೀಸಾ ಆನ್ ಅರೈವಲ್' ಸೌಲಭ್ಯವಿದ್ದರೂ, ಭಾರತೀಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರೊಬ್ಬರನ್ನು ಅವರ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ ತೀವ್ರ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ತಾರತಮ್ಯದ ಅನುಭವವನ್ನು ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್‌ನ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರು ಎದುರಿಸುವ ತಪಾಸಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.

ನವದೆಹಲಿ: ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಆಗಾಗ ಎದುರಾಗುವ ಕಠಿಣ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ತಪಾಸಣೆ ಮತ್ತು ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ (Passport Ranking) ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರೊಬ್ಬರು ಟಿಮೋರ್-ಲೆಸ್ಟೆ (Timor-Leste) ದೇಶದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಎದುರಾದ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಕಿರುಕುಳ ಹಾಗೂ ತಾರತಮ್ಯದ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ಮನೋಜ್ ಅಹಿರ್ವಾರ್ ಎಂಬ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರವಾಸಿಗ, "ವಿಶ್ವಗುರು ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಹೊಂದಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ವಿಭಿನ್ನ ಅನುಭವ" ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ (ಟ್ವಿಟರ್) ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಟಿಮೋರ್-ಲೆಸ್ಟೆ ಏರ್‌ಪೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದೇನು?

ಮನೋಜ್ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ:

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ಟಿಮೋರ್-ಲೆಸ್ಟೆ ರಾಜಧಾನಿಯ ದಿಲಿ (Dili) ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವು ಕೇವಲ ಎರಡು ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಕೌಂಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪುಟ್ಟ ಏರ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ.

ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹುತೇಕ ದೇಶಗಳ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ 'ವೀಸಾ ಆನ್ ಅರೈವಲ್' (Visa on Arrival - VOA) ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ.

ವಿಮಾನದಿಂದ ಇಳಿದ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ವೀಸಾ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

ಆದರೆ, ಮನೋಜ್ ಅವರ ಬಳಿ ಇದ್ದ 'ಭಾರತೀಯ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್' ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ತೀವ್ರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇನು?

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮನೋಜ್ ಅವರನ್ನು ಸಾಲು ಸಾಲು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಂದ ಸುಸ್ತಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ:

"ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆ (Letter of Invitation) ಇದೆಯೇ?"

"ಟಿಮೋರ್-ಲೆಸ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದಾರೆಯೇ?"

"ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ? ಯಾವಾಗ ವಾಪಸ್ ಹೋಗುತ್ತೀರಿ?"

"ಹೋಟೆಲ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ."

"ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಎಷ್ಟು ನಗದು ಹಣವಿದೆ? ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಎಣಿಸಿ ತೋರಿಸಿ!"

ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗದ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೂ ಅಡ್ಡಿ!

ಟಿಮೋರ್-ಲೆಸ್ಟೆಯಿಂದ ಬಸ್ ಮೂಲಕ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಮನೋಜ್ ಯೋಜಿಸಿದ್ದರು. "ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲೇ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರೂ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು "ಹಾಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ತಗಾದೆ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಅವರ ಬಳಿ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಿಂದ ವಾಪಸ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುವ ವಿಮಾನದ ಟಿಕೆಟ್ ಹಾಗೂ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಇ-ವೀಸಾ (eVOA) ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂತಿಮವಾಗಿ 30 ದಿನಗಳ ವೀಸಾ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

'ಭಾರತೀಯ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಇರೋದೇ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬೇಸರ ತರಿಸುತ್ತೆ':

ತಮಗೆ ಎದುರಾದ ಈ ಕಹಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಮನೋಜ್, "ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಭಾರತೀಯ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಹೊಂದಿರುವುದೇ ನಿಜಕ್ಕೂ ದುಃಖದ ಸಂಗತಿ" ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು "ಭಾರತೀಯ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್‌ನ ಜಾಗತಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕಿದೆ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಅನುಮಾನದಿಂದ ನೋಡುವುದು ನಿಲ್ಲಬೇಕು" ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು "ಇದು ಕೇವಲ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ತಪಾಸಣೆಯಷ್ಟೇ" ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

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