ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಚಾರ್ಮಿನಾರ್ ಬಳಿ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಆಟೋಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರನ್ನು ರ್ಯಾಪಿಡೋ ಚಾಲಕನೆಂದು ನಂಬಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಕೆ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಲ್ಲದ ವಾಹನ ಮತ್ತು ಐಡಿ ಇಲ್ಲದ ಆತನನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಈ ಘಟನೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದ್ದಿದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚಾರ್ಮಿನಾರ್ ಬಳಿ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆಟೋಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಸಿದ್ಧಿ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆಗೆ ಆಘಾತಕಾರಿ ಅನುಭವವೊಂದು ಎದುರಾಗಿದೆ. ರ್ಯಾಪಿಡೋ ಚಾಲಕನೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಬಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಆಕೆಯನ್ನು ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದು, ಮಹಿಳೆಯ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದಾಗಿ ಆತನ ಅಸಲಿಯತ್ತು ಬಯಲಾಗಿದೆ.
ಘಟನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ
ಸಿದ್ಧಿ ಅವರು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಇರ್ಫಾನ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದೊಂದಿಗೆ ಆಕೆಯ ಬಳಿ ಬಂದು "ರೈಡ್ ಬೇಕೇ?" ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ತಾನು ಯಾವುದೇ ಬೈಕ್ ರೈಡ್ ಬುಕ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ, ಈತ ತನ್ನ ಬಳಿ ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿದೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಜಾಗರೂಕರಾದ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ಆತನ ರ್ಯಾಪಿಡೋ ಐಡಿ (ID) ತೋರಿಸುವಂತೆ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದರು.
ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಲ್ಲ, ಐಡಿಯೂ ಇಲ್ಲ!
ಮಹಿಳೆ ಐಡಿ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಗಾಬರಿಗೊಂಡ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ, ತನ್ನ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ತೋರಿಸುವ ಬದಲು ಆಕೆಯ ಎದುರಲ್ಲೇ ರ್ಯಾಪಿಡೋ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಸಿದ್ಧಿ, "ನಾನು ರೈಡ್ ಬುಕ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೂ ನೀವು ನನ್ನ ಬಳಿ ಏಕೆ ಬಂದಿರಿ?" ಎಂದು ತಾರಕಕ್ಕೇರಿದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಆತನ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ (ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್) ಇಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನು ಬೆಟ್ಟು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ, "ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ರೈಡ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ" ಎಂದು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆರಳಿದ ಮಹಿಳೆ ಆತನನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ರ್ಯಾಪಿಡೋ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಮರ್ಥನೆ ಹಾಗೂ ಜಾಗೃತಿ ಸಂದೇಶ
ಈ ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸಿದ್ಧಿ, ತಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ರ್ಯಾಪಿಡೋ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ದೂಷಿಸುವುದಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ನಾನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ರ್ಯಾಪಿಡೋ ಆ್ಯಪ್ ಬಳಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಇತರ ಆ್ಯಪ್ಗಳಿಗಿಂತ ರ್ಯಾಪಿಡೋ ನನಗಿಷ್ಟ. ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸವಾರಿಯ ನಂತರ ಮಾಡುವ ಭದ್ರತಾ ಕರೆಗಳು ಮೆಚ್ಚುವಂತಹವು. ಆದರೆ, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದು ಕಳವಳಕಾರಿ."
— ಸಿದ್ಧಿ (ಘಟನೆಯ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ)
ಮುಂದುವರಿದು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಯಾವುದೇ ಮಹಿಳೆ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಭಾವನೆ ಅನುಭವಿಸಬಾರದು. ಇದು ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ. ಯಾವುದೇ ವಾಹನ ಹತ್ತುವ ಮುನ್ನ ಚಾಲಕನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಇತರ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆತನ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭೀತಿಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲೂ ಧೈರ್ಯ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ, ನಕಲಿ ಚಾಲಕನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ ಮಹಿಳೆಯ ನಿಲುವಿಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಶ್ಲಾಘನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಳಕೆದಾರರೊಬ್ಬರ ಕಮೆಂಟ್: "ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಎದುರಿಸಿದ ನಿಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಈ ಜಾಗರೂಕತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹುಡುಗಿಗೂ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ."
ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನೆಟ್ಟಿಗನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಿಲುವಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿ ಆತನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ರೀತಿ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಕಳುಹಿಸಿದ ಶೈಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ.
ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ: ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ತಿರುಗಾಡುವ ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ರಮ ಎಸಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪೊಲೀಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ತಕ್ಷಣವೇ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ.