Beach Cleaner Dubai: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೀಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಕಸ ಆರಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡಿರುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ದುಬೈ ಬೀಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಥೆಯೇ ಬೇರೆ! ಇಲ್ಲಿ ಮರಳನ್ನು ಜಾಲಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಚಿನ್ನದ ಒಡವೆಗಳು ಹಾಗೂ ರೋಲೆಕ್ಸ್ನಂತಹ ದುಬಾರಿ ವಾಚ್ಗಳು ಕೈಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿವೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಬೀಚ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಒಬ್ಬರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ದುಬೈ ಎಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ನೆನಪಾಗುವುದು ಆಕಾಶವನ್ನೇ ಮುಟ್ಟುವಂತಿರುವ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾದಂತಹ ಬೃಹತ್ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಜನರ ಅತಿ ವಿಲಾಸಿ ಜೀವನಶೈಲಿ. ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರಿನಂತಿರುವ ಈ ನಗರವು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಆಯಸ್ಕಾಂತದಂತೆ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ದುಬೈನ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದುಬೈ ಬೀಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನರ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯವಿಲ್ಲ!
ಮರಳಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ ಮಿನಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ!
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ದೇಶದ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಮುದ್ರ ತೀರಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನರ್ಗಳು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಎಸೆದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಗಳು, ತಿಂಡಿಯ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಕಸವನ್ನು ಆರಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ದುಬೈ ಬೀಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಥೆಯೇ ಬೇರೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಬೀಚ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಒಬ್ಬರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಆತ ಮೆಟಲ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮರಳನ್ನು ಜಾಲಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಸಿಗುವ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಂಡು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಕಣ್ಣರಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪತ್ತೆಯಾದ ವಸ್ತುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯದ್ದಲ್ಲ
ದುಬೈ ಬೀಚ್ಗಳಿಗೆ ಬರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮರಳಿನಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಈಜುವಾಗ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತೆ ತಮ್ಮ ಮೈಮೇಲಿದ್ದ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಒಡವೆಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇವು ಕ್ರಮೇಣ ಮರಳಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂತು ಹೋಗಿರುತ್ತವೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ, ಕ್ಲೀನರ್ಗೆ ಮರಳಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಟ ಚಿನ್ನದ ದಪ್ಪನೆಯ ಸರಗಳು, ಕೈಬಳೆಗಳು, ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಜ್ರದ (Diamond) ಉಂಗುರಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಬ್ರಾಂಡ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡ 'ರೋಲೆಕ್ಸ್' (Rolex) ವಾಚ್ಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ. ಇವುಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮರಳನ್ನು ಜಾಲಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ನಿಧಿಯೇ ಸಿಗುವಂತಿದೆ.
ನೆಟ್ಟಿಗರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ತರಹೇವಾರಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. "ನಾನು ನನ್ನ ಐಟಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಈಗಲೇ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ದುಬೈ ಬೀಚ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನರ್ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಹೇಳಿ?" ಎಂದು ಒಬ್ಬರು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, "ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಬೀಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಕುರ್ಕುರೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಸ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ದುಬೈ ಎಂದರೆ ದುಬೈಯೇ" ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು "ಶ್ರೀಮಂತರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಹೋಗುವ ವಸ್ತುಗಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ರಾಯಲ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ" ಎಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದುಬೈ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು
ಆದರೆ ಈ ರೀತಿ ಸಿಕ್ಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ. ದುಬೈ ಪೊಲೀಸರ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಯಾವುದೇ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಹತ್ತಿರದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಗದಿತ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಅದರ ನಿಜವಾದ ಮಾಲೀಕರು ಬಂದು ಅದನ್ನು ಪಡೆಯದಿದ್ದರೆ, ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೇ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಹರಾಜು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏನೇ ಇರಲಿ, ಈ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ದುಬೈನ ವೈಭವ ಮತ್ತು ವಿಲಾಸಿ ಜೀವನವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ವಿಡಿಯೋ