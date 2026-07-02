Atal Tunnel accident video: ಅಟಲ್ ಟನಲ್ ಸಮೀಪ ನಡೆದ ಭೀಕರ ಕಾರು ಅಪಘಾತವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬಂದ ಕಾರೊಂದು ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ. ಇದರ ಭಯಾನಕ ದೃಶ್ಯ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಟಲ್ ಟನಲ್ (Atal Tunnel) ಸಮೀಪ ನಡೆದ ಭೀಕರ ಕಾರು ಅಪಘಾತದ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ವಾಹನ ಸವಾರರಲ್ಲಿ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ. ಅತಿ ವೇಗ ಮತ್ತು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಚಾಲನೆಯು ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗದ ಅನಾಹುತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಅಪಘಾತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿದೆ.
ಹಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾ ನೆನಪಾಯ್ತು
ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಕಾರೊಂದು ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಬಲವಾಗಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ. ಅಪಘಾತದ ಭೀಕರತೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತೆಂದರೆ, ಕಾರು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಂಬದ ಒಳಗಿದ್ದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಸರಳುಗಳ (Iron rods) ನಡುವೆ ಅಕ್ಷರಶಃ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕಬ್ಬಿಣದ ಚೂಪಾದ ಸರಳುಗಳು ಕಾರಿನ ಗಾಜು ಮತ್ತು ಬಾಡಿಯನ್ನು ಸೀಳಿಕೊಂಡು ಒಳಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿದ್ದು, ನೋಡುಗರ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಾರಿನ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಈ ದೃಶ್ಯವು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾ 'ಫೈನಲ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಶನ್'ನ ಭಯಾನಕ ಅಪಘಾತದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸುವಂತಿದೆ. ಜುಲೈ 1 ರಂದು ಶೇರ್ ಮಾಡಲಾದ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ, ಘಟನೆಯು ಜೂನ್ 30 ರ ತಡರಾತ್ರಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ರಾತ್ರಿಯ ಕತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ದಟ್ಟ ಮಂಜು ಅಥವಾ ವೇಗದ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಚಾಲಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.
ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯೇ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ
ಅಟಲ್ ಟನಲ್ ಎನ್ನುವುದು ಎತ್ತರದ ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳು ತಿರುವುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ವೇಗ ಮಿತಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಟನಲ್ ಸಮೀಪ ಗಂಟೆಗೆ 40 ರಿಂದ 45 ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು ಟನಲ್ ಒಳಗೆ ಗಂಟೆಗೆ 40 ರಿಂದ 50 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗದ ಮಿತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾದ ಕಾರು ವೇಗ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ಚಲಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೇ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಹಳಿಗಳನ್ನು (Guard rails) ದಾಟಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದೆ. ಎಕ್ಸ್ (ಟ್ವಿಟರ್) ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ @motordave2 ಎಂಬ ಖಾತೆಯಿಂದ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, "ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿ" ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ನೆಟ್ಟಿಗರು
ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಚಾಲಕನ ವರ್ತನೆಗೆ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ಒರ್ವ ಬಳಕೆದಾರರು, "ಚಾಲಕ ಬದುಕುಳಿದಿದ್ದರೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು, ಇಂತಹವರು ಇತರ ನಿರಪರಾಧಿಗಳ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ "ವೇಗವಾಗಿ ಹೋದರೆ ಸಮಯ ಉಳಿಯಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಇಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ತಲುಪುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರ್ವತ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಪ ಜಾಗರೂಕತೆ ತಪ್ಪಿದರೂ ಅದು ದೊಡ್ಡ ದುರಂತಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಲವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಲ್ಲಿದೆ ವಿಡಿಯೋ
ಕೊನೆಯ ಮಾತು
ವಾಹನಗಳು ನಮ್ಮ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ಇರುವ ಸಾಧನಗಳೇ ಹೊರತು, ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟು ವೇಗ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಇರುವ ಆಟಿಕೆಗಳಲ್ಲ. ಈ ಅಟಲ್ ಟನಲ್ ಅಪಘಾತವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲ, ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಾಹನ ಚಾಲಕನಿಗೂ ಒಂದು ಪಾಠವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಚಲಾಯಿಸುವ ವಾಹನದ ವೇಗ ನಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಅತಿ ವೇಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾವಿನ ಆಹ್ವಾನ ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು. ರಸ್ತೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಕೇವಲ ದಂಡ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ.