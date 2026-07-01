ಕೊನ್ನಗರದ ಕುಟುಂಬವೊಂದು ತಮ್ಮ 13 ವರ್ಷದ 'ಮಿಠೂ' ಗಿಳಿಯ ಜೀವ ಉಳಿಸಲು ಹೋರಾಡುತ್ತಿದೆ. ಗಿಳಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊಟ್ಟೆಯೊಂದು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದು (ಎಗ್-ಬೈಂಡಿಂಗ್), ಕೊಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ತುರ್ತು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಕುಟುಂಬವು ಅದನ್ನು ದೆಹಲಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದೆ.
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ (ಜು.1): ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಕೊನ್ನಗರದ ಕುಟುಂಬವೊಂದರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆತಂಕದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯನಂತೆಯೇ ಬದುಕಿದ್ದ 13 ವರ್ಷದ 'ಮಿಠೂ' ಹೆಸರಿನ ಹೆಣ್ಣು ಗಿಳಿಯ ಜೀವ ಈಗ ಅಪಾಯದದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಗಿಳಿಯ ಪೆಲ್ವಿಕ್ (Pelvic) ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಮೊಟ್ಟೆಯೊಂದು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದು (Egg-Binding), ಅದನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲು ತುರ್ತು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಕೊಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಈ ವಿಶೇಷ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸೌಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಕುಟುಂಬದವರು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಹಕ್ಕಿಯನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ದೆಹಲಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ಪಂಜರದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಸಾಕಲಾಗುವ ಬಹುತೇಕ ಗಿಳಿಗಳಂತೆ, ಮಿಠೂ ಕೂಡ ಈ ಹಿಂದೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಫಲಿತಗೊಳ್ಳದ (Unfertilized) ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಶೇಖರಣೆಯಾದ ಕಾರಣ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಗಾತ್ರವು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅದು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಹೊರಬರಲಾಗದೆ ಒಳಗೇ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಗಿಳಿಯನ್ನು ಮಗುವಿನಂತೆ ಸಾಕಿ ಸಲಹುತ್ತಿರುವ ರೈಲ್ವೆಯ ನಿವೃತ್ತ ಉದ್ಯೋಗಿ ಶ್ಯಾಮಲಾಲ್ ಕರ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಈಗ ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಕೈ ತೊಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಗಿಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಪಾರ ಒಡನಾಟ ಹೊಂದಿರುವ ಕರ್ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಟಿಯಾ, ತನ್ನ ಮುದ್ದಿನ ಹಕ್ಕಿ ಮಿಠೂ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಬಳಿ ಬರುತ್ತದೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬ ಕಳವಳದಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ.
ರೋಗಲಕ್ಷಣ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ ಪುಟಾಣಿ ಟಿಯಾ
ಮಿಠೂ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಮೌನವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಆಹಾರ-ನೀರು ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವುದನ್ನು ಟಿಯಾ ಮೊದಲು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ತಕ್ಷಣ ಆಕೆಯ ತಾತ ಶ್ಯಾಮಲಾಲ್ ಅವರು ಕೊಲ್ಕತ್ತಾದ ಖಾಸಗಿ ಕೇಂದ್ರವಾದ 'ಅನಿಮಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ಯಾಥಾಲಜಿ ಲ್ಯಾಬ್'ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೇಡಿಯೋಗ್ರಫಿ (Digital Radiography) ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಗಿಳಿಯ ಪೆಲ್ವಿಕ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂಯುಕ್ತ ದೊಡ್ಡ ಮೊಟ್ಟೆ ಸಿಲುಕಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ವೈದ್ಯರು ಲೂಬ್ರಿಕೆಂಟ್ (Lubricant) ಬಳಸಿ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಹಲವು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಜಟಿಲವಾದ ಸರ್ಜರಿಯೇ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ದೆಹಲಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವಂತೆ ವೈದ್ಯರು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸರ್ಜರಿಗೆ ₹1.5 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚ; ಅಗ್ಗದ ಪರ್ಯಾಯದ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ವೈದ್ಯರು
ಈ 'ಎಗ್-ಬೈಂಡಿಂಗ್' ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮಾಡುವ ಜಟಿಲ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸುಮಾರು ₹1.5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಭರಿಸುವುದು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ದೆಹಲಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯರು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಅಗ್ಗದ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗವಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗಿಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸರ್ಜರಿಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಮುಂಬೈ, ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿವೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಸರ್ಜನ್ಗಳನ್ನು ಕರೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುವುದೇನು? ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಸಿಲುಕಿರುವ ಮೊಟ್ಟೆ!
ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ನೋಡಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ನಿವೃತ್ತ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸರ್ಜನ್ ಡಾ. ಕಲ್ಲೋಲ್ ಸೇನ್ಗುಪ್ತಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಾಕು ಹಕ್ಕಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಗ್-ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರವಾದ ಮತ್ತು ಜೀವಾಪಾಯ ತರಬಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಗಿಳಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಮೊಟ್ಟೆ ಸಿಲುಕಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಾಗ ನಾನೇ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತನಾದೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ. ಕೊಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕೊರತೆಯಿರುವುದು ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಾಗಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರೊಬ್ಬರ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹಾರಾಡುವ ಗಿಳಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 3 ರಿಂದ 6 ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಪಂಜರದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಸಾಕುವ ಗಿಳಿಗಳು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 2 ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಡುತ್ತವೆ. ಜನರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಒಂದೇ ಗಿಳಿಯನ್ನು ಸಾಕುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದರೂ, ಇದು ಅವುಗಳ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಕ್ರಿಯೆಯ (Natural Breeding) ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳ ಏರುಪೇರಿನಿಂದಾಗಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಗಂಭೀರ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.