ಗೆಳೆಯನಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಚಿಂತನಶೀಲ ಮೆಸೇಜ್ಗಳು, ಶುಭೋದಯ ಸಂದೇಶಗಳು, ಚೆಕ್ಇನ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಡೇಟ್ ಪ್ಲಾನ್ಗಳ ಹಿಂದೆ AI ಏಜೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬುದು ತಿಳಿದು ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಸಂಬಂಧ ಮುರಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಘಟನೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ AI ಬಳಕೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂದೇಶಗಳ ಹಿಂದೆಯೂ AI; ಗೆಳೆಯನ ರಹಸ್ಯ ಬಯಲಾದಾಗ ಮಹಿಳೆ ಶಾಕ್!
ಇಂದಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಕೆಲಸ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಇದೇ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದರೆ? ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಒಂದು ಘಟನೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತಂದಿದೆ.
ಪ್ರೀತಿಯ ಮೆಸೇಜ್ಗಳ ಹಿಂದಿದ್ದದ್ದು AI!
X ಬಳಕೆದಾರ ಡೆಲಿಯಾ ಲಜರೆಸ್ಕು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತೆಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಗೆಳೆಯನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಮುರಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ, ಗೆಳೆಯ ತನ್ನ ಸಂಬಂಧದ ಹಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು AI ಏಜೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಗೆಳೆಯನಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಚಿಂತನಶೀಲ ಸಂದೇಶಗಳು, ಶುಭೋದಯ ಮೆಸೇಜ್ಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ ಚೆಕ್ಇನ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯ ನೈಜ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು AI ನೆರವಿನಿಂದ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿದ್ದವು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಡೇಟ್ ಪ್ಲಾನ್ನಿಂದ ಜಗಳ ಪರಿಹಾರದವರೆಗೆ!
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, AI ಕೇವಲ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಭೋಜನದ ಡೇಟ್ಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸುವುದು, ಸಂಘರ್ಷ ಅಥವಾ ಜಗಳಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಬಂಧದ ಹಲವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲೂ ಅದು ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಇದರಿಂದ ಮಹಿಳೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದುರಾಯಿತು—ತಾನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರೀತಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಗೆಳೆಯನ ಭಾವನೆಯೇ ಅಥವಾ AI ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳೇ?
AI ಬಳಕೆ ತಪ್ಪೇ? ಚರ್ಚೆ ತೀವ್ರ!
ಈ ಘಟನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರು ಸಂಬಂಧದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನೇ AIಗೆ ವಹಿಸುವುದು ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಕೆಲವರು AI ಅನ್ನು ಕೇವಲ ಸಹಾಯಕ ಸಾಧನವಾಗಿ ಬಳಸುವುದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, AI ಬಳಸಿ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಡೇಟ್ಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನೇ AIಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುವುದು—ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ.
ಪ್ರೀತಿಯ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿರಲಿದೆ?
ಈ ಘಟನೆ ನಿಜವೆಂಬುದನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೂ, ಇದು ಭವಿಷ್ಯದ ಸಂಬಂಧಗಳ ಕುರಿತು ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತುತ್ತದೆ. AI ಮನುಷ್ಯರ ಸಂವಹನವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಬಹುದು; ಆದರೆ ಪ್ರೀತಿ, ಕಾಳಜಿ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತಗೊಳಿಸಬಹುದೇ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ತೆರೆದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ.