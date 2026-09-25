ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಕುರ್ನೂಲಿನಲ್ಲಿ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಮಾಟಮಂತ್ರದಿಂದ ತನ್ನ ಎತ್ತರ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ತನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಸಾವಿಗೂ ಇದೇ ಕಾರಣವೆಂದು ಆತ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದು, ಈ ವಿಚಿತ್ರ ದೂರಿನ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಕುರ್ನೂಲು (ಸೆ.25): ಮಾಟಮಂತ್ರ, ಕ್ಷುದ್ರಪೂಜೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ತನ್ನ ದೇಹದ ಎತ್ತರ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕುಂದುಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದೂರು ನೀಡಿರುವ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಕುರ್ನೂಲು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ದೂರಿನ ವೀಡಿಯೋ ಹಾಗೂ ವಿವರಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ದೂರುದಾರ ಯುವಕ ತನ್ನ ಎತ್ತರವು ಈ ಹಿಂದೆ 165 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಕ್ಷುದ್ರಪೂಜೆಯ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ ಈಗ ಕೇವಲ 158 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗೆ ಕುಗ್ಗಿದೆ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಮಾಟಮಂತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಆತ ಕುರ್ನೂಲು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.
ಅಣ್ಣನ ಸಾವಿಗೂ ಮಾಟಮಂತ್ರವೇ ಕಾರಣ ಎಂದ ಯುವಕ
ದೂರು ನೀಡಿದ ಯುವಕನನ್ನು ಕುರ್ನೂಲು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಡುಮೂರು ಮಂಡಲದ ಪಾಲ್ಕುರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಸುಧಾಕರ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈತ ಪದವೀಧರನಾಗಿದ್ದು, ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್) ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಳಿ ತನ್ನ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡ ಸುಧಾಕರ್, "ಕೆಲವು ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಮಾಟಮಂತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವೈಪರೀತ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತಿವೆ. ಹಗಲು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದ್ದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಎತ್ತರ ವೇಗವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಮಾಟಮಂತ್ರದಿಂದಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದ," ಎಂದು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.
ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಧಾರವಿಲ್ಲ - ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ
ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರ ಶಾರೀರಿಕ ಎತ್ತರವು ಮಾಟಮಂತ್ರ ಅಥವಾ ಕ್ಷುದ್ರಪೂಜೆಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಥವಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರ ಈ ವಾದವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಆಧಾರವಿಲ್ಲದೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾರೀರಿಕ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ಅಥವಾ ಅತಿಯಾದ ಆತಂಕ ಉಂಟಾಗುವುದು ಹಲವು ರೀತಿಯ ದೈಹಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗುವ ಬದಲು, ತಕ್ಷಣವೇ ಅರ್ಹ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ತೆರಳಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆ (Medical Checkup) ಮತ್ತು ಸಮಾಲೋಚನೆ (Counseling) ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ದೂರನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಮಾಟಮಂತ್ರದ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಪುಷ್ಟಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.