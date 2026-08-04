Rapido ಮೂಲಕ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದ ಮಹಿಳೆಗೆ ಬಳಿಕ ಚಾಲಕನಿಂದ ಬಂದ WhatsApp ಸಂದೇಶ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. BTech ಪದವೀಧರನಾದ ಚಾಲಕ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಸಹಾಯ ಕೇಳಿದ್ದು, ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಕೂಡ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಕೆಲವರು ಅವನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿದರೆ, ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಂದಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಗೌಪ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಪರ್ಕದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Rapido ಸವಾರನಿಂದ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ WhatsApp ಸಂದೇಶ!
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ಯಾಬ್ ಅಥವಾ ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಪ್ರಯಾಣದ ಬಳಿಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ರೇಟಿಂಗ್ ನೀಡುವುದು ಅಥವಾ ಚಾಲಕರಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೇಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಭಿನ್ನ. Rapido ಮೂಲಕ ಕಚೇರಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಗೆ, ಪ್ರಯಾಣ ಮುಗಿದ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಲಕರಿಂದ ಬಂದ WhatsApp ಸಂದೇಶ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
'ನಾನು BTech ಪದವೀಧರ, ಕೆಲಸ ಬೇಕಿದೆ':
X (Twitter) ನಲ್ಲಿ ನಂದಿನಿ ಗುಪ್ತಾ ಎಂಬ ಬಳಕೆದಾರರು ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ನಲ್ಲಿ Rapido ಚಾಲಕ ತನ್ನ ಹೆಸರು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಎಂದು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡು, 2024ರಲ್ಲಿ BTech ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರು, "ನಾನು ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಯಾವುದೇ ಫ್ರೆಶರ್ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸಿ" ಎಂದು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ರೆಸ್ಯೂಮ್ನ್ನೂ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದೇಶ ಅನೇಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಉದ್ಯೋಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ವಾಸ್ತವತೆ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಗೆ!
ಈ ಘಟನೆ ಭಾರತದ ಉದ್ಯೋಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಪದವಿ ಪಡೆದ ನಂತರವೂ ಸೂಕ್ತ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗದೆ ಅನೇಕ ಯುವಕರು ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ವಿವಿಧ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಅನೇಕ ನೆಟ್ಟಿಗರು, "ಕುಟುಂಬದ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಯುವಕನ ಶ್ರಮ ಶ್ಲಾಘನೀಯ" ಎಂದು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಅವನಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗಲೆಂದು ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗೌಪ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು!
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಕೆಲವು ಬಳಕೆದಾರರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿರುವುದು ಸರಿಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನೂ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಸಂಪರ್ಕ ಗೌಪ್ಯತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಕೆಲವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು, "ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಮನಸ್ಸು ಇರಲಿ, ಆದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ" ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆ!
ಈ ಘಟನೆ ಒಂದೆಡೆ ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಕಠಿಣ ವಾಸ್ತವವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರ ಗೌಪ್ಯತೆ ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವದ್ದು ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಯನ್ನೂ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಇಬ್ರಾಹಿಂನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಹಲವರು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ನಂತರ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಸರಿಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇನ್ನೂ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ.