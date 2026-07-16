ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹10 ಲಕ್ಷ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದರೂ ಭಾರೀ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ದುಬಾರಿ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚದಿಂದ 18 ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಭಾರತೀಯ ಉದ್ಯಮಿ ಹರ್ಷ್ ಗುಪ್ತಾ ದೇಶ ತೊರೆಯುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡರು.
ಉತ್ತಮ ಸಂಬಳ, ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ನಿವಾಸ (PR) ಕನಸಿನೊಂದಿಗೆ ಕೆನಡಾಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಭಾರತೀಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ 18 ತಿಂಗಳು ವಾಸಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ಭಾರತೀಯ ಉದ್ಯಮಿ ಹರ್ಷ್ ಗುಪ್ತಾ ಅವರ ಅನುಭವ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಹರ್ಷ್ ಗುಪ್ತಾ ಅವರು PR ಪಡೆದು ಟೊರೊಂಟೊಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಉದ್ಯೋಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಭಾರೀ ತೆರಿಗೆ, ದುಬಾರಿ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯ ಅನುಭವದಿಂದ ನಿರಾಸೆಗೊಂಡು ದೇಶ ತೊರೆಯುವ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
"ಕೆನಡಾಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ಈ 10 ವಿಷಯ ತಿಳಿಯಿರಿ"
ಥ್ರೆಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಹರ್ಷ್ ಗುಪ್ತಾ, "ಕೆನಡಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಾರತೀಯರು ಮೊದಲು ಅಲ್ಲಿನ ವಾಸ್ತವ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ
ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ಸಂಬಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೂ, ಒಂದೇ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ಅರ್ಜಿದಾರರು ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಾರೆ. Shopify ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ದೊಡ್ಡ ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು, ಅನೇಕರು ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರು CAD 15 (ಸುಮಾರು ₹1,000) ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
₹2 ಲಕ್ಷ ಬಾಡಿಗೆ, ₹5 ಲಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ!
ಟೊರೊಂಟೊ ಡೌನ್ಟೌನ್ನಲ್ಲಿ 600 ಚದರ ಅಡಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹2 ಲಕ್ಷ ಬಾಡಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹10 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿದರೂ, ₹5 ಲಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಯಾಗಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಕಲ್ಪನೆ"
ಕೆನಡಾದ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕುಟುಂಬ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಆರು ತಿಂಗಳು ಕಾಯಬೇಕಾಯಿತು. ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹವಾಮಾನ
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಸುಂದರ ದೃಶ್ಯಗಳಿಗೆ ಮೋಸ ಹೋಗಬೇಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಅವರು, ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 4-5 ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಉತ್ತಮ ಹವಾಮಾನ ಇರುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ ಸಮಯ ಚಳಿ, ಮೋಡ ಹಾಗೂ ಬೂದು ವಾತಾವರಣವೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರು ವಿವಿಧ ನಗರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಬರ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ತೆರಿಗೆ ಇದ್ದರೂ ತೀವ್ರ ಚಳಿ, ಮಾಂಟ್ರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಭಾಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕಷ್ಟ, ವ್ಯಾಂಕೋವರ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಕೃತಿ ಇದ್ದರೂ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪರ-ವಿರೋಧ ಚರ್ಚೆ
ಹರ್ಷ್ ಗುಪ್ತಾ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಕೆಲವರು ಅವರ ಅನುಭವವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. "COVID ಬಳಿಕ ಕೆನಡಾಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅನೇಕ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಕೆಲವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, "ಇದು ಎಲ್ಲರ ಅನುಭವವಲ್ಲ. ಹಲವರು ಕೆನಡಾದ ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಕೆಲವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು, "ಅವರು ಹೇಳಿರುವ ಬಹುತೇಕ ಅಂಶಗಳು ನಿಜ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನೂ ಕೆನಡಾ ಬಿಟ್ಟೆ" ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ಅನುಭವ, ಅಂತಿಮ ಸತ್ಯವಲ್ಲ
ಹರ್ಷ್ ಗುಪ್ತಾ ಅವರ ಅನುಭವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಎಲ್ಲರ ಅನುಭವ ಇದೇ ಆಗಿರಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ. ಉದ್ಯೋಗ, ಆದಾಯ, ನಗರ, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅನುಭವಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದು.